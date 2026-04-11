Il “SaaSpocalypse” e il naufragio del Credito Privato: siamo di fronte a un nuovo 2008?

C’è qualcosa di profondamente inquietante nel recente e brutale crollo del settore del credito privato. Non è solo una questione di numeri in rosso; è la sensazione di trovarsi davanti a un castello di carte che, dopo anni di crescita incontrollata, ha iniziato a mostrare crepe strutturali proprio sotto la spinta dell’innovazione tecnologica e di una leva finanziaria mal gestita.

Quello che era iniziato come un deflusso post-Liberation Day si è trasformato in una tempesta perfetta. Prima il collasso di First Brands e Tricolor, poi la caccia agli “scarafaggi” (per citare Jamie Dimon di JPMorgan) tra i bilanci delle Business Development Companies (BDC). Ma la vera presa di coscienza è arrivata solo all’inizio del 2026: il cuore dei portafogli di credito privato è composto da prestiti a società di software, proprio quel settore che l’intelligenza artificiale sta rivoluzionando (o meglio, demolendo) quotidianamente.

Il Software non è più un porto sicuro

Per anni, i gestori hanno venduto il modello Software-as-a-Service (SaaS) come la gallina dalle uova d’oro: flussi di cassa prevedibili e crescita costante. Peccato che, come mostrano i dati di Barclays, questa esposizione sia diventata una trappola.

Esposizione eccessiva: Il software rappresenta circa il 25% dei prestiti nel credito privato.

Il software rappresenta circa il 25% dei prestiti nel credito privato. Disrupzione da AI: Gli agenti AI stanno riscrivendo le regole del gioco, azzerando il valore terminale di molte aziende che fino a ieri sembravano imbattibili.

Gli agenti AI stanno riscrivendo le regole del gioco, azzerando il valore terminale di molte aziende che fino a ieri sembravano imbattibili. Correlazione pericolosa: Mentre l’ETF del software (IGV) crollava, trascinava con sé i fondi di credito privato, rivelando una fragilità che molti avevano finto di non vedere.

La piramide delle criticità: dai “Gating” ai CDS

La situazione è precipitata quando gli investitori hanno iniziato a chiedere indietro i propri soldi. In un mondo ideale, un fondo rimborsa; nel mondo del credito privato, il fondo “chiude i cancelli” (gating). Nomi altisonanti come Blue Owl, Carlyle e Blackstone hanno visto richieste di riscatto superare ampiamente i limiti statutari del 5%.

Ma la vera novità, che allarga la scommessa in modo pericoloso, è l’introduzione dei Credit Default Swap (CDS) sul credito privato. Le grandi banche, tra cui Goldman Sachs e JPMorgan, stanno lanciando indici (come il nuovo CDX Financials o “FINDX”) che permettono di scommettere contro la solvibilità dei gestori di credito privato.

L’ironia della finanza: Gli stessi strumenti che hanno contribuito al disastro del 2008 tornano oggi in auge. Se da un lato offrono liquidità e possibilità di copertura, dall’altro creano un incentivo perverso a scommettere sul fallimento del sistema, aumentando la pressione su un settore già agonizzante.

Problema Descrizione Maturity Wall Oltre 200 miliardi di dollari di debito tech in scadenza entro il 2028. Bad PIK L’uso di “Payment-in-Kind” (pagare interessi con altro debito) per nascondere le perdite. Leva Finanziaria Strutture opache che mascherano un rapporto debito/equity pericoloso. Contagio Sistemico Il legame ombelicale tra fondi di credito privato, assicurazioni e banche.

Il muro delle scadenze e l’ombra della Fed

Il vero “momento della verità” arriverà con il muro di scadenze del 2028. Molti di questi prestiti sono stati originati nel 2021, in un’epoca di tassi a zero e abbondanza di liquidità. Rifinanziare oggi, con tassi più alti e la minaccia dell’AI che incombe sui modelli di business, sarà per molti impossibile.

Non è un caso che la Federal Reserve abbia iniziato a inviare questionari alle grandi banche per mappare l’esposizione al settore. Quando la Fed inizia a “fare domande”, di solito è perché la puzza di bruciato è diventata insopportabile anche nelle stanze dei bottoni. Il rischio non è più solo per i ricchi investitori dei fondi chiusi, ma per le compagnie assicurative, che detengono circa il 35% dei loro investimenti in questi asset. Se il credito privato crolla, crollano le garanzie che sorreggono le polizze vita di milioni di persone.

Siamo di fronte a un “Ponzi” finanziario alimentato dal tech? Forse è presto per dirlo, ma mentre i fondi speculativi si preparano a banchettare sulle carcasse di questo settore tramite i nuovi CDS, per il risparmiatore medio è il momento della massima prudenza. Il “SaaSpocalypse” non è più una teoria, è un rischio sistemico che bussa alla porta.