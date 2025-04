Indici previsionali: stagnazione per l’Area Euro, contrazione per la Germania. Il fallimento europeo è evidente

La UE e l’Euro stanno rivelando tutte le proprie grandi debolezze, e questo lo si può notare dall’andamento degli indici previsionali. Il PMI composito dell’Eurozona HCOB è sceso a 50,1 nell’aprile del 2025 da 50,9 del mese precedente, leggermente al di sotto delle aspettative di mercato pari a 50,3, ma riflettendo quattro mesi consecutivi senza contrazioni nell’attività del settore privato, secondo una stima flash.

Le aziende hanno segnalato una stabilità relativa, nonostante il calo dell’attività nei servizi (49,7 contro 51 a marzo) e il mantenimento della contrazione nell’attività manifatturiera (48,7 contro 48,6), anche se al ritmo più lento degli ultimi 27 mesi.

Le imprese sono state frenate dall’undicesimo mese consecutivo di calo dei nuovi ordini, registrato in entrambi i settori, in linea con l’andamento di altre importanti economie mondiali, dove le minacce tariffarie degli Stati Uniti hanno già spinto le aziende a cercare nuove linee di approvvigionamento.

Nel frattempo, l’occupazione ha ristagnato, poiché l’esaurimento degli ordini arretrati ha limitato la domanda di nuova capacità produttiva.

Di conseguenza, i costi dei fattori produttivi hanno registrato il minor aumento degli ultimi cinque mesi, determinando un andamento analogo dei prezzi alla produzione. In prospettiva, l’incertezza sulla politica commerciale globale ha ridotto la fiducia al minimo da oltre due anni.

Ecco il grafico relativo, che conferma la situazione di ristagno dell’economia europea:

Se l’Eurozona è stagnate, è perché la sua ex locomotiva, la Germania, è in contrazione. Il PMI composito HCOB Flash Germania è sceso a 49,7 nell’aprile 2025 da 51,3 a marzo, al di sotto delle previsioni di 50,4. Ricordiamo che questi indicatori, al di sotto del 50, indicano contrazione economica.

Il dato ha indicato una contrazione a sorpresa dell’attività nel settore privato, la prima in quattro mesi, poiché i timori sui dazi e l’incertezza hanno pesato sulla fiducia delle imprese e sulla domanda.

Il settore dei servizi è tornato in contrazione (48,8 contro 50,9), con l’attività commerciale in calo per la prima volta dallo scorso novembre e al ritmo più rapido dal febbraio 2024.

Nel frattempo, la recessione nel settore manifatturiero si è accentuata (48 contro 48,3), anche se i produttori sono riusciti ad aumentare la produzione per il secondo mese consecutivo.

Inoltre, l’occupazione è diminuita al ritmo più lento in quasi un anno, gli ordini in arretrato sono diminuiti e si è registrato un leggero aumento del tasso di inflazione applicato ai beni e ai servizi, con i prezzi alla produzione manifatturiera che hanno registrato il maggiore aumento in quasi due anni.

Infine, le aspettative di crescita delle imprese sono scese al livello più basso degli ultimi sei mesi. ecco il relativo grafico:

Quindi gli imprenditori europei, a partire da quelli tedeschi, sono pessimisti, e tendono a vedere stagnazione o contrazione economica. Questo sarà magari dovuto ai previsti effetti dei dazi USA, ma anche viene a mostrare come l’Eurozona e le autorità europee non siano in grado di dare un’adeguata tutela all’economia, anzi, alla fine, la Germania condiziona tutto.

Questo non fa sperare bene: il governo tedesco non nasce sotto buone prospettive nei confronti dell’attività economica, con una CDU che si è dimostrata prona di Soclaisti e Verdi e quindi nemica dell’attività economica privata. In questa UE se la Geramnia rallenta nessun altro è in grado di spingere l’economia. Siamo fregati.