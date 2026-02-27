Il Venezuela congela 19 accordi petroliferi con entità estere. Fine del monopolio PDVSA?

Grossi cambiamenti negli accordi petroliferi del Venezuela, con una revisione radicale dei dei contratti conclusi durante il governo Maduro. Il governo del Caracas ha sospeso 19 accordi di condivisione della produzione con compagnie petrolifere private, secondo quanto riportato da Reuters, citando fonti anonime. Gli accordi riguardano progetti nel lago Maracaibo, nella cintura dell’Orinoco e in diversi giacimenti maturi.

Le fonti hanno anche affermato che tra le società che operano nell’ambito di questi accordi di condivisione della produzione figurano operatori cinesi, statunitensi, sudamericani e venezuelani.

Gli accordi saranno ora riesaminati dai governi venezuelano e statunitense e alcuni di essi potrebbero essere annullati, hanno aggiunto le fonti. La sospensione non ha avuto alcun effetto sulla produzione totale di petrolio del Venezuela, hanno aggiunto.

Un mese fa, il parlamento venezuelano ha approvato alcune modifiche legislative alla legge petrolifera del Paese con l’obiettivo di attrarre maggiori investimenti stranieri. In base alla nuova legge, le società private “assumeranno la piena gestione delle attività a proprie spese, per proprio conto e a proprio rischio, dopo aver dimostrato la propria capacità finanziaria e tecnica attraverso un piano aziendale” che sarà soggetto all’approvazione del ministero del Petrolio venezuelano. La proprietà delle risorse che saranno sviluppate dalle società private rimarrà tuttavia allo Stato venezuelano.

Allo stesso tempo, questi operatori stranieri avrebbero il controllo sulla produzione e la vendita del greggio venezuelano, il che significherebbe di fatto la fine del monopolio della grande società statale PDVSA. Il cambio dello status e del potere delle società che cooperano con PDVSA fa si che sia necessaria una ridefinizione di questi contratti, perché da domani questi partner potranno vendere direttamente l’oro nero.

Il Venezuela potrebbe generare fino a 5 miliardi di dollari dalla vendita di petrolio in pochi mesi, ha affermato all’inizio di questo mese il segretario all’Energia degli Stati Uniti Chris Wright. “Le vendite odierne superano il miliardo di dollari e, di fatto, abbiamo una sorta di accordi a breve termine per i prossimi mesi che porteranno altri 5 miliardi di dollari”, ha affermato durante una visita in Venezuela. C’è da aspettarsi che quando i partner potranno vendere direttamente il petrolio, questi risultati si incrementeranno.

Il segretario Wright ha anche affermato che la produzione di petrolio greggio e gas naturale del Venezuela potrebbe aumentare notevolmente già quest’anno. Il Paese produce attualmente circa 1 milione di barili di greggio al giorno. Parte di questa produzione avviene nell’ambito degli accordi di condivisione della produzione che sono ora congelati e in fase di revisione.