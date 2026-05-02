Il ritorno del greggio venezuelano: export ai massimi dal 2018 e il ritorno strategico delle Major

La crisi dello stretto di Hormuz sta avendo degli effetti positivi su alcuni player sud americani. Le esportazioni petrolifere del Venezuela sono salite a 1,23 milioni di barili al giorno (bpd) ad aprile, il livello più alto dal 2018, grazie all’accelerazione delle spedizioni verso gli Stati Uniti, l’India e l’Europa.

Secondo i dati sulle spedizioni e i documenti della PDVSA, le esportazioni sono aumentate del 14% rispetto ai livelli di marzo, con 66 navi partite dai porti venezuelani nel corso del mese. A confronto, a marzo erano state 61 le navi che trasportavano circa 1,08 milioni di bpd.

Dall’arresto di Nicolas Maduro a gennaio e dall’insediamento di un governo ad interim, Washington ha allentato le sanzioni e ha assunto il controllo delle vendite di petrolio venezuelano. Questo cambiamento ha riaperto l’accesso alle società commerciali e ai partner di joint-venture, tra cui Chevron, per convogliare i barili verso i mercati statunitensi, europei e asiatici.

Il risultato è un rapido esaurimento delle scorte insieme a una graduale ripresa della produzione.

I flussi verso gli Stati Uniti stanno nuovamente aumentando, con Chevron che sta già importando greggio venezuelano nelle raffinerie della costa del Golfo progettate per lavorare barili pesanti. Anche l’India sta aumentando i propri acquisti, aggiungendo un altro sbocco per i volumi che erano rimasti bloccati a causa delle sanzioni.

Anche le compagnie petrolifere internazionali stanno tornando sul mercato venezuelano, e non Chevron, che aveva già avuto l’autorizzazione ad operare da lungo tempo.

Nuovi accordi firmati questa settimana con le società statunitensi Hunt Overseas e Crossover Energy puntano alla Cintura dell’Orinoco, la principale regione venezuelana di greggio pesante. Anche le major europee, tra cui Eni, Repsol e BP, stanno espandendo o esplorando posizioni, mentre ExxonMobil e ConocoPhillips hanno inviato team per valutare le opportunità.

Il Venezuela sta passando dall’essere un produttore isolato a diventare nuovamente un fornitore attivo, con molteplici acquirenti e operatori che rientrano nel sistema.

Ciononostante, la ripresa ha dei limiti. Il Venezuela produce ancora solo una frazione della sua capacità storica e la ricostruzione delle infrastrutture richiederà decine di miliardi di dollari nell’arco di diversi anni.

Per ora, i barili provengono dalle scorte e da incrementi incrementali della produzione. Tuttavia, il greggio venezuelano è tornato sul mercato e si sta muovendo verso diverse destinazioni in un momento in cui l’offerta globale rimane limitata.