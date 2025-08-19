Intel, svolta storica: lo Stato americano pronto a diventare il primo azionista. E Softbank investe 2 miliardi.

Il governo degli Stati Uniti starebbe valutando l’acquisto di circa il dieci percento delle quote del produttore di chip Intel. Lo hanno riferito lunedì (ora locale) il “New York Times” e altri media statunitensi. In questo modo, gli Stati Uniti diventerebbero il maggiore azionista del gruppo in difficoltà.

Inoltre, il gruppo giapponese di telecomunicazioni e investitore tecnologico Softbank ha annunciato di voler investire due miliardi di dollari in nuove azioni Intel.

Nell’ambito dell’accordo in discussione con il governo statunitense, Intel non riceverebbe nuovo capitale: A quanto pare, si prevede di convertire in capitale proprio una parte o la totalità dei sussidi statali che l’azienda ha ricevuto a seguito della legge di sostegno “Chips and Science Act”.

Intel avrebbe ricevuto in questo contesto un totale di circa 10,9 miliardi di dollari, ad esempio per espandere la produzione di chip negli Stati Uniti. Gran parte del denaro era già stato promesso dal governo precedente dell’ex presidente degli Stati Uniti Joe Biden. Questa somma dovrebbe essere sufficiente per finanziare la partecipazione prevista.

Miliardi di dollari: è il valore attuale del 10% delle azioni Intel.

Sulla base dell’attuale capitalizzazione di mercato di Intel, il 10% delle azioni varrebbe attualmente circa 10,5 miliardi di dollari. Secondo quanto riportato, l’importo esatto e la questione se la Casa Bianca attuerà effettivamente il piano non sono ancora stati chiariti.

L’utilizzo dei fondi del “Chips Act” significherebbe che Intel non riceverebbe necessariamente più fondi governativi del previsto, ma forse solo un pagamento più rapido.

Softbank diventa il sesto maggiore azionista di Intel

Come per tutti i beneficiari del “Chips Act”, anche il finanziamento a Intel era inizialmente subordinato al raggiungimento di determinati obiettivi. Secondo l’agenzia di stampa Bloomberg, fino a gennaio Intel aveva ricevuto 2,2 miliardi di dollari di finanziamenti.

L’agenzia ha anche riferito lunedì dell’investimento di Softbank. Secondo quanto riportato, è previsto un aumento di capitale. Softbank intende pagare 23 dollari per ogni azione ordinaria di Intel, come hanno dichiarato entrambe le società in un comunicato congiunto. I giapponesi diventerebbero così il sesto maggiore azionista di Intel. Il prezzo offerto è superiore a quello di una settimana fa, ma inferiore all’attuale:

L’investimento fa parte di un’iniziativa delle due società volta ad approfondire il loro impegno a favore della tecnologia statunitense e a sostenere l’innovazione nel settore dei chip negli Stati Uniti, secondo quanto affermato. Questi obiettivi sono stati recentemente definiti anche dal governo statunitense come parte delle sue priorità.

“Da oltre 50 anni Intel è un leader affidabile nell’innovazione”, ha dichiarato Masayoshi Son, CEO di Softbank. “Questo investimento strategico riflette la nostra convinzione che la produzione e la fornitura di semiconduttori avanzati negli Stati Uniti continueranno a crescere, con Intel in un ruolo chiave”.

All’inizio di agosto, l’azienda produttrice di chip era finita al centro dell’attenzione pubblica quando il presidente degli Stati Uniti Donald Trump aveva chiesto le dimissioni immediate del suo amministratore delegato Lip-Bu Tan. Un senatore repubblicano dell’Arkansas aveva precedentemente accusato il manager di aver investito in aziende cinesi. Tan aveva assunto la guida dell’ex icona industriale solo a marzo e da allora aveva annunciato un ampio programma di risparmio.

Dopo un incontro alla Casa Bianca, il presidente ha improvvisamente elogiato il CEO. Sulla sua piattaforma Truth Social ha scritto che “il successo e l’ascesa” di Tan sono “una storia incredibile”. Poco dopo sono state rese note le discussioni su una possibile partecipazione al governo. Evidentemente Trump non ne fa una questione personale, ma nazionale, e mette la sopravvivenza della società oltre le proprie personali preferenze.