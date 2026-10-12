Il sogno americano è diventato un conto da 5,3 milioni di dollari: le paghe non bastano più

Servono 5,32 milioni di dollari per pagare quello che un tempo era considerato il normale traguardo di una famiglia media negli Stati Uniti: una casa di proprietà, due figli da mandare all’università, due auto affidabili e una vecchiaia serena. Il problema è che quasi nessuno può più permetterselo.

Un recente studio di Investopedia mostra che il costo complessivo del cosiddetto “sogno americano“ è salito del 4,1% in un solo anno, con un rincaro secco di 208.000 dollari rispetto ai 5,11 milioni del 2025. Nello stesso periodo, i dati del Bureau of Labor Statistics indicano che le buste paga del settore privato sono cresciute solo del 3,1%. In parole povere: il lavoro reale perde terreno ogni giorno di fronte al carovita.

Il dato più allarmante riguarda il divario tra entrate e uscite nell’arco di una carriera. Un lavoratore statunitense laureato guadagna in media circa 3,6 milioni di dollari tra i 25 e i 64 anni, al lordo delle tasse. Se aggiungiamo vent’anni di assegno pensionistico pubblico (Social Security), il totale incassato sale a circa 4,1 milioni.

Facendo una semplice sottrazione, emerge un buco di oltre 1,2 milioni di dollari. Una voragine contabile che nessuna gestione prudente del bilancio familiare può colmare senza ricorrere a debiti pesanti.

Casa e figli: i due macigni che schiacciano il ceto medio

La spesa che pesa di più in assoluto è l’abitazione. Comprare e mantenere un tetto lungo la vita richiede oggi 1,275 milioni di dollari, con un balzo del 7,7% su base annua (+91.000 dollari).

I dettagli del calcolo mostrano bene come i tassi di interesse stiano soffocando i compratori:

Per una villetta unifamiliare dal valore mediano di 420.000 dollari serve un anticipo del 20% in contanti.

Con un mutuo trentennale al tasso fisso del 6,32%, la cifra finale da restituire tra capitale e interessi sale a circa 837.000 dollari.

Tasse sugli immobili, assicurazioni, utenze e manutenzione ordinaria per trent’anni aggiungono altri 438.000 dollari.

Se il mattone toglie il respiro, crescere una famiglia dà il colpo finale. Il costo per crescere i figli e mandarli al college ha registrato l’aumento più violento: +8,9% in dodici mesi, passando da 876.000 a 953.763 dollari. Mettere al mondo dei figli e istruirli sta diventando un privilegio per pochi facoltosi.

Voce di spesa Costo totale stimato Variazione annua Abitazione (acquisto, mutuo e 30 anni di spese) $ 1.275.000 +7,7% Due automobili (acquisto, carburante, manutenzione) $ 1.205.627 +0,5% Pensione (coppia per 20 anni) $ 1.205.119 +2,2% Crescita figli e tasse universitarie $ 953.763 +8,9% Spese sanitarie complessive $ 413.271 -0,2% Vacanze annuali $ 186.999 +3,5% Animali domestici $ 40.772 +3,5% Matrimonio $ 38.800 +1,6%

Le automobili e la pensione superano entrambe quota 1,2 milioni di dollari. L’unica voce in lieve contrazione è la sanità (-0,2%), ma si tratta di una riduzione irrisoria rispetto a un totale ormai fuori portata.

La rottura del patto sociale e le conseguenze politiche

Dietro questi numeri non c’è solo un calcolo statistico: c’è la fine di un patto sociale. Quando lavorare onestamente per quarant’anni non garantisce più nemmeno una casa e un futuro ai propri figli, allora vi è una grande disillusione, qualcosa che può veramente cambiare la vita.

Se le famiglie devono destinare ogni dollaro alla pura sopravvivenza, i consumi interni arretrano. La gente rinuncia ai progetti di vita, rimanda il matrimonio e si indebita sulle carte di credito.

Questa frustrazione quotidiana si traduce rapidamente in un rifiuto del sistema politico. Chi si scopre escluso dal benessere promesso non ascolta più i proclami rassicuranti della politica tradizionale, ma cerca alternative radicali e vota per chi promette di rovesciare lo stato delle cose. Quando la classe media scivola verso il basso, i terremoti elettorali non sono un’eccezione: diventano una certezza.