Il Senato USA prepara Super Dazi verso chi compra dalla Russia se i colloqui di pace falliranno

Un gruppo bipartisan di 50 senatori statunitensi ha preparato un piano per imporre una tariffa del 500% sulle merci importate dai Paesi che acquistano petrolio, gas e uranio russo se la Russia si rifiuta di impegnarsi in negoziati in buona fede per una pace duratura con l’Ucraina.

I senatori Richard Blumenthal (D-Connecticut) e Lindsey Graham (R-Carolina del Sud) hanno guidato 50 dei loro colleghi – equamente divisi per appartenenza partitica – a proporre “sanzioni primarie e secondarie contro la Russia e gli attori che sostengono l’aggressione della Russia in Ucraina”, si legge nella dichiarazione dei senatori.

“Queste sanzioni verrebbero imposte se la Russia rifiutasse di impegnarsi in negoziati in buona fede per una pace duratura con l’Ucraina o iniziasse un altro sforzo, inclusa l’invasione militare, che minasse la sovranità dell’Ucraina dopo che la pace è stata negoziata”.

Le dure sanzioni contro la Russia “sono pronte e riceveranno uno schiacciante sostegno bipartisan e bicamerale se presentate al Senato e alla Camera per un voto”, hanno detto i senatori.

L’azione del Congresso potrebbe dare al Presidente degli Stati Uniti Donald Trump più munizioni per chiedere l’impegno in buona fede della Russia nei colloqui per una pace duratura in Ucraina.

Questo fine settimana, il Presidente Trump ha espresso la sua frustrazione nei confronti di Vladimir Putin, dicendosi “incazzato” con il Presidente russo.

“Se io e la Russia non saremo in grado di trovare un accordo per fermare lo spargimento di sangue in Ucraina, e se riterrò che sia colpa della Russia – e potrebbe non esserlo – ma se riterrò che sia colpa della Russia, metterò delle tariffe secondarie sul petrolio, su tutto il petrolio che esce dalla Russia”, ha detto Trump alla NBC in un’ intervista di domenica.

Nella dichiarazione che annuncia le nuove sanzioni proposte alla Russia, i senatori statunitensi hanno affermato: “Condividiamo la frustrazione del Presidente Trump nei confronti della Russia quando si tratta di ottenere un cessate il fuoco e sosteniamo il desiderio del Presidente Trump di raggiungere una pace duratura, giusta e onorevole”.

La Russia ha segnalato martedì che non può accettare il piano degli Stati Uniti per porre fine alla guerra in Ucraina nella “forma attuale”.