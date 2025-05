India-Pakistan: il cessate il fuoco regge, ma gli Indiani si sentono traditi

Buone notizie militari dal fronte indo-pakistano, ma la questione non è risolta e seminerà cambiamenti politici per il futuro.

Iniziamo dalle buone notizie: il cessate il fuoco fra India e Pakistan sta, tutto sommato ,reggendo. l tensione rimane molto alta, ma non ci sono stati scontri a fuoco o eslosioni nella notte nel Kashmir. Sono in atto strette misure di sicurezza ai confini con Punjab, Rajasthan e Gujarat. Ad Amritsar è stata ripristinata la corrente elettrica. Quindi la notte e la mattina sono trascorsi senza scontro militari, dopo tre giorndi di combattimenti durissimi, bombardamenti, lancio di missli e combattimenti aerei.

Una buona notizia che apre le condizioni per ulteriori colloqui fra le parti, ma il vero problema è su come viene percipito questo cessate il fuoco. fra i due paesi.

ln Pakistan parla apertamente di vittoria: dopo l’annuncio del cessate il fuoco, i cittadini si sono riversati nelle strade delle principali città per celebrare il cessate il fuoco e l’eroica risposta dell’esercito pakistano.

Le celebrazioni si sono svolte a Islamabad, Lahore, Karachi, Multan, Hyderabad e in molte altre città del Paese.

Il Primo Ministro pachistano Shebahz Sharif si è congratulato di cuore con l’intera nazione “Se qualcuno sfida la sovranità, essa si erge come un muro di ferro e sopraffà i suoi nemici”. “Quello che il nemico ha fatto è stato un atto vile e vergognoso, una nuda aggressione”, decantando la dimostrazione di professionalità, hanno dato una risposta molto efficace che sarà sempre ricordata come un capitolo della guerra moderna. dal suo punto di vista ha ragione: con forze molto inferiori e un’economia che è un decimo di quella indiana ha resistito per tre giorni all’India, anche se ha dovuto innalzare la sfida a livello nucleare.

Il sentimento esattamente opposto regna in campo indiano. Le piattaforme dei social media sono state inondate di reazioni al cessate il fuoco. Mentre alcuni hanno accolto con favore la de-escalation, sottolineando l’importanza di evitare la guerra a tutti i costi, altri l’hanno vista come una deludente ritirata. Sono state mosse anche critiche al coinvolgimento degli Stati Uniti nelle discussioni, con alcuni utenti che hanno messo in dubbio la necessità di una mediazione esterna.

“Noi indiani non ci aspettavamo questo da voi… che vi piegaste a causa delle pressioni degli Stati Uniti… Volevamo che catturaste il Pakistan e avremmo potuto dargli una bella lezione”, ha twittato un utente, Rudra Raju. In realtà il ruolo degli USA è stato minimo. Molta ostilità è espressa verso la Cina che è chiaramente vista come l’alleata di Islamabad.

Il sentimento che comunque vive una parte rilevante dell’India è la frustrazione: dopo l promessa di una grande vittoria, di far pagare al Pakistani morti per gli attentati in Kashmir, tutto si è concluso con un cessate il fuoco che lascia le cose esattamente come prima, mantenendo la minaccia pakchistanat intatta. Qualcuno parla apertamente di “Sconfitta strappata dalle fauci della vittoria“, aprendo la strada a un sentimento revanchista pericoloso.

Quindi i combattimenti si sono interrotti, ma il conflitto non è finito, e rischia di riverberarsi internamente in India. Modi guida un governo nazionalista indù, non può permettersi di mostrarsi debole. L sua posizione diventerà molto più rigida, soprattutto sulla questione delle acque dell’Indo. Se non mostrerà una posizione forte nei confronti di chi si è dimostrato ostile rischia di essere superato a destra dalla frustrazione generata da quella che molti indiani sentono come una Vittoria mancata. In Italia, ma non solo, conosciamo bene i pericoli del revanchismo.