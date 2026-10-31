Il segreto genetico dei cani di Chernobyl: perché chi vive sotto il reattore è cambiato per sempre

Nell’aprile del 1986 l’esplosione del reattore 4 di Chernobyl costrinse le autorità sovietiche a evacuare in fretta gli abitanti di Pripyat, lasciando dietro di sé una zona di esclusione di 2.600 chilometri quadrati. I residenti dovettero abbandonare i propri animali domestici e il governo inviò squadre di “liquidatori” per abbatterli ed evitare la diffusione delle radiazioni, ma molti cani riuscirono a fuggire nei boschi contaminati.

Oggi, a oltre 35 generazioni canine da quel disastro, diverse centinaia di loro discendenti vivono e si riproducono liberamente proprio all’ombra del sarcofago che isola il reattore distrutto.

Questi animali custodiscono un mistero biologico che la scienza ha appena iniziato a chiarire. I cani che vivono attaccati alla centrale nucleare presentano infatti un profilo genetico profondamente diverso rispetto a quelli che abitano nella città di Chernobyl, situata a soli 16 chilometri di distanza.

Per anni si è pensato a mutazioni mostruose o danni diretti al DNA provocati dalle radiazioni residue, ma la realtà emersa dalle ultime analisi dell’Università statale della Carolina del Nord (pubblicate sulla rivista scientifica Genes) racconta una storia molto diversa e ben più utile per le nostre conoscenze mediche.

Non sono mutazioni da film, ma una spietata selezione naturale

I ricercatori, guidati dalla genetista Megan Dillon e da Matthew Breen, hanno analizzato l’intero genoma di 106 cani campionati tra il 2018 e il 2019 nei due diversi siti. Già negli studi del 2023 e del 2024 gli scienziati avevano scoperto un fatto sorprendente: le enormi differenze genetiche tra i due gruppi non dipendevano da un aumento del tasso di mutazione causato dalla radioattività.

Restavano quindi sul tavolo due sole ipotesi per spiegare perché due popolazioni così vicine fossero tanto diverse:

La deriva genetica , cioè cambiamenti del tutto casuali avvenuti nel tempo in un gruppo isolato.

, cioè cambiamenti del tutto casuali avvenuti nel tempo in un gruppo isolato. La selezione direzionale, ovvero la sopravvivenza esclusiva degli individui dotati fin dall’inizio di varianti genetiche capaci di proteggerli da un ambiente letale.

Per sciogliere il dubbio, il team ha confrontato i cani della centrale con popolazioni canine isolate sulle isole Galápagos. Il risultato è stato netto: i cani della città di Chernobyl e quelli delle Galápagos si somigliano geneticamente più di quanto i cani della centrale somiglino ai loro “vicini” a 16 chilometri di distanza.

La casualità non c’entra. I ricercatori hanno individuato oltre 100 regioni del genoma (con 111 aree specifiche e 1.093 marcatori confermati da tre diversi metodi statistici) che mostrano i segni inequivocabili della selezione naturale. Queste modifiche si concentrano in modo particolare sui cromosomi 8, 14, 26 e 27.

Parametro di confronto Cani della Centrale (NPP) Cani di Chernobyl Città (CC) Distanza dal reattore 0 km (area impianto) Circa 16 km Causa delle differenze Selezione naturale direzionale Deriva minore (collo di bottiglia recente) Cromosomi più modificati 8, 14, 26 e 27 Variazione standard Funzioni dei geni coinvolti Riparazione DNA, difesa dai tumori Nessuna selezione specifica

Lo scudo biologico contro tumori e metalli pesanti

I geni che hanno permesso a questi animali di prosperare nell’area più inquinata del pianeta non sono scelti a caso. Si tratta di sequenze legate alla riparazione del DNA, al controllo del ciclo cellulare, alla risposta immunitaria e alla protezione contro lo sviluppo del cancro.

Come ha spiegato il professor Matthew Breen, l’ambiente ostile non ha “riscritto” da zero il genoma dei cani per farli adattare. Piuttosto, i cani domestici abbandonati a Pripyat 36 ore dopo l’esplosione possedevano già una grande varietà genetica.

Quelli che avevano per natura difese immunitarie più forti, una minore risposta infiammatoria alle radiazioni e geni capaci di bloccare i tumori giovanili (prima dell’età riproduttiva) sono sopravvissuti. Gli altri sono morti prima di avere cuccioli. Generazione dopo generazione, questo “scudo biologico” è stato trasmesso ai discendenti, creando una popolazione super-resistente.

Un fenomeno simile era stato solo abbozzato studiando gli uccelli, i lupi grigi o le betulle della zona, ma nei cani la prova è ora scritta nero su bianco nell’intero genoma.

Una scoperta energeticamente importante

Questa scoperta non è una semplice curiosità zoologica, ma può avere delle ricadute molto pratiche sulla salute umana. Lo studio sottolinea un aspetto che i decisori politici spesso ignorano: a Chernobyl il problema non sono solo le radiazioni ionizzanti, ma una miscela velenosa di metalli pesanti, composti organici e tossine industriali rimasti sul terreno nonostante i miliardi spesi nelle bonifiche.

Oggi il mondo assiste a una corsa verso la riapertura e la costruzione di nuove centrali nucleari. A spingere questa domanda non sono le scelte ideologiche, ma la fame insaziabile di energia elettrica dei data center per l’intelligenza artificiale e dei sistemi di calcolo avanzato.

Come ricordano gli stessi autori della ricerca, l’aumento degli impianti nucleari nel mondo rende statisticamente più probabili nuovi incidenti in futuro, con costi di gestione e bonifica enormi per i bilanci statali. A questo si aggiunge la crescita costante dell’inquinamento industriale globale:

Nanoplastiche ormai presenti in ogni ciclo produttivo e alimentare.

ormai presenti in ogni ciclo produttivo e alimentare. Migliaia di nuovi composti chimici sintetici riversati ogni anno nei rifiuti e nell’ambiente.

riversati ogni anno nei rifiuti e nell’ambiente. Scorie di lavorazione e metalli pesanti legati alla transizione tecnologica e manifatturiera.

Capire come il fisico di un mammifero complesso come il cane riesca a difendersi dal cancro e dai veleni chimici ha un valore economico incalzante. La conoscenza delle capacità del corpo di resistere a questi attacchi, sapere quali siano le strutture genetiche più resistenti, può aiutare nella cura.

Studiare il “manuale di sopravvivenza” genetico dei cani di Chernobyl permette alla medicina di individuare i meccanismi biologici che proteggono le cellule umane dai danni industriali e radioattivi. La natura, ancora una volta, ha trovato una soluzione pratica lì dove l’uomo aveva lasciato solo un disastro economico e ambientale, ma ignorare i costi reali della sicurezza energetica e della contaminazione chimica resta un lusso che nessun sistema industriale può permettersi.