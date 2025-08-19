Incontro Trump-Putin: si tratta per un vertice a fine settimana. Roma tra le sedi candidate

Secondo un alto funzionario della Casa Bianca citato da Sky News UK, è in programma un nuovo vertice tra Donald Trump e Vladimir Putin per la fine della prossima settimana.

Il luogo è ancora in fase di discussione, ha detto il funzionario, ma le possibilità includono gli Emirati Arabi Uniti, l’Ungheria, la Svizzera e Roma.

Ulteriori dettagli o logistica sono ancora poco chiari e molto fluidi, hanno detto. La data esatta non è ancora stata stabilita e non si sa se Volodymyr Zelenskyy sarà coinvolto, magari in un secondo tempo.

Il funzionario ha affermato che i russi hanno fornito un elenco di richieste per un potenziale cessate il fuoco e che Washington sta ora cercando di ottenere l’approvazione degli ucraini e degli alleati europei.

Da parte loro, gli ucraini hanno da tempo affermato che non concederanno alcun territorio illegalmente annesso dalla Russia, ma questa è una schermaglia diplomatica: la non cessione può corrispondere con l’accettazione passiva della presenza di un’altra forza. Il trerritorio rimarrebbe conteso, ma a livello diplomatico.

Se l’incontro avvenisse a Roma sarebbe un grande riconoscimento del ruolo del governo italiano o, più probabilmente, della diplomazia vaticana, se l’incontro avesse luogo nei territori papali. In passato Putin avrebbe favorito gli Emirati, ma Roma ha il vantaggio della doppia giurisdizione, italiana e vaticana. L’Ungheria è un paese occidentale con un governo non ostile a Mosca, mentre la Svizzera è il paese neutrale per eccellenza.

Nel frattempo, il ministro degli Esteri russo Sergei Lavrov ha elogiato Donald Trump ma ha criticato i leader europei. Intervenendo sul canale televisivo statale Rossiya 24, Lavrov ha affermato che l’atmosfera durante l’incontro tra Trump e Vladimir Putin in Alaska è stata “molto buona”.

“È stato chiaro che il capo degli Stati Uniti e il suo team, in primo luogo, desiderano sinceramente raggiungere un risultato che sia duraturo, sostenibile e affidabile”, ha aggiunto.