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Il “SaaSpocalypse” e il naufragio del Credito Privato: siamo di fronte a un nuovo 2008?
Il settore del credito privato trema: tra la minaccia dell’AI al software (SaaSpocalypse), una montagna di debiti in scadenza nel 2028 e nuovi strumenti speculativi (CDS), il rischio di un contagio sistemico stile 2008 si fa sempre più reale. La Fed scende in campo.
C’è qualcosa di profondamente inquietante nel recente e brutale crollo del settore del credito privato. Non è solo una questione di numeri in rosso; è la sensazione di trovarsi davanti a un castello di carte che, dopo anni di crescita incontrollata, ha iniziato a mostrare crepe strutturali proprio sotto la spinta dell’innovazione tecnologica e di una leva finanziaria mal gestita.
Quello che era iniziato come un deflusso post-Liberation Day si è trasformato in una tempesta perfetta. Prima il collasso di First Brands e Tricolor, poi la caccia agli “scarafaggi” (per citare Jamie Dimon di JPMorgan) tra i bilanci delle Business Development Companies (BDC). Ma la vera presa di coscienza è arrivata solo all’inizio del 2026: il cuore dei portafogli di credito privato è composto da prestiti a società di software, proprio quel settore che l’intelligenza artificiale sta rivoluzionando (o meglio, demolendo) quotidianamente.
Il Software non è più un porto sicuro
Per anni, i gestori hanno venduto il modello Software-as-a-Service (SaaS) come la gallina dalle uova d’oro: flussi di cassa prevedibili e crescita costante. Peccato che, come mostrano i dati di Barclays, questa esposizione sia diventata una trappola.
- Esposizione eccessiva: Il software rappresenta circa il 25% dei prestiti nel credito privato.
- Disrupzione da AI: Gli agenti AI stanno riscrivendo le regole del gioco, azzerando il valore terminale di molte aziende che fino a ieri sembravano imbattibili.
- Correlazione pericolosa: Mentre l’ETF del software (IGV) crollava, trascinava con sé i fondi di credito privato, rivelando una fragilità che molti avevano finto di non vedere.
La piramide delle criticità: dai “Gating” ai CDS
La situazione è precipitata quando gli investitori hanno iniziato a chiedere indietro i propri soldi. In un mondo ideale, un fondo rimborsa; nel mondo del credito privato, il fondo “chiude i cancelli” (gating). Nomi altisonanti come Blue Owl, Carlyle e Blackstone hanno visto richieste di riscatto superare ampiamente i limiti statutari del 5%.
Ma la vera novità, che allarga la scommessa in modo pericoloso, è l’introduzione dei Credit Default Swap (CDS) sul credito privato. Le grandi banche, tra cui Goldman Sachs e JPMorgan, stanno lanciando indici (come il nuovo CDX Financials o “FINDX”) che permettono di scommettere contro la solvibilità dei gestori di credito privato.
L’ironia della finanza: Gli stessi strumenti che hanno contribuito al disastro del 2008 tornano oggi in auge. Se da un lato offrono liquidità e possibilità di copertura, dall’altro creano un incentivo perverso a scommettere sul fallimento del sistema, aumentando la pressione su un settore già agonizzante.
|Problema
|Descrizione
|Maturity Wall
|Oltre 200 miliardi di dollari di debito tech in scadenza entro il 2028.
|Bad PIK
|L’uso di “Payment-in-Kind” (pagare interessi con altro debito) per nascondere le perdite.
|Leva Finanziaria
|Strutture opache che mascherano un rapporto debito/equity pericoloso.
|Contagio Sistemico
|Il legame ombelicale tra fondi di credito privato, assicurazioni e banche.
Il muro delle scadenze e l’ombra della Fed
Il vero “momento della verità” arriverà con il muro di scadenze del 2028. Molti di questi prestiti sono stati originati nel 2021, in un’epoca di tassi a zero e abbondanza di liquidità. Rifinanziare oggi, con tassi più alti e la minaccia dell’AI che incombe sui modelli di business, sarà per molti impossibile.
Non è un caso che la Federal Reserve abbia iniziato a inviare questionari alle grandi banche per mappare l’esposizione al settore. Quando la Fed inizia a “fare domande”, di solito è perché la puzza di bruciato è diventata insopportabile anche nelle stanze dei bottoni. Il rischio non è più solo per i ricchi investitori dei fondi chiusi, ma per le compagnie assicurative, che detengono circa il 35% dei loro investimenti in questi asset. Se il credito privato crolla, crollano le garanzie che sorreggono le polizze vita di milioni di persone.
Siamo di fronte a un “Ponzi” finanziario alimentato dal tech? Forse è presto per dirlo, ma mentre i fondi speculativi si preparano a banchettare sulle carcasse di questo settore tramite i nuovi CDS, per il risparmiatore medio è il momento della massima prudenza. Il “SaaSpocalypse” non è più una teoria, è un rischio sistemico che bussa alla porta.
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