Il tuo prossimo selezionatore non sarà umano: l’inquietante (e inevitabile) deriva dei colloqui gestiti dall’IA

Avete appena inviato un curriculum perfetto, magari aiutati da ChatGPT, e siete stati selezionati per il primo colloquio. Vi preparate, accendete la webcam e sfoderate il vostro miglior sorriso, ma dall’altra parte dello schermo non c’è un responsabile delle risorse umane in carne ed ossa. Ad accogliervi c’è un avatar freddo e programmato: benvenuti nell’era dei colloqui di lavoro gestiti dall’Intelligenza Artificiale.

Sommersi da una valanga di candidature generate a loro volta in massa dall’IA grazie alle piattaforme di “easy-apply“, i selezionatori stanno correndo ai ripari usando la stessa identica arma. Le aziende affidano sempre più spesso a chatbot e avatar le fasi di screening iniziale, tramite chiamate, messaggi o video interattivi.

Secondo una recente ricerca della piattaforma Glasshouse, il fenomeno è in netta espansione. Tuttavia, molti candidati abbandonano il processo di selezione proprio a causa di questa interfaccia robotica. Alcuni selezionatori sostengono che questo filtri i candidati “fraudolenti” o poco seri, ma la realtà è che molti professionisti validi provano semplicemente un profondo, e comprensibile, disagio davanti a una macchina che li scruta.

Come si svolge l’interrogatorio artificiale

Testando una di queste piattaforme, l’olandese TestGorilla, l’impatto risulta immediatamente straniante. Dopo i classici test logici, sullo schermo appare un volto femminile generato al computer che esordisce senza preamboli: “Il mio obiettivo è saperne di più su di te e sulle esperienze, abilità e competenze che potresti portare in questo ruolo”.

Nessun convenevole, nessuna reale empatia, nessuna possibilità di rompere il ghiaccio con una battuta. L’IA concede esattamente due minuti per rispondere a ciascuna domanda. Se non fornite metriche esatte (ad esempio, l’esatto ammontare di tempo o denaro risparmiato in un progetto), l’algoritmo non ha pietà: vi bollerà con un implacabile “sotto la media”, in quanto la vostra affermazione risulta “vaga” per i suoi standard binari.

Le regole per non farsi scartare dall’algoritmo

Se il processo di selezione diventa meccanico, anche la preparazione del candidato deve adattarsi. Gli esperti suggeriscono un approccio clinico:

Parlare in modo didascalico: Priya Rathod di Indeed è categorica sull’argomento. “L’intervistatore IA si preoccupa meno del mio tono e più di ciò che sto dicendo”. La macchina non coglie le sfumature facciali o l’esitazione sincera; serve un linguaggio chirurgico e descrittivo, esercitandosi rigorosamente ad alta voce.

Priya Rathod di Indeed è categorica sull’argomento. “L’intervistatore IA si preoccupa meno del mio tono e più di ciò che sto dicendo”. La macchina non coglie le sfumature facciali o l’esitazione sincera; serve un linguaggio chirurgico e descrittivo, esercitandosi rigorosamente ad alta voce. Il metodo STAR e i numeri: L’IA si nutre di dati. Di fronte a domande comportamentali, Rathod consiglia di usare il metodo STAR (Situazione, Compito, Azione, Risultato). Niente generalizzazioni: servono numeri, percentuali e metriche di successo ben scandite.

L’IA si nutre di dati. Di fronte a domande comportamentali, Rathod consiglia di usare il metodo STAR (Situazione, Compito, Azione, Risultato). Niente generalizzazioni: servono numeri, percentuali e metriche di successo ben scandite. Curare l’ambiente tecnico: Amanda Augustine di Careerminds ricorda che l’illuminazione e il posizionamento della webcam restano fondamentali per l’analisi visiva dell’IA. “Piccoli aggiustamenti… possono fare una notevole differenza”.

Amanda Augustine di Careerminds ricorda che l’illuminazione e il posizionamento della webcam restano fondamentali per l’analisi visiva dell’IA. “Piccoli aggiustamenti… possono fare una notevole differenza”. La trappola dei suggeritori: La tentazione di usare a propria volta un’IA di supporto durante il colloquio è altissima. Ma Mehak Chowdhary di TestGorilla avverte che usano domande volutamente contorte per smascherare chi bara. “Consigliamo vivamente ai candidati di mettere da parte i dispositivi IA. Questa è una prova delle vostre capacità”. I bot, insomma, sono programmati per riconoscere altri bot.

L’impatto sul mercato del lavoro: efficienza vs. talento

Le ricadute di questo trend sull’economia aziendale e sul mondo del lavoro sono immediate e tangibili. Da un lato, i dipartimenti HR tagliano drasticamente i costi operativi della selezione iniziale, standardizzando il processo.

Aspetto della Selezione Colloquio Umano Tradizionale Colloquio Gestito da IA Elemento premiante Empatia, potenziale inespresso, soft skills Metriche precise, parole chiave, assenza di pause Gestione delle anomalie Flessibilità e capacità di contestualizzare Punteggi penalizzanti, rigidità algoritmica Ricaduta aziendale Alti costi di selezione, rischio di bias personali Bassi costi fissi, rischio di omologazione dei talenti

Il rischio reale, dal punto di vista dell’economia del lavoro, è che questo muro di silicio respinga i talenti meno convenzionali o i cosiddetti profili “fuori dagli schemi”, premiando esclusivamente chi sa ottimizzare le proprie risposte per un software. Stiamo strutturando un mercato in cui la capacità di compiacere un algoritmo vince sulla reale capacità di risolvere problemi complessi. Il paradosso finale della nostra epoca è servito: usiamo l’IA per generare un curriculum, che verrà scartato o promosso da un’IA, per approdare a un colloquio condotto da un’altra IA. Al lavoratore umano, alla fine della fiera, resta unicamente l’onere di dover lavorare per davvero.