Il Texas sfida Pechino: terre rare e sicurezza nazionale partendo da Round Top

Gli Stati Uniti cercano di smarcarsi dalla morsa di Pechino sulle catene di approvvigionamento critiche e lo fanno ripartendo dall’economia reale. Mentre le cancellerie europee discutono di transizioni teoriche, il Texas accelera sullo sviluppo del giacimento di terre rare di Round Top Mountain. Si tratta di una mossa strategica che unisce difesa nazionale e politica industriale attiva, delineando un approccio decisamente pragmatico alla crisi delle materie prime.

Le “terre rare pesanti” e l’intervento pubblico

Il sito texano, situato nella porzione occidentale dello Stato, è considerato uno dei depositi più ricchi del Nord America. Non parliamo di semplici minerali, ma del vero e proprio motore della tecnologia moderna. Dawn Buckingham, Commissario del Texas Land Office, ha precisato che il giacimento è particolarmente ricco delle cosiddette “terre rare pesanti”. Questi elementi sono imprescindibili per i sistemi di difesa, per la produzione di semiconduttori e per la manifattura avanzata.

L’aspetto più interessante è la destinazione dei profitti. Lo sfruttamento del sito non genererà solo dividendi privati per le corporazioni, ma andrà a finanziare direttamente le scuole pubbliche texane, con ricadute stimate nell’ordine dei miliardi di dollari. Un’operazione in cui lo sviluppo di asset strategici alimenta il welfare locale e il capitale umano, a dimostrazione che l’intervento pubblico ben indirizzato può essere un formidabile moltiplicatore di ricchezza.

La sfida della filiera: oltre l’estrazione

Per comprendere la portata della sfida ingegneristica e geopolitica, è utile osservare le priorità del progetto texano rispetto all’attuale status quo:

Dinamica Industriale Dominio Attuale Obiettivo del Progetto Round Top Estrazione Cina (quasi monopolio globale) Sviluppo massiccio del sito domestico in West Texas Raffinazione Asiatica (per bassi costi e lassismo ambientale) Costruzione di infrastrutture di lavorazione locali (USA) Impatto Strategico Dipendenza passiva dalle importazioni Creazione di valore interno e fondi per l’istruzione pubblica

Estrarre il minerale grezzo, infatti, è solo la punta dell’iceberg. La debolezza cronica dell’Occidente risiede nella mancanza di impianti di raffinazione adeguati. Per affrancarsi realmente dalla dipendenza estera, le autorità stanno spingendo per creare un’infrastruttura di lavorazione completamente americana, un passaggio obbligato per spezzare il monopolio cinese.

Comunque a Round Top si potranno estrarre numerosi materiali rari e strategici, come :

Terre rare pesanti (HREE): Il giacimento è eccezionalmente ricco di terre rare pesanti, che sono in genere più preziose e più rare delle terre rare leggere.

Il giacimento è eccezionalmente ricco di terre rare pesanti, che sono in genere più preziose e più rare delle terre rare leggere. Elementi chiave: Sono presenti quantità significative di ittrio (Y), disprosio (Dy) e terbio (Tb).

Sono presenti quantità significative di ittrio (Y), disprosio (Dy) e terbio (Tb). Altri minerali critici: Round Top ospita anche minerali critici di alto valore, tra cui litio (Li), berillio (Be), gallio (Ga), uranio (U), torio (Th), zirconio (Zr) e afnio (Hf).

Il progetto texano ci ricorda una lezione fondamentale: la sicurezza nazionale e la prosperità non si costruiscono solo con la finanza, ma richiedono il controllo fisico e industriale delle risorse critiche.

Rompere il monopolio

Certo, estrarre minerali è solo metà dell’opera. La vera sfida, come sottolineato anche da Barbara Humpton (CEO di USA Rare Earth), sarà la creazione di un’infrastruttura di lavorazione domestica. Senza le raffinerie, il Texas rischierebbe di estrarre sassi per poi doverli spedire comunque a Pechino per la raffinazione: infatti le terre rare sono relativamente diffuse, ma la Cina ha sviluppato tecniche e know how necessarie per la loro complessa raffinazione. Questo è il vero vantaggio di Pechino.

Se il progetto Round Top dovesse procedere secondo le aspettative, non assisteremmo solo a una boccata d’ossigeno per le casse scolastiche texane, ma a un vero e proprio cambio di paradigma: la fine del ricatto cinese sulle tecnologie del futuro. Un pizzico di sovranismo minerario, una buona dose di investimenti pubblici e, finalmente, l’Occidente torna a sporcarsi le mani per garantire la propria libertà.

L’autore Fabio Lugano è laureato con il massimo dei voti alla Bocconi , Fabio Lugano è un esperto di mercati, criptovalute e intelligenza artificiale. In passato è stato consulente al Parlamento Europeo e al Ministero per gli Affari Europei. Oggi aiuta le aziende a creare piani di sviluppo per l’innovazione tecnologica e per l’energia.