Energia
India, prezzi dell’energia a rischio: la manutenzione di una centrale nucleare minaccia la stabilità della rete
La chiusura temporanea di un’unità da 1 GW dell’impianto nucleare di Kudankulam, nel Tamil Nadu, per manutenzione, rischia di innescare un’impennata dei costi dell’elettricità. Gli Stati meridionali, come il Kerala, sono già in allarme per possibili carenze energetiche e si preparano ad affrontare la volatilità del mercato.
L’India potrebbe registrare picchi nei prezzi dell’energia elettrica nelle prossime settimane a causa della riduzione dell’offerta e dell’aumento dei costi di approvvigionamento dovuti alla chiusura per manutenzione di un’unità della più grande centrale nucleare del Paese.
L’India ha chiuso l’unità da 1 GW dell’impianto nucleare di , nello Stato meridionale del Tamil Nadu, secondo quanto riportato da Reuters citando un comunicato dell’Autorità centrale per l’energia elettrica.
La manutenzione dovrebbe durare poco più di due mesi, con un potenziale restringimento dell’offerta di energia elettrica nell’India meridionale e un conseguente aumento dei costi di approvvigionamento.
La Tamil Nadu Distribution and Generation Company potrebbe dover ricorrere a forniture aggiuntive sul mercato dell’energia elettrica se la domanda supererà l’offerta, ha dichiarato a Reuters un alto funzionario dell’azienda statale.
Lo Stato confinante del Kerala, a ovest del Tamil Nadu, ha affermato che il proprio deficit nelle ore di punta, pari a circa 600 MW nell’agosto 2025, potrebbe aggravarsi a causa della prevista interruzione dell’alimentazione della centrale nucleare di Kudankulam nel Tamil Nadu per il rifornimento di combustibile.
“Il rifornimento della centrale nucleare di Kudankulam potrebbe anche determinare un aumento della domanda di elettricità da parte degli Stati confinanti, come il Tamil Nadu, che potrebbero entrare nel mercato, causando ulteriori picchi dei prezzi e una disponibilità limitata”, ha affermato la Kerala State Electricity Board Limited (KSEBL) in una petizione presentata a luglio alla Kerala State Electricity Regulatory Commission (KSERC).
La KSEBL ha chiesto l’approvazione per stipulare accordi di approvvigionamento energetico a breve termine per le ore di picco dell’agosto 2025 “al fine di far fronte alla carenza di energia”.
La società del Kerala ha chiesto l’autorizzazione a stipulare accordi di approvvigionamento a breve termine con TATA Power Trading Company Limited e Greenko Energies Private Limited per l’approvvigionamento di energia elettrica di picco questo mese.
La Kerala Electricity Regulatory Commission ha autorizzato gli accordi di fornitura di energia elettrica di emergenza a breve termine, ma ha avvertito che le tariffe potrebbero aumentare.
Attualmente, l’India dipende dal carbone per soddisfare più della metà del suo fabbisogno energetico, ma prevede di aumentare la sua capacità di produzione di energia nucleare dagli attuali 9 GW fino a 100 GW entro il 2047.
