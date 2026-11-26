I teorici del declino ineluttabile avevano già celebrato il funerale demografico di Seul. Eppure, i dati ufficiali di fine 2026 raccontano una storia diversa: tra gennaio e settembre le nascite sono cresciute con un vigore che non si registrava da oltre quarant’anni. Non siamo ancora davanti alla soluzione definitiva, ma emerge una certezza: le curve demografiche si possono invertire. Senza affidarsi all’immigrazione di massa o a sterili formule retoriche, la Corea del Sud dimostra che la denatalità si può affrontare con politiche concrete, investimenti reali e una ridefinizione delle priorità sociali.

I numeri della svolta: il balzo del 2026

I dati diffusi dall’Ufficio nazionale di statistica della Corea del Sud (Kostat) a fine novembre 2026 indicano una netta rottura con il passato recente. Nei primi nove mesi dell’anno, i neonati hanno raggiunto quota 218.896, con un incremento su base annua del +14,3%: si tratta del tasso di crescita più elevato dal 1981. Nel solo terzo trimestre, il tasso di fertilità totale è risalito a 0,90, riconquistando una soglia che mancava dal 2018.

Indicatore demografico Valore 2026 (gen-set) Variazione annuale Significato Nuovi nati complessivi 218.896 +14,3% Incremento record dal 1981 Tasso di fertilità (Q3) 0,90 +0,09 punti Ritorno a quota 0,90 dopo otto anni Matrimoni (settembre) 16.299 -11,7% Rallentamento dopo mesi di forte crescita

Le quattro leve che hanno spinto il rimbalzo

L’inversione della tendenza non è frutto del caso, ma dell’azione congiunta di quattro fattori precisi:

Il recupero dei matrimoni rinviati: Nella società coreana la quasi totalità dei figli nasce all’interno del vincolo coniugale. Dopo il minimo storico toccato nel 2022, le nozze sono cresciute costantemente fino a sfiorare quota 240.000 nel 2025 (+8,1%). A distanza di 12-24 mesi, il recupero dei matrimoni rinviati durante la pandemia si è tradotto in nuovi nati. La finestra demografica dell’eco-boom: I figli della generazione del baby boom (i nati tra la fine degli anni ’70 e i primi anni ’80) sono entrati in massa nella fascia 30-39 anni. Nel terzo trimestre, i tassi di fecondità delle donne tra 30 e 34 anni e tra 35 e 39 anni sono cresciuti rispettivamente di 8,2 e 8,7 punti, trainando la ripresa. Le donne vogliono fare più figli e questo è l’elemento essenziale. L’effetto leva immobiliare: Con i prezzi delle case a Seul saliti per oltre settanta settimane consecutive, molti giovani hanno ricalcolato le proprie scelte. Il matrimonio non è più percepito solo come una spesa, ma come lo strumento essenziale per unire i redditi e accedere ai prestiti statali agevolati riservati a chi mette al mondo un figlio. Un calcolo pragmatico, ma efficace. Sussidi diretti e welfare aziendale: Il sostegno pubblico non si è limitato alle parole. Seul ha garantito fondi universali per i trattamenti di fertilità eliminando i limiti di reddito, insieme ad aiuti per trasporti e affitti. Anche i colossi industriali hanno fatto la loro parte: il gruppo Booyoung ha offerto un bonus diretto di 100 milioni di won (circa 70.000 euro) per ogni figlio ai propri dipendenti, registrando un balzo immediato delle culle interne.

I rischi all’orizzonte: il fattore culturale

Cantare vittoria sarebbe prematuro. Un tasso di fecondità a 0,90 resta lontano dalla soglia di sostituzione generazionale fissata a 2,1. Inoltre, a settembre 2026 i matrimoni hanno segnato una contrazione dell’11,7% a/a, anticipando un possibile raffreddamento per il 2027. La popolazione complessiva continua a contrarsi poiché i decessi superano ancora le nascite.

I contributi economici e le agevolazioni sui mutui riducono i costi immediati, ma non bastano da soli a sanare le ferite di un modello iper-competitivo. Più c’è competizione meno figli ci sono Il caso coreano dimostra che la crisi demografica non è una condanna inevitabile, ma per vincerla davvero serve un cambio culturale radicale: rimettere la famiglia e la casa al centro delle politiche pubbliche, restituendo fiducia e serenità alle nuove generazioni.