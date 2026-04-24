Il ritorno del veliero (ma in versione killer): ecco Spectre, il drone che cambia la Marina

C’è un’ironia sottile nel veder tornare la vela come protagonista della tecnologia militare più avanzata del XXI secolo. Mentre i nostalgici piangono la fine delle grandi navi di linea, il futuro della guerra navale sembra aver deciso che il vento, dopotutto, ha ancora qualcosa da dire. Ma non lasciatevi ingannare dal romanticismo: il Spectre, l’ultimo nato della scuderia Saildrone in collaborazione con i giganti Lockheed Martin e Fincantieri, non è fatto per crociere di piacere. È una macchina da guerra lunga 52 metri (170 piedi) progettata per dare la caccia ai sottomarini e, se necessario, colpire con la precisione di un chirurgo.

Presentato al Sea-Air-Space Exposition di Washington, il Spectre rappresenta il salto di qualità definitivo per Saildrone. Se finora l’azienda era nota per i suoi piccoli “scafi a vela” impegnati nel monitoraggio ambientale o nel contrasto al narcotraffico nei Caraibi, oggi entra prepotentemente nel mercato della difesa pesante.

Due anime, un solo obiettivo: l’efficienza economica

Il Spectre viene proposto in due varianti che riflettono la doppia anima della moderna strategia navale:

Silent Endurance: La versione con la caratteristica “ala” (una struttura in composito alta 43 metri). È ottimizzata per la guerra antisommergibile (ASW) e la sorveglianza persistente. Può navigare virtualmente all’infinito sfruttando il vento, o procedere a 12 nodi con motori elettrici. È l’avamposto silenzioso che il nemico non sente arrivare.

La versione con la caratteristica “ala” (una struttura in composito alta 43 metri). È ottimizzata per la guerra antisommergibile (ASW) e la sorveglianza persistente. Può navigare virtualmente all’infinito sfruttando il vento, o procedere a 12 nodi con motori elettrici. È l’avamposto silenzioso che il nemico non sente arrivare. Stealth Strike: Priva di vela per ridurre la segnatura radar, punta tutto sulla potenza di un motore diesel Caterpillar da 5.000 cavalli. Qui si corre: velocità di crociera di 25 nodi e “sprint” che toccano i 30 nodi (circa 55 km/h).

Come sottolineato da Paul Lemmo di Lockheed Martin, il Spectre permette di mettere “più giocatori in campo” a un costo frazionario. Con un prezzo stimato di circa 40 milioni di dollari a unità, il risparmio rispetto ai miliardi necessari per un cacciatorpediniere classe Arleigh Burke è evidente. È la “uberizzazione” della forza d’urto: invece di un’unica, costosissima piattaforma vulnerabile, si schiera uno sciame di droni sacrificabili ma letali.

Un arsenale modulare in un container

La vera forza del Spectre risiede nella sua capacità di carico. Il drone è progettato per ospitare container standard (due da 40 piedi o cinque da 20 piedi), trasformandosi in una piattaforma plug-and-play.

Tra i payload previsti spiccano i lanciatori verticali Mk 70 (VLS) di Lockheed Martin, capaci di lanciare missili da crociera Tomahawk o missili terra-aria SM-6. Ma non finisce qui: la versione ASW può trainare sonar sofisticati (come il TB-29) per scovare sottomarini nemici in aree vaste, agendo come esploratore avanzato per la flotta principale. In pratica, il Spectre “bussa alla porta” del nemico, identifica i bersagli e permette ai “tiratori” della Marina di colpire in sicurezza.

Analisi delle ricadute e visione strategica

L’adozione di massa di piattaforme come il Spectre segna una transizione fondamentale verso quella che gli esperti chiamano “Distributed Maritime Operations” (DMO). Per l’industria della difesa, questo significa spostare gli investimenti dalla pura massa metallica all’intelligenza software e alla modularità.

Per l’Italia, il coinvolgimento di Fincantieri in questo progetto è un segnale cruciale: conferma la capacità dei nostri cantieri di integrare tecnologie robotiche d’avanguardia in scafi ad alte prestazioni, posizionandosi in un mercato — quello dei Medium Unmanned Surface Vessels (MUSV) — che la US Navy punta a rendere operativo già dal 2027. Nel Mediterraneo questi vascelli a asso costo permetterebbero di controllare anche strutture strategiche come cavi e gasdotti sottomarini in modo continuo e con minimo dispendio di personale.

L’obiettivo del Pentagono è chiaro: avere metà della flotta di superficie non presidiata entro il 2045. Il Spectre, con il suo mix di antica propulsione e moderna letalità, sembra aver già prenotato un posto in prima fila.