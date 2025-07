Un rapporto preliminare dell’Aircraft Accident Investigation Board (AAIB), pubblicato sabato, rivela che l’alimentazione di carburante ai motori del Boeing 787-8 Dreamliner di Air India, precipitato ad Ahmedabad il 12 giugno, era stata interrotta.

Gli interruttori di controllo del carburante erano stati spostati dalla posizione “run” (aperto) a “cutoff” (chiuso) poco prima dell’incidente. Questo ha causato la perdita di potenza dei motori, portando l’aereo a perdere rapidamente quota e a schiantarsi in una zona residenziale subito dopo il decollo. Delle 242 persone a bordo, solo una è sopravvissuta; 19 persone a terra hanno perso la vita.

Secondo il rapporto, uno dei piloti ha chiesto al collega perché avesse interrotto il flusso di carburante, ricevendo una risposta negativa. Tuttavia, il rapporto non chiarisce chi o cosa abbia causato lo spostamento degli interruttori, né il motivo di questa azione.

I registratori di volo, recuperati subito dopo l’incidente, hanno confermato la sequenza degli eventi, ma non spiegano la decisione o l’errore che ha portato all’attivazione del cutoff. Air India ha ribadito che l’aereo era in perfette condizioni e che i piloti, con una vasta esperienza, non avevano segnalato anomalie prima del decollo

.L’incidente non evidenzia difetti tecnici del Boeing 787-8, scagionando la Boeing da responsabilità legate a malfunzionamenti del velivolo. La tragedia, che ha coinvolto 169 passeggeri indiani, 53 britannici, sette portoghesi e uno canadese, solleva interrogativi sull’errore umano o su procedure operative.

Le indagini proseguono per chiarire le circostanze che hanno portato all’attivazione degli interruttori, un elemento cruciale per determinare le responsabilità, anche se ora sono state escluse responsabilità della casa aereonautica. Questo disastro aereo, uno dei più gravi nella storia recente dell’India, sottolinea l’importanza di protocolli rigorosi nella gestione dei comandi critici durante il volo, ma non è neppure chiaro se e come i piloti abbiano azionato questi interruttori.