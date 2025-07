La società statunitense Coastal Mechanics Inc. ha siglato un accordo con Reliance Defence, azienda indiana, per la manutenzione, riparazione e revisione (MRO) dei caccia MiG-29 di produzione sovietica in dotazione all’aeronautica e alla marina indiana.

L’intesa, del valore stimato di circa 2,34 miliardi di dollari, rappresenta un passo significativo per l’India, che mira a modernizzare la sua flotta e a ridurre la dipendenza da fornitori esterni, in particolare dalla Russia e un grande successo per le società americane.

Un Ruolo Inusuale per un’Azienda Statunitense

Questo accordo è una delle rare occasioni in cui una società statunitense interviene direttamente nella manutenzione e nell’estensione della vita operativa di jet da combattimento di fabbricazione sovietica operati da un paese terzo. Coastal Mechanics, approvata dal Pentagono e specializzata nella riparazione, aggiornamento e ingegneria inversa di sistemi militari “legacy” con componenti obsoleti, porterà la sua vasta esperienza maturata su piattaforme come F-15, F-16, F/A-18, e elicotteri Apache, anche ai caccia indiani.

Ampia Copertura del Servizio MRO

L’intesa non si limiterà ai MiG-29 UPG dell’Aeronautica Militare Indiana (IAF) e ai MiG-29K della Marina Indiana (circa 50 e 40 rispettivamente), ma coprirà anche la manutenzione di 100 aerei d’attacco Jaguar, degli elicotteri d’attacco Apache AH-64 in uso all’Esercito Indiano e dei cannoni di difesa aerea L-70 di origine sovietica.

Le nuove strutture MRO saranno create presso l’hub MIHAN a Nagpur, con l’obiettivo di servire sia clienti della difesa indiani che internazionali per piattaforme aeree e terrestri.

La Sfida delle Parti di Ricambio

La guerra in Ucraina ha reso difficile per l’India l’approvvigionamento di parti di ricambio dalla Russia per i MiG-29. Inoltre, il fatto che l’IAF sia l’unico operatore dei caccia Jaguar a livello globale complica ulteriormente la ricerca di componenti. La partnership con Coastal Mechanics dovrebbe quindi comportare attività di ingegneria inversa e la produzione di componenti non facilmente reperibili altrove, garantendo la continuità operativa di queste flotte.

Spostamento strategico dell’India

Storicamente, i MiG-29 indiani venivano revisionati in Russia. Tuttavia, la situazione geopolitica attuale e la difficoltà di approvvigionamento hanno spinto l’India a cercare soluzioni alternative.

Questa collaborazione si inserisce in una più ampia strategia indiana verso una logistica basata sulle prestazioni (PBL), che enfatizza la modernizzazione mirata e la manutenibilità piuttosto che la sostituzione completa delle attrezzature esistenti.

L’India punta a diventare un polo MRO per i paesi del Sud-Est asiatico che operano piattaforme russe, con l’ambizioso obiettivo di raggiungere una quota di mercato globale MRO di 4 miliardi di dollari entro il 2031.

L’India e il Cambiamento delle Relazioni Difensive

Negli ultimi due decenni, le vendite di difesa dagli Stati Uniti all’India sono passate da quasi zero a circa 20 miliardi di dollari dal 2008. Sebbene la Russia sia ancora il principale fornitore di armi dell’India, la quota degli Stati Uniti nelle importazioni di difesa indiane è cresciuta fino al 10% in valore.

L’India ha acquisito dagli Stati Uniti un’ampia gamma di equipaggiamenti, inclusi aerei da trasporto C-130J Super Hercules e C-17 Globemaster III, aerei da guerra antisommergibile P-8I Poseidon ed elicotteri d’attacco come CH-47F Chinooks e AH-64E Apaches.

Sono inoltre in corso discussioni per la produzione congiunta di motori a reazione F-414, veicoli blindati Stryker e missili anticarro Javelin. Questo evidenzia un chiaro spostamento dell’India verso una maggiore diversificazione dei suoi fornitori, anche in vista del fatto che l’India non ha più ordini di difesa in sospeso con la Russia, a eccezione delle ultime unità del sistema S-400.