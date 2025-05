India e Regno Unito raggiungono un accordo commerciale, il Maggiore mai concluso da Londra

La Gran Bretagna e l’India hanno siglato martedì un patto di libero scambio a lungo agognato, dopo che le turbolenze tariffarie scatenate dal Presidente degli Stati Uniti Donald Trump hanno costretto le due parti ad affrettare gli sforzi per aumentare gli scambi reciproci di whisky, automobili e prodotti alimentari.

Di seguito alcuni dei punti principali dell’accordo:

Cifre chiave

L’accordo tra India e Gran Bretagna dovrebbe incrementare il commercio bilaterale tra la quinta e la sesta economia mondiale di 25,5 miliardi di sterline (34,13 miliardi di dollari) all’anno a partire dal 2040, ha dichiarato la Gran Bretagna.

Nel 2024 il commercio tra le due nazioni ammontava a 42,6 miliardi di sterline. L’India è l’11° partner commerciale della Gran Bretagna.

La Gran Bretagna ha dichiarato che l’accordo è il più grande ed economicamente significativo accordo commerciale bilaterale firmato dopo l’uscita dall’Unione Europea nel 2020.

TAGLI ALLE TARIFFE PER GLI ESPORTATORI BRITANNICI

L’India, che ha alcune delle tariffe più alte al mondo sulle importazioni, ridurrà i dazi sul 90% dei prodotti britannici venduti nel Paese, dal whisky ai dispositivi medici, dai macchinari all’agnello, e l’85% di questi diventerà esente da tariffe entro un decennio.

Le tariffe sul whisky e sul gin saranno dimezzate dal 150% al 75%, prima di scendere al 40% entro il decimo anno dell’accordo, a beneficio dell’industria britannica del whisky scozzese e rendendo la bevanda più economica nel più grande mercato del whisky al mondo.

Anche l’India ridurrà le tariffe automobilistiche al 10% rispetto all’attuale 100%, anche se di auto britanniche se ne fanno poche, e sotto controllo dell’indiana Tata.

Tra le altre merci britanniche che subiranno una riduzione dei dazi figurano i cosmetici, l’industria aerospaziale, l’agnello, i dispositivi medici, il salmone, i macchinari elettrici, le bevande analcoliche, il cioccolato e i biscotti.

Sulla base dei dati del 2022, i tagli tariffari dell’India ammonteranno a oltre 400 milioni di sterline, che si prevede raddoppieranno dopo 10 anni.

Tagli tariffari anche per l’India

La Gran Bretagna ha anche accettato di ridurre le proprie tariffe su alcuni prodotti, che erano relativamente più basse di quelle indiane, lasciando il 99% delle esportazioni indiane in Gran Bretagna a dazio zero.

La Gran Bretagna eliminerà una tariffa sulle importazioni di prodotti tessili dall’India, a vantaggio della grande industria indiana dell’abbigliamento, che impiega milioni di lavoratori.

L’accordo aprirà opportunità di esportazione per settori indiani come i prodotti marini, il cuoio, gli articoli sportivi, i giocattoli, le gemme e i gioielli, i prodotti ingegneristici e i ricambi auto, ha dichiarato l’India.

Accordi anche per la Sicurezza Sociale

L’accordo contiene anche la cosiddetta convenzione sul doppio contributo, che esenterà per tre anni i lavoratori indiani temporanei in Gran Bretagna e i loro datori di lavoro dal versamento dei contributi previdenziali in Gran Bretagna.

L’accordo sulla sicurezza sociale è stato salutato dall’India come una “grande vittoria”, ma criticato dai conservatori, principali oppositori della Gran Bretagna, come un regalo. Si trattava di uno dei tre accordi in corso di negoziazione, oltre a quelli sul commercio e sugli investimenti.

Appalti

L’accordo consentirà alle imprese britanniche di accedere al mercato indiano degli appalti, che comprende beni, servizi e costruzioni, con potenziali vantaggi per i settori dei trasporti, della sanità e dell’energia.

In alcuni casi, inoltre, le imprese britanniche otterranno un trattamento esclusivo nell’ambito della politica “Make in India” di Nuova Delhi, che concede un trattamento preferenziale per gli appalti pubblici alle aziende che producono in India.

Il problema della Tassa sul Carbonio (CBAM)

Nell’accordo non è stato menzionato il Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM) della Gran Bretagna, che prevede l’imposizione di tasse più elevate sulle importazioni da Paesi con politiche climatiche meno severe.

L’India aveva chiesto un’esenzione dal CBAM nell’ambito dei colloqui commerciali e il suo ministro del Commercio aveva dichiarato, poco prima dell’annuncio dell’accordo, che l’India si sarebbe vendicata se la Gran Bretagna avesse imposto tasse sul carbonio in futuro.

La CBAM rimane un “elefante nella stanza” che potrebbe annullare i vantaggi dell’accordo di libero scambio per le aziende indiane, ha dichiarato Ajay Srivastava, fondatore del think tank Global Trade Research Initiative con sede a Nuova Delhi.

Quindi o le parti faranno finta di nulla, ignorando il CBAM, o questo accordo non servirà a molto. Lo stesso, identico, problema, anzi peggiore, si pone con la UE. L’Europa di è suicidata con le tasse al Carbonio.