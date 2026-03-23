Il ruolo inatteso di Islamabad: come il generale Asim Munir sta mediando la crisi tra USA e Iran

La diplomazia internazionale si muove spesso su binari imprevedibili e, in uno scacchiere mediorientale sempre più instabile, emerge un mediatore che pochi avrebbero preventivato: il Pakistan. Mentre il conflitto tra Stati Uniti, Israele e Iran entra in una fase critica, Islamabad si sta posizionando come snodo centrale per evitare un’escalation dalle conseguenze economiche e geopolitiche disastrose.

Al centro di questa complessa tela diplomatica non ci sono solo i leader civili, ma, come spesso accade nelle dinamiche di potere pakistane, il vertice militare. Secondo quanto riportato dal Financial Times, il generale Asim Munir, capo dell’esercito di Islamabad, si è ritagliato un ruolo di primissimo piano. Secondo fonti vicine ai negoziati, Munir ha avuto un colloquio diretto con Donald Trump, sfruttando i suoi legami con le élite della regione e il suo rapporto cordiale con il presidente americano.

Non è un caso che, quasi in contemporanea con i contatti tra Munir e Washington, il Primo Ministro pakistano Muhammad Shehbaz Sharif abbia tenuto colloqui con il presidente iraniano Masoud Pezeshkian. Subito dopo, Trump ha annunciato sul suo social network, Truth Social, di voler posticipare la minaccia di colpire le centrali elettriche iraniane. Una mossa che ha immediatamente fatto sgonfiare i prezzi del petrolio, dando un attimo di respiro ai mercati energetici globali.



Il Pakistan, dunque, sta tentando di riempire un vuoto diplomatico. Tradizionalmente, Oman e Qatar hanno gestito i canali di comunicazione tra Washington e Teheran, ma l’intensità della crisi attuale ha richiesto un approccio diverso.

Ma perché proprio Islamabad? Le ragioni sono squisitamente strategiche e di realpolitik:

Neutralità logistica: A differenza di altri alleati di Washington nella regione, il Pakistan non ospita basi americane sul proprio territorio. Questo ha preservato il Paese dalle rappresaglie missilistiche iraniane, garantendogli una credibilità negoziale agli occhi di Teheran.

Demografia e alleanze: Il Pakistan possiede la seconda popolazione sciita più grande al mondo dopo l’Iran, ma vanta anche solidi legami (incluso un patto di difesa reciproca) con l’Arabia Saudita e i Paesi del Golfo. Non ha caso l’Arabia Saudita ha esercitato pressioni sul Pakistan per ottenerne tutele.

Interessi macroeconomici: Islamabad dipende fortemente dal Golfo per le importazioni di petrolio e gas. Un conflitto aperto che bloccasse le rotte commerciali devasterebbe la già fragile economia pakistana, innescando dinamiche inflattive insostenibili.

Di seguito, un riquadro di sintesi sugli attori diplomatici attualmente in campo:

Nazione Mediatrice Attori Coinvolti Stato dei Negoziati Pakistan Asim Munir (Esercito), PM Sharif Contatti diretti di altissimo livello (Trump, Pezeshkian). Proposta di ospitare un vertice a Islamabad. Turchia Hakan Fidan (Esteri) Colloqui con funzionari iraniani e con l’inviato USA Steve Witkoff. Egitto Badr Abdelatty (Esteri) Telefonate esplorative con controparti iraniane, pakistane e qatariote.

Nonostante questi sforzi, gli analisti invitano alla cautela. Sanam Vakil, del think-tank Chatham House, ha sottolineato come si tratti di messaggi preliminari e non di un processo formale strutturato. L’Iran, che ha minacciato di colpire gli impianti di desalinizzazione e le infrastrutture energetiche del Golfo in caso di attacco, ritiene di avere una forte leva negoziale. Nello stesso tempo le forze della MEU, la forza dei Marines USA che dovrebbe compiere azioni di contenimento nel Golfo, non è ancora arrivata nell’area.

Trump ha parlato di un “Cambiamento di regime” in corso a Teheran, ma non ci sono conferme in materia, anzi le autorità iraniane negano fermamente. Sicuramente ci sono state delle trattative di vario genere a diversi livelli politici fra le potenze dell’area, ma, in questa fase, è ancora difficile capire cosa stia veramente succedendo.

Il generale Munir e il governo di Islamabad stanno giocando una partita delicatissima. Riuscire a far sedere i funzionari americani e iraniani allo stesso tavolo nella capitale pakistana sarebbe un capolavoro diplomatico. Se falliranno, il conto lo pagherà non solo il Medio Oriente, ma l’intera catena di approvvigionamento energetico globale. Comunque ci sono cinque giorni guadagnati.