Il ritorno dell’SR-71? Il misterioso velivolo mostrato dalla NASA riapre la corsa all’alta quota

Un profilo inconfondibile che taglia l’aria, affilato come una lama e avvolto nel buio. L’improvvisa apparizione della sagoma di un aereo straordinariamente simile al leggendario SR-71 Blackbird ha scosso la platea dell’All-In Summit a Los Angeles. A proiettarla è stato l’amministratore della NASA Jared Isaacman che quindi ha aperto la strada a un’ipotesi di sviluppo interessante.

La tensione geopolitica globale si combatte sempre più sul filo dei secondi e dei chilometri orari. In questo scenario, le parole del vertice dell’agenzia spaziale suonano come un avviso chiaro: gli Stati Uniti vogliono tornare a “volare alto e veloce”, recuperando una leadership tecnologica che rischiava di sfumare.

NASA Administrator Jared Isaacman showed a mysterious aircraft during the portion of his All-In Summit presentation on rebuilding NASA’s X-plane portfolio ✈️ • Isaacman showed a dark silhouette resembling a next-generation SR-71 Blackbird while discussing 'radical airframe and… pic.twitter.com/VNEDExk8K0 — Latest in space (@latestinspace) September 22, 2026

Il giallo della silhouette e l’eredità del Blackbird

Durante il suo intervento, Isaacman ha parlato della ricostruzione della flotta di velivoli sperimentali, i celebri X-plane. Alle sue spalle campeggiava l’immagine frontale di un aeromobile dalle linee fluide, con prese d’aria integrate e pinne inclinate, dettagli che rimandano immediatamente alla geometria dell’SR-71.

Messo alle strette dal co-conduttore Chamath Palihapitiya, Isaacman si è limitato a replicare con una battuta: “È sicuro che sia un Blackbird?”, rifiutando poi ulteriori commenti. Tanto è bastato per scatenare esperti e osservatori.

Non è solo una suggestione visiva. L’agenzia spaziale americana ha una storia profonda con il Blackbird, andata ben oltre il suo impiego bellico come aereo spia per la CIA e l’aeronautica militare durante la Guerra Fredda.

A cosa serviva davvero l’SR-71 alla NASA

Mentre l’immaginario collettivo ricorda l’SR-71 come una macchina invulnerabile per la raccolta di informazioni sui cieli nemici, per la NASA è stato un laboratorio volante senza eguali. L’agenzia ha operato diversi esemplari di Blackbird fino al 1999, risultando di fatto l’ultimo operatore al mondo a mantenerli operativi.

A velocità superiori a Mach 3 e a quote superiori ai 25.000 metri, l’SR-71 consentiva di testare soluzioni altrimenti impossibili da verificare nei tunnel del vento dell’epoca:

Resistenza termica estrema: studio del comportamento del titanio e di nuovi materiali compositi sottoposti all’attrito dell’aria a velocità supersonica prolungata.

studio del comportamento del titanio e di nuovi materiali compositi sottoposti all’attrito dell’aria a velocità supersonica prolungata. Propulsione complessa: test su motori a ciclo combinato e statoreattori, inclusi gli esperimenti del programma LASRE montati direttamente sul dorso del velivolo.

test su motori a ciclo combinato e statoreattori, inclusi gli esperimenti del programma LASRE montati direttamente sul dorso del velivolo. Aerodinamica ad alta quota: raccolta di dati reali sul comportamento dei flussi in condizioni di aria rarefatta, utili sia per i caccia da superiorità aerea sia per le navette spaziali.

La dismissione definitiva nel 1999 lasciò un vuoto tecnico che per oltre due decenni nessun aereo pilotato ha saputo colmare.

Perché si parla di un nuovo Blackbird proprio adesso

I vecchi SR-71 riposano nei musei: rimetterne anche uno solo in condizioni di volo sarebbe un’operazione costosa e quasi impraticabile, poiché l’intera filiera industriale di supporto è scomparsa da tempo. Allora perché si pensa alla progettazione di un erede moderno?

La risposta risiede nei limiti dei progetti attuali e nelle nuove esigenze strategiche. La NASA sta già testando l’X-59 QueSST, aereo progettato per abbattere il “bang sonico” e volare a Mach 1.4, ma si tratta di un velivolo pensato per la velocità commerciale civile a bassa quota sonora, non per il regime estremo.

Velivolo Regime di velocità Funzione principale SR-71 Blackbird Mach 3.3+ Ricognizione strategica e test aerotermici ad alta quota X-59 QueSST Mach 1.4 Ricerca sul volo supersonico “silenzioso” sopra la terraferma Nuovo progetto X-Plane Mach 3+ / Ipersonico Sperimentazione materiali avanzati, propulsione e dominio d’alta quota

Tre fattori concreti alimentano l’ipotesi di un nuovo velivolo da ricerca:

Rinascita del programma X-plane: Isaacman ha dichiarato apertamente di voler tornare all’epoca in cui i prototipi volavano decine di volte al mese, accelerando lo sviluppo tecnologico senza attendere cicli burocratici decennali. Evoluzione dei progetti classificati: Lockheed Martin ha promosso a lungo l’idea di un SR-72 ipersonico, prima di far calare un silenzio tombale sul programma. L’idea è talmente affascinante da aver inspirato il “Darkstar” delle scene iniziali di Top Gun Maverick. L’aereo potrebbe essere già stato sviluppato in ambito militare segreto e prepararsi a un passaggio alla NASA per test scientifici declassificati. Nuove tecnologie disponibili: l’impiego di leghe moderne, avionica digitale fly-by-wire e motori a ciclo variabile consente oggi di replicare le prestazioni del Blackbird riducendo drasticamente i rischi e i costi operativi. Un nuovo aereo del genere sarebbe notevolmente superiore come prestazioni e capacità di volo.

Non è ancora certo se il velivolo sarà con o senza pilota a bordo, né se l’immagine sia solo un disegno concettuale. Tuttavia, il messaggio inviato dalla NASA segna un cambio di passo netto: il tempo della sola osservazione teorica è finito, l’esplorazione del volo estremo è pronta a decollare di nuovo.