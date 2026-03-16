Intelligenza artificiale e lavoro: la vera questione non è quanti posti spariranno, ma quali lavori

Con l’avanzata dell’intelligenza artificiale torna al centro del dibattito economico la domanda che accompagna ogni rivoluzione tecnologica: la tecnologia distruggerà il lavoro umano oppure lo trasformerà? È un interrogativo che si ripresenta a ogni grande svolta produttiva, dal telaio meccanico alla robotica industriale. Ma l’intelligenza artificiale introduce una novità radicale: per la prima volta una tecnologia non si limita ad automatizzare attività manuali o ripetitive, bensì entra nel cuore delle funzioni cognitive, analitiche e decisionali.

Ciò significa che la trasformazione non riguarderà soltanto industria e logistica, ma settori tradizionalmente considerati relativamente protetti: finanza, consulenza, servizi professionali, pubblica amministrazione, informazione. In altre parole, la rivoluzione dell’intelligenza artificiale investe direttamente il lavoro qualificato.

Le stime internazionali delineano uno scenario complesso. Secondo il Fondo Monetario Internazionale, circa il 40% delle occupazioni nel mondo sarà influenzato dall’intelligenza artificiale, con percentuali che possono arrivare fino al 60% nelle economie avanzate. Secondo le stime dell’OCSE, invece, circa il 27% dei posti di lavoro nei paesi sviluppati è esposto a un rischio elevato di automazione, mentre oltre un terzo delle occupazioni subirà cambiamenti significativi nelle mansioni svolte.

Questo chiarisce il punto essenziale: la vera questione non è quanti lavori spariranno, ma quali lavori cambieranno profondamente natura.

La storia economica offre indicazioni utili. Ogni rivoluzione tecnologica ha sempre distrutto alcune occupazioni e ne ha create di nuove. La meccanizzazione dell’Ottocento cancellò molti mestieri artigianali ma diede origine all’industria moderna. L’informatica ridusse il lavoro amministrativo tradizionale ma moltiplicò le professioni digitali. Il problema non è mai stato l’innovazione in sé, ma la capacità delle economie di reggere la velocità del cambiamento tecnologico.

Nel caso dell’intelligenza artificiale, i primi effetti sono già visibili. Nel settore bancario europeo diverse analisi indicano che entro il prossimo decennio potrebbero ridursi significativamente molte funzioni di back office e attività amministrative standardizzate. Dinamiche simili stanno emergendo nei servizi legali, nella consulenza aziendale, nella contabilità e in molte attività di analisi dei dati.

Paradossalmente, alcune professioni considerate altamente qualificate risultano oggi più esposte di lavori manuali o tecnici. L’intelligenza artificiale eccelle infatti nell’elaborazione di grandi quantità di informazioni e nella replicazione di processi logici standardizzati. Ciò rende vulnerabili molte attività tipiche del lavoro d’ufficio.

Al contrario, risultano relativamente più protette professioni che richiedono presenza fisica, interazione umana o capacità operative difficilmente codificabili: tecnici specializzati, manutentori, professioni sanitarie e servizi alla persona. Non è quindi escluso che l’intelligenza artificiale produca una dinamica inattesa: una rivalutazione delle competenze tecniche e operative, mentre una parte del lavoro amministrativo e analitico tenderà progressivamente a ridursi.

Le proiezioni a medio termine indicano una trasformazione significativa ma non necessariamente catastrofica. L’automazione avanzata potrà sostituire alcune attività, ma allo stesso tempo l’intelligenza artificiale promette guadagni di efficienza potenzialmente molto elevati. Diverse analisi indicano che l’adozione di sistemi di IA nelle imprese può generare aumenti rilevanti della produttività del lavoro.

La questione decisiva riguarda dunque la distribuzione dei benefici della produttività. Se i guadagni generati dall’intelligenza artificiale verranno reinvestiti in innovazione, crescita e nuovi settori produttivi, l’impatto sull’occupazione potrebbe risultare positivo nel lungo periodo. Se invece tali guadagni verranno utilizzati prevalentemente per comprimere il costo del lavoro, il rischio sarà una crescente polarizzazione sociale.

Per l’Europa la questione assume anche una dimensione geopolitica. La competizione globale sull’intelligenza artificiale è oggi dominata da due grandi poli: gli Stati Uniti, forti delle loro piattaforme tecnologiche e della capacità di attrarre capitali privati, e la Cina, sostenuta da massicci investimenti pubblici e da un ecosistema industriale fortemente integrato. L’Unione Europea rischia di trovarsi in una posizione intermedia: grande mercato ma capacità tecnologica più frammentata.

Se l’Europa adotterà l’intelligenza artificiale come tecnologia importata, senza costruire una propria leadership industriale, finirà per subire la trasformazione del lavoro senza controllare i nuovi settori a più alto valore aggiunto.

Per paesi come l’Italia la sfida è ancora più delicata. Il tessuto produttivo nazionale è composto in larga parte da piccole e medie imprese, spesso meno attrezzate ad affrontare transizioni tecnologiche rapide. Tuttavia proprio questa struttura produttiva potrebbe offrire anche alcune opportunità: molte attività manifatturiere e tecniche tipiche del modello industriale italiano risultano meno esposte all’automazione totale rispetto ai servizi amministrativi standardizzati.

Ogni rivoluzione tecnologica genera inevitabilmente tensioni sociali nel breve periodo, ma mostra anche che le economie capaci di governare la trasformazione finiscono per emergere più forti.

L’intelligenza artificiale non segnerà la fine del lavoro umano. Segnerà però la fine di molte forme di lavoro come le abbiamo conosciute finora.

La vera sfida non sarà fermare la tecnologia – cosa impossibile – ma decidere chi ne controllerà i benefici economici e chi ne pagherà i costi sociali. Perché l’intelligenza artificiale non deciderà soltanto quali lavori sopravvivranno, ma quali economie comanderanno e quali saranno destinate a inseguire.

Antonmio Maria Rinaldi