Il ritorno al passato del petrolio: l’OPEC ai minimi dal 2000

Tempi duri per il cartello che controlla i prezzi del petrolio. Secondo un sondaggio di Reuters pubblicato lunedì, la produzione petrolifera dell’OPEC è scesa al livello più basso dal 2000, con un calo di 830.000 barili al giorno (bpd) fino a una media di 20,04 milioni di bpd nel mese di aprile.

Il Kuwait ha registrato il calo di produzione più consistente, con rapporti che indicano che ad aprile non ha esportato alcun greggio a causa della sua totale dipendenza dallo Stretto di Hormuz.

Anche l’Arabia Saudita e l’Iraq hanno registrato cali significativi della produzione, essendo stati costretti a sospenderla. La produzione saudita è scesa a circa 7 milioni di barili al giorno (bpd) a seguito degli attacchi alle infrastrutture energetiche, inclusa una perdita di capacità di 600.000 bpd dovuta agli impianti danneggiati. Tuttavia, il regno ha utilizzato principalmente l’oleodotto est-ovest (Petroline) lungo 1.200 km che collega Abqaiq sul Golfo Persico al porto di Yanbu sul Mar Rosso per trasportare il proprio petrolio. Il petrolio viene caricato sulle petroliere presso il terminale di Yanbu, evitando che le navi debbano attraversare lo Stretto di Hormuz.

Gli Emirati Arabi Uniti (EAU) sono stati l’unico membro del Golfo in grado di aumentare la produzione ad aprile. Gli EAU hanno potuto sfruttare il terminale di Fujairah sul Golfo di Oman per aggirare la strozzatura, consentendo loro di esportare più greggio rispetto ai loro omologhi. Gli EAU producono circa 3,2-3,6 milioni di barili di petrolio al giorno, anche se alcune stime indicano una capacità che arriva fino a 4 milioni di barili al giorno. La società statale ADNOC sta attivamente espandendosi, puntando a una capacità produttiva di 5 milioni di barili al giorno entro il 2027, dopo aver lasciato l’OPEC e l’OAPEC all’inizio di maggio 2026.

Sia il Venezuela che la Libia sono riusciti ad aumentare la loro produzione di petrolio ad aprile, sebbene questi incrementi non siano stati sufficienti a compensare le massicce interruzioni dell’offerta causate dal conflitto nel Golfo Persico. Le esportazioni petrolifere del Venezuela sono salite a 1,23 milioni di barili al giorno (bpd) ad aprile, il livello più alto dal 2018, a seguito dell’allentamento delle sanzioni statunitensi all’inizio dell’anno e del miglioramento della stabilità operativa nella fascia dell’Orinoco. Nel frattempo, la produzione della Libia ha raggiunto 1,43 milioni di bpd, il massimo degli ultimi 10 anni, poiché la National Oil Corporation ha riparato le infrastrutture e ha lavorato per aumentare la produzione nonostante le tensioni regionali in corso. Potenzialmente la produzione libica potrebbe aumentare in futuro con le esplorazioni nell‘area di Ghadames.