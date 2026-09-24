Imprese, Federico Iadicicco (ANPIT): “Innovazione e contrattazione per sostenere la crescita”

A poche settimane dalla nona edizione de “La Piazza – Il Bene Comune”, il confronto sui temi economici affrontati durante la manifestazione di Ceglie Messapica resta legato ad alcune delle questioni centrali per imprese e lavoratori: potere d’acquisto, pressione fiscale, innovazione e strumenti per sostenere la produttività.

Tra gli ospiti dell’evento anche Federico Iadicicco, presidente nazionale di Anpit, associazione datoriale impegnata nella rappresentanza delle imprese dell’industria e del terziario e nello sviluppo della contrattazione collettiva. Nel corso dell’intervista rilasciata ad Affaritaliani, Iadicicco si è soffermato in particolare sul ruolo della contrattazione aziendale e sulle possibilità offerte dagli accordi di secondo livello.

“Cerchiamo di supportare gli imprenditori nello sviluppo della contrattazione aziendale, cioè del contratto di secondo livello, che mette insieme e implementa le retribuzioni dei lavoratori attraverso le premialità, i premi di produzione e il welfare aziendale”, ha spiegato Iadicicco.

Il tema si inserisce in un quadro nel quale le imprese devono confrontarsi con esigenze differenti. Da una parte rimane centrale la capacità di sostenere investimenti e innovazione; dall’altra cresce l’attenzione verso gli strumenti attraverso i quali valorizzare le competenze e intervenire sul trattamento economico dei lavoratori mantenendo un collegamento con le caratteristiche e i risultati delle singole aziende.

La contrattazione di secondo livello opera proprio in questo spazio. Premi di risultato, welfare e accordi aziendali consentono di affiancare alla disciplina collettiva nazionale strumenti costruiti sulle specificità dell’organizzazione produttiva. Un modello che assume particolare rilievo per le piccole e medie imprese, chiamate ad affrontare contemporaneamente il cambiamento tecnologico, la ricerca di personale qualificato e la necessità di mantenere sostenibili i costi aziendali.

Il rapporto tra imprese e lavoratori si collega inoltre alla questione più generale del potere d’acquisto. Nel suo intervento a La Piazza, Iadicicco ha richiamato la riduzione della pressione fiscale sulle famiglie e il sostegno all’innovazione come due direttrici sulle quali concentrare l’attenzione.

“C’è un tema di carattere nazionale, che è quello di cercare di aumentare il reddito delle famiglie attraverso la riduzione della pressione fiscale, aumentare la crescita delle aziende attraverso il sostegno all’innovazione e anche attraverso un intervento che riduca il total tax rate”, ha affermato.

I temi posti sul tavolo mantengono quindi una dimensione concreta per il sistema produttivo. La disponibilità di risorse per le famiglie incide sui consumi, mentre la capacità delle imprese di investire condiziona produttività, occupazione e domanda di nuove competenze.

All’interno delle aziende, formazione, sistemi premianti e welfare rappresentano strumenti attraverso i quali questi elementi possono trovare una declinazione operativa.

Per le PMI la questione riguarda soprattutto la possibilità di adattare gli strumenti disponibili alle proprie dimensioni e caratteristiche. La contrattazione aziendale permette di intervenire su obiettivi e necessità specifiche, creando un collegamento più diretto tra organizzazione del lavoro, risultati e riconoscimento economico.

Il confronto aperto a La Piazza si inserisce così in una discussione destinata a proseguire nei prossimi mesi. Redditi, produttività e innovazione rimangono strettamente connessi e la capacità di individuare strumenti compatibili con le esigenze di imprese e lavoratori continuerà a rappresentare uno dei temi centrali nell’evoluzione delle relazioni industriali.

ANPIT – Azienda Italia, Associazione Nazionale per l’Industria e il Terziario, è un’associazione datoriale operativa su tutto il territorio nazionale a tutela delle aziende e degli imprenditori. Svolge attività di rappresentanza e supporto alle imprese, con particolare attenzione alle relazioni sindacali, alla contrattazione aziendale, alla produttività e al welfare.