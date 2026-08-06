Impresa e incertezza: come le assicurazioni aiutano a gestire i rischi

Oggi fare impresa significa confrontarsi con un contesto caratterizzato da fattori di rischio sempre più eterogenei. Agli eventi di stampo tradizionale come incendi, guasti o responsabilità verso terzi, si affiancano fenomeni quali eventi climatici estremi, attacchi informatici e interruzioni dell’attività, i quali tendono a incidere in modo significativo sulla continuità aziendale. Un evento atmosferico particolarmente intenso, un attacco ransomware o un guasto a un impianto produttivo possono infatti determinare non solo danni diretti, ma anche periodi più o meno lunghi di fermo attività, con conseguenze economiche rilevanti.

Per questo la sottoscrizione di un’assicurazione per aziende non andrebbe considerata una semplice voce di bilancio, quanto piuttosto un elemento di matrice strategica, essenziale per la pianificazione e la governance dell’impresa.

La copertura assicurativa rappresenta infatti uno degli strumenti fondamentali di una più ampia strategia di gestione del rischio, finalizzata a prevenire, mitigare e assorbire l’impatto di eventi potenzialmente critici.

Qualcosa che passa da una corretta gestione del rischio, attraverso soluzioni in linea con le peculiarità del singolo business, a fronte di una vision lungimirante e consapevole dell’effettiva situazione in essere.

Siamo del resto di fronte a un nuovo paradigma per quanto riguarda il cosiddetto risk management, che ha come focus la gestione del rischio presso le aziende, a prescindere dalla dimensione: la necessità di tutelarsi con una polizza ad hoc è una dimensione trasversale e interessa sia le micro e piccole imprese, sia le grandi aziende.

L’importante è adottare contratti assicurativi nel segno della personalizzazione, flessibili e costruiti in linea con le caratteristiche della singola attività. Ed è in questa prospettiva che si inserisce la proposta di una realtà storica del panorama italiano quale Vittoria Assicurazioni, sviluppata per rispondere alle esigenze di imprenditori, liberi professionisti e artigiani.

Al primo posto c’è la possibilità di mettere in sicurezza la propria attività lavorativa, che dovrebbe essere una priorità: è da questo fattore che dipende la sostenibilità ma anche il benessere dell’impresa, a fronte di ripercussioni persino sulla collettività.

Il rischio maggiore per un’azienda? Sottovalutare l’impatto di una copertura assicurativa inadeguata

Le aziende italiane si trovano a fare i conti con mercati sempre più eterogenei e contraddistinti da una sostanziale instabilità sia geopolitica, sia legata ad alcune particolari condizioni tipiche dello Stivale.

Da un lato si assiste a una maggiore esposizione ai rischi transnazionali, legata oltre che all’instabilità dei mercati internazionali, con un impatto degno di nota per il settore energetico (e non solo), alle crescenti complessità logistiche e alle variazioni costanti delle normative, in particolare quelle comunitarie.

Dall’altro occorre fare i conti con uno scenario climatico altrettanto delicato. Lo conferma un articolo apparso su Il Sole 24 Ore in data 3 giugno 2026, dal titolo inequivocabile: Crisi climatica, danni in Italia per le infrastrutture fino a 5 miliardi l’anno. I dati riportati fanno riferimento alle previsioni di Deloitte per il 2050, che preannuncia una riduzione del PIL italiano tra l’1,6% e il 6%: un andamento che sarebbe una conseguenza diretta dei rischi e dei danni correlati al cambiamento climatico.

Il Sole 24 Ore evidenzia come tuttavia soltanto il 14% delle PMI italiane abbia già adottato delle misure cautelative in presenza di rischi estremi e solamente il 10% abbia conseguito azioni per adattare asset fisici e infrastrutture.

Alla luce di questa analisi emerge come il rischio maggiore, per un’azienda del Belpaese, risieda in una sottovalutazione della copertura assicurativa: una misura in grado di intervenire in maniera concreta a protezione del business, a patto di rivolgersi a una realtà esperta e in grado di offrire una consulenza personalizzata come Vittoria Assicurazioni.

Perché una copertura assicurativa non adeguata può esporre l’azienda a rischi rilevanti?

Ogni impresa presenta caratteristiche, modelli organizzativi e livelli di esposizione al rischio differenti.

Le esigenze di tutela di una struttura ricettiva, di un laboratorio artigianale, di un’attività commerciale o di un’impresa manifatturiera possono essere profondamente diverse tra loro. Per questo motivo la scelta delle garanzie dovrebbe partire da un’analisi delle specificità operative, patrimoniali e organizzative della singola realtà.

Per questo motivo una strategia assicurativa realmente efficace non può basarsi su soluzioni standardizzate: dovrebbe partire da una valutazione precisa delle peculiarità del business, così da individuare le garanzie più coerenti con il settore di appartenenza, le modalità operative e gli obiettivi di sviluppo.

La possibilità di modulare ad hoc le coperture assicurative rappresenta infatti un elemento determinante per costruire un sistema di protezione capace di accompagnare l’azienda nel tempo.

Vittoria Assicurazioni ha strutturato la propria proposta per la sicurezza di professionisti e aziende in tale ottica, a fronte di un approccio sartoriale, orientato alla personalizzazione. Le soluzioni disponibili interessano diversi ambiti produttivi: industria, artigianato, trasporti, uffici, negozi e strutture ricettive.

Quando necessario, è possibile integrare delle garanzie aggiuntive come tutela legale, infortuni, cauzioni e coperture D&O (Directors & Officers) per amministratori e figure apicali.

In questo modo, l’assicurazione diventa un supporto efficace in termini di risk management, rendendo la gestione del rischio parte integrante della strategia aziendale e contribuendo a rafforzare la continuità operativa, la competitività e la capacità di affrontare con maggiore serenità un contesto economico in continua evoluzione quale quello attuale.