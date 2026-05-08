Il Terremoto di Maggio nell’Albione: l’agonia politica di Starmer e l’onda d’urto di Farage

Le elezioni amministrative britanniche di maggio non sono state una normale tornata elettorale di metà mandato. Sono state una vera e propria decapitazione politica. Il sistema bipolare britannico, che ha retto le sorti del Regno Unito per oltre un secolo, si è letteralmente sciolto nelle urne, lasciando il posto a uno scenario frammentato, instabile e carico di tensione. Il Partito Laburista è in caduta libera, i Conservatori si aggrappano alle scialuppe di salvataggio, mentre Reform UK di Nigel Farage raccoglie i dividendi di una rabbia popolare ormai strutturale.

Se la politica è spietata, i numeri di queste elezioni lo sono ancora di più. Analizziamo le dinamiche di palazzo, le faide interne e le nuove geografie elettorali di un Paese che sembra aver perso la sua bussola istituzionale.

La Fortezza laburista sotto assedio: tutti contro Starmer

La posizione del Primo Ministro Keir Starmer è oggi indifendibile. I risultati della notte sono un bollettino di guerra per il Labour, che ha perso il controllo di otto consigli comunali cruciali. Non parliamo solo di seggi in bilico, ma di roccaforti storiche. La caduta di Tameside, un fortino laburista inespugnabile da 47 anni, è il simbolo di una “Red Wall” (il muro rosso dei collegi operai) che non si fida più di un partito percepito come distante, elitario e incapace di mantenere le promesse.

Mentre le schede venivano scrutinate, le crepe nel partito si sono trasformate in voragini. Starmer, braccato, ha dichiarato: “Non me ne vado per non far piombare il Paese nel caos”. Una difesa d’ufficio che tradisce un’enorme debolezza. Se rifiuti le dimissioni immediate solo per evitare il vuoto, stai implicitamente ammettendo che la tua leadership è al capolinea e che ormai punti solo alla sopravvivenza giorno per giorno. Non sei più al governo, ma all’occupazione del potere.

Dietro le quinte, i coltelli sono già sguainati. Ed Miliband, attuale Ministro dell’Energia, ha tenuto colloqui notturni per tracciare un calendario per l’uscita del Premier. L’ala sinistra del partito non fa sconti: l’ex cancelliere ombra John McDonnell, insieme a deputati come Graham Stringer e Jonathan Brash, chiede a gran voce un “ritiro organizzato”. Ian Lavery , altro deputato laburista, è stato lapidario ai microfoni della BBC: “Se resta, ucciderà il Partito Laburista”.

Non è solo la politica parlamentare a ribellarsi. I sindacati, storici finanziatori e anima del Labour, hanno scaricato il leader. Maryam Eslamdoust del sindacato TSSA ha paragonato la situazione a quella di Joe Biden negli Stati Uniti, chiedendo un passo indietro per fermare l’ascesa della destra, mentre Steve Wright del sindacato dei vigili del fuoco (FBU) ha dichiarato apertamente che “la speranza non mette il cibo in tavola”, liquidando il governo come un fallimento.

Sullo sfondo, l’ombra di Andy Burnham. Il popolare sindaco, tenuto lontano da Westminster dalla gestione Starmer, viene ora invocato da figure come Lord Watts come il vero “salvatore” capace di riconnettere il partito con il Paese reale.

Reform UK: da Partito di Protesta a Forza di Governo

Se Starmer piange, Nigel Farage incassa un trionfo che ridisegna la mappa politica britannica. Reform UK non si è limitato a fare da guastafeste, ma ha iniziato a vincere e a governare. La conquista del controllo dell’Essex (con 39 consiglieri eletti), del borgo londinese di Havering e di Newcastle-under-Lyme dimostra un radicamento territoriale inedito.

Le proiezioni nazionali (NEV) elaborate da Sky News restituiscono un quadro scioccante:

Partito Politico Proiezione Voto Nazionale (NEV) Variazione percepita Reform UK 31% Forte Rialzo Conservatori 19% Stabile/Lieve Rialzo Partito Laburista 15% Crollo Verticale Liberal Democratici 14% In Crescita Verdi 13% In Crescita

Robert Jenrick, portavoce economico di Reform, non ha usato mezzi termini: questo è il trampolino di lancio per formare il prossimo governo. La strategia di Farage è stata chirurgica. Ha trasformato le elezioni locali in un referendum nazionale sulla leadership di Starmer e sulle politiche migratorie e sociali, aggirando le logiche amministrative. Ha sfondato sia nel nord post-industriale (che i laburisti credevano di aver riconquistato) sia nel sud più benestante. È la tempesta perfetta del populismo pragmatico.

Conservatori: Sopravvivenza e Piccoli Trofei

Per i Tory guidati da Kemi Badenoch, la narrativa ufficiale è quella della “rinascita”. La riconquista del consiglio di Westminster (strappato al Labour) e la tenuta di Bexley a Londra sono ossigeno puro per un partito che temeva l’estinzione.

Tuttavia, l’entusiasmo va misurato con i numeri reali. Il partito ha perso oltre 170 seggi e ha dovuto cedere il controllo dell’importante contea dell’Hampshire. La resistenza in roccaforti come Witham e Fareham (patrie politiche di esponenti dell’ala dura come Priti Patel e Suella Braverman) indica che i Conservatori riescono a tenere botta solo dove offrono una narrazione molto simile a quella di Reform UK. Badenoch si ritaglia così il ruolo di unica diga istituzionale contro Farage, ma la base elettorale è ancora drammaticamente fragile.

La Tenaglia a Sinistra: Lib Dem e Verdi all’Attacco

L’emorragia laburista non si dirige solo verso destra. Le ali progressiste, deluse dalla moderazione eccessiva di Starmer, stanno migrando verso formazioni più radicali o centriste.

Il picco dei Verdi: A Londra, i Verdi hanno conquistato il loro primo sindaco della storia ad Hackney con Zoe Garbett, infliggendo uno schiaffo umiliante all’establishment laburista della capitale. Anche in Scozia la dinamica è esplosiva: i Verdi scozzesi stanno insidiando seggi storici dello Scottish National Party (SNP) a Edimburgo e Glasgow. Elettori stanchi di un nazionalismo percepito come logoro stanno virando verso una sinistra ecologista radicale che è molto influenzata anche da una forte presenza islamica.

A Londra, i Verdi hanno conquistato il loro primo sindaco della storia ad Hackney con Zoe Garbett, infliggendo uno schiaffo umiliante all’establishment laburista della capitale. Anche in Scozia la dinamica è esplosiva: i Verdi scozzesi stanno insidiando seggi storici dello Scottish National Party (SNP) a Edimburgo e Glasgow. Elettori stanchi di un nazionalismo percepito come logoro stanno virando verso una sinistra ecologista radicale che è molto influenzata anche da una forte presenza islamica. La solidità dei Lib Dem: Sir Ed Davey continua a macinare risultati concreti. Il controllo dei consigli di Portsmouth e Stockport consolida i Liberal Democratici come il vero voto rifugio per il ceto medio moderato. La richiesta di Davey (“Starmer si tolga di mezzo”) ha un peso politico rilevante, perché certifica l’isolamento del Premier anche dalle potenziali forze alleate. Il leader attuale dei Labour è un frutto avvelenato che sta bruciandosi i potenziali alleati.

Il Tramonto del Sistema

Le elezioni amministrative hanno certificato che il governo Starmer naviga senza rotta in un mare in burrasca. I sondaggi parlano chiaro: tre quarti degli elettori ritengono che il governo non abbia alcun rispetto per loro. Quando un esecutivo viene percepito contemporaneamente come “caotico” (dal 50% dei votanti) e “scollegato dalla realtà”, il cambio di leadership non è più un’ipotesi, ma una questione di tempistiche.

La difesa d’ufficio del Ministro della Difesa John Healey, che ha paragonato il momento attuale alle difficoltà di Tony Blair nel 1999 (che poi vinse le elezioni del 2001), appare come un disperato esercizio retorico. Blair aveva il carisma e un mandato forte; Starmer ha l’ostilità del Paese e del suo stesso partito. Con la politica britannica ormai balcanizzata in cinque poli competitivi (Reform, Tory, Labour, Lib Dem, Verdi), il concetto stesso di maggioranza assoluta sembra destinato agli archivi di storia. Nonostante questo iul sistema uninominale rischia di dare al Regno Unito non solo un parlamento completamente nuovo, ma che partirà minoritario nel paese.