In Thailandia entra in servizio il primo Poliziotto Robotico con AI e riconoscimento facciale

La Thailandia ha presentato il suo primo robot poliziotto dotato di intelligenza artificiale, impiegato durante il festival di Songkran nella provincia di Nakhon Pathom per aumentare la sicurezza pubblica.

La Royal Thai Police (RTP) ha presentato il robot il 16 aprile tramite un post su Facebook.

Chiamato “Pol Col Nakhonpathom Plod Phai”, che significa “Nakhon Pathom è sicura”, il robot è stato posizionato presso la sede del festival di Tonson Road, nel distretto di Muang.

A marzo, la Cina ha introdotto a Shenzhen dei robot umanoidi che pattugliano con la polizia, interagiscono con i pedoni, rispondono a comandi vocali e indossano giubbotti ad alta visibilità, attirando l’attenzione del pubblico.

La sorveglianza diventa più intelligente

Il robot, chiamato “AI Police Cyborg 1.0”, ha fatto il suo debutto durante il festival Songkran nella provincia di Nakhon Pathom. Sviluppato in collaborazione dalla Polizia Provinciale della Regione 7, dalla Polizia Provinciale di Nakhon Pathom e dal Comune di Nakhon Pathom, questa unità in stile Robocop è dotata di tecnologie avanzate di sorveglianza e rilevamento delle minacce.

L’AI Police Cyborg 1.0 utilizza l’ intelligenza artificiale a bordo per elaborare e analizzare immediatamente i dati integrando quelli in tempo reale provenienti da riprese aeree di droni e dalle reti locali di telecamere a circuito chiuso. Il coordinamento della reazione rapida è reso possibile dalle telecamere intelligenti a 360 gradi integrate nel robot, che sono immediatamente collegate al centro di comando e controllo della provincia e supportate da un software di analisi video, secondo quanto riportato da The Nation .

La nuova offerta è un agente robotico in stile Robocop dotato di telecamere intelligenti AI a 360 gradi.

Le capacità di riconoscimento facciale del robot gli consentono di riconoscere le persone contrassegnate come ad alto rischio o ricercate. La sua tecnologia è in grado di identificare e localizzare le persone in luoghi affollati analizzando una serie di indizi visivi, come il sesso, la forma del corpo, l’abbigliamento e le caratteristiche del viso. Inoltre, il robot è in grado di riconoscere le attività offensive, tra cui risse, alterchi fisici e altri disordini.

Insieme all’analisi comportamentale, il robot è in grado di riconoscere possibili armi come coltelli e oggetti contundenti come bastoni di legno, mentre esclude abilmente dispositivi innocui come cannoni ad acqua, spesso utilizzati durante le celebrazioni del Songkran.

La RTP sostiene che questo sistema di pattugliamento all’avanguardia rappresenta un importante passo avanti nell’uso dell’IA in Thailandia nelle operazioni di pubblica sicurezza.

La polizia del futuro

I robot umanoidi hanno già iniziato ad assistere le pattuglie di polizia nella vicina Cina, catturando l’interesse del pubblico con le loro funzioni interattive. A Shenzhen, i robot modello PM01 sviluppati da EngineAI sono stati schierati a fianco degli agenti, indossando giubbotti della polizia ad alta visibilità. Secondo quanto riportato dai media locali, questi robot sono stati visti interagire con i pedoni, salutando, stringendo mani e rispondendo a comandi vocali.

Un recente video mostra un robot PM01 che saluta la folla, scatenando la curiosità sul suo impiego nelle forze dell’ordine. Lanciato per la prima volta nel dicembre 2024, il PM01 è caratterizzato da un’agile mobilità, un touchscreen interattivo e una piattaforma open-source. Questo design consente agli sviluppatori di tutto il mondo di contribuire alla sua evoluzione aggiungendo nuove funzionalità e capacità attraverso lo sviluppo secondario.

L’impiego di questi robot umanoidi rientra nella più ampia strategia cinese di integrazione della robotica nella sicurezza pubblica, nei servizi di emergenza e nelle forze dell’ordine. Questa iniziativa prevede anche la sperimentazione di altri sistemi robotici avanzati. Nello stesso mese, le autorità cinesi hanno sperimentato il robot RT-G, un’unità sferica autonoma creata da Logon Technology.