Il ritorno della Meccanica: Il computer a molle che snobba l’elettricità (e il silicio)

Mentre il mondo rincorre l’ultima intelligenza artificiale energivora e si affanna per produrre microchip sempre più microscopici e dipendenti da fragili catene di approvvigionamento asiatiche, c’è chi ha deciso di fare una salutare marcia indietro. Un team di ricercatori americani del St. Olaf College e della Syracuse University ha appena dimostrato che per elaborare informazioni non serve necessariamente la corrente elettrica. A volte, bastano un po’ di acciaio e qualche molla ben tarata.

La ricerca, recentemente pubblicata sulla prestigiosa rivista Nature Communications, illustra un prototipo di computer interamente meccanico. Niente batterie, niente prese di corrente, niente silicio. Solo tensione meccanica e fisica dei materiali.

L’intelligenza della materia: cos’è un “isterone”

Per capire come funziona, dobbiamo dimenticare i transistor e pensare alla memoria fisica dei materiali. Quando allunghiamo un elastico o pieghiamo un pezzo di metallo, il materiale “ricorda” la forza che ha subito. I ricercatori, guidati dal professor Joey Paulsen, hanno sfruttato questo principio noto come isteresi creando delle unità di base chiamate “isteroni” (hysterons).

Attraverso un sistema ingegnoso di barre d’acciaio libere di ruotare e molle lineari, hanno costruito dei dispositivi in grado di eseguire compiti computazionali reali. Il sistema non si limita a reagire a una spinta: elabora.

I prototipi sviluppati riescono a fungere da contatori, da porte logiche (distinguendo tra input pari e dispari) e da memorie fisiche per registrare la forza applicata. In sintesi, l’informazione non viaggia sotto forma di elettroni in un circuito, ma attraverso il movimento strutturale e la tensione meccanica. Un ritorno alle origini della macchina analitica di Babbage, ma con le conoscenze della fisica dei sistemi complessi del ventunesimo secolo.

Le ricadute economiche: resilienza contro fragilità

A un occhio distratto, questo potrebbe sembrare un vezzo accademico, un costoso giocattolo steampunk. In realtà, le implicazioni industriali ed economiche sono di primissimo piano, che guarda alla solidità delle infrastrutture e alla produzione reale.

I microchip in silicio sono prodigiosi, ma sono anche drammaticamente fragili. Fondono a temperature elevate, vanno in tilt in presenza di forti radiazioni e si corrodono in ambienti chimicamente aggressivi. Inoltre, la loro produzione ci lega a doppio filo a complesse dinamiche geopolitiche e alla fornitura di terre rare e materiali critici.

I computer meccanici, al contrario, offrono una durabilità senza precedenti. Le loro applicazioni future guardano a settori dove il silicio fallisce miseramente:

Aerospazio e Difesa: Sensori integrati nei motori a reazione capaci di monitorare l’usura sfruttando le sole vibrazioni del motore, senza cablaggi elettrici che possono fondere o tranciarsi.

Sensori integrati nei motori a reazione capaci di monitorare l’usura sfruttando le sole vibrazioni del motore, senza cablaggi elettrici che possono fondere o tranciarsi. Settore Nucleare ed Energetico: Sistemi di monitoraggio in ambienti ad alta radiazione dove l’elettronica tradizionale viene “fritta” in pochi minuti.

Sistemi di monitoraggio in ambienti ad alta radiazione dove l’elettronica tradizionale viene “fritta” in pochi minuti. Biotecnologia e Protesi: Arti artificiali in grado di reagire autonomamente alla pressione fisica, senza dipendere da batterie ingombranti o ricariche continue.

In un’epoca in cui si discute di reshoring e di indipendenza strategica, sviluppare macchine calcolatrici “intelligenti” basate su materiali poveri e lavorazioni meccaniche tradizionali (acciaio e molle) significa poter produrre sensori avanzati senza dipendere dalle fonderie di Taiwan.

Un confronto impietoso ma necessario

Per capire i campi di applicazione, è utile un rapido parallelismo tra le due tecnologie:

Caratteristica Chip in Silicio (Elettronico) Computer a Molle (Meccanico) Alimentazione Elettricità (Rete/Batterie) Forza cinetica/Meccanica ambientale Velocità di calcolo Altissima (Gigahertz) Bassa (Quasi-statica) Resistenza al calore Bassa (Fonde/Degrada) Altissima (Fino al punto di fusione del metallo) Resistenza alle radiazioni Molto bassa (Glitch hardware) Totale (Nessun effetto) Costi di mantenimento Alti (Energia continua) Pressappoco nulli

Il lungo cammino verso la scalabilità

Non stiamo suggerendo che il vostro prossimo smartphone avrà la manovella. La tecnologia di Paulsen è ancora agli albori e la sfida attuale è la scalabilità: capire come decine o centinaia di questi “isteroni” possano interagire senza bloccarsi a vicenda per creare reti complesse.

Tuttavia, la direzione è tracciata. L’industria pesante ha disperatamente bisogno di materiali “intelligenti” che sappiano percepire l’ambiente, prendere una decisione binaria e rispondere senza bisogno di un server connesso in cloud o di una batteria al litio. Questo studio dimostra che, a volte, per fare un salto nel futuro dell’ingegneria dei materiali, bisogna avere l’umiltà di riscoprire le leggi della meccanica classica. Un monito interessante per un’economia che troppo spesso confonde l’innovazione esclusivamente con il software, dimenticandosi dell’hardware e dell’industria reale.

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