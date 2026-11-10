Il ricatto di Merz sui conti europei: Berlino minaccia di bloccare il bilancio UE se tutti non pagheranno per Kiev (ma per l’Italia sarebbe un affare)

L’Unione europea riscopre il metodo dell’ultimatum finanziario, e ancora una volta la regia parte da Berlino. Il cancelliere tedesco Friedrich Merz ha annunciato che la Germania porrà il veto sul prossimo bilancio pluriennale dell’Unione (2028-2034) se tutti i ventisette Stati membri non accetteranno, senza alcuna esenzione, di versare nuovi fondi all’Ucraina. Una forzatura diplomatica che rischia di paralizzare i negoziati comunitari alla vigilia del vertice di Dublino, ma che nasconde un gigantesco paradosso per i conti pubblici italiani.

La lettera a Costa e il diktat di Berlino

La mossa del cancelliere è contenuta in una missiva inviata al presidente del Consiglio europeo António Costa e visionata dal Financial Times. Merz mette nero su bianco una condizione non negoziabile: nessuna discussione sul quadro finanziario europeo potrà andare avanti senza una ripartizione obbligatoria delle spese per Kiev.

Il passaggio centrale della lettera non lascia spazio a interpretazioni diplomatiche: un impegno congiunto, senza eccezioni, per colmare il divario finanziario ucraino viene definito il prerequisito essenziale per discutere qualsiasi altra questione economica comunitaria.

Con questa presa di posizione, il governo tedesco alza lo scontro in vista della riunione dei capi di Stato e di governo prevista per giovedì e venerdì a Dublino. L’obiettivo di Berlino è piegare le resistenze interne prima ancora di aprire il dossier sulle risorse europee dei prossimi sette anni.

I numeri del buco ucraino e la fronda dei quattro Stati

La posta finanziaria sul tavolo è altissima e riguarda la tenuta stessa dello Stato ucraino per il prossimo anno. Le stime indicano per Kiev un deficit di finanziamento complessivo pari a 70 miliardi di euro.

Bruxelles si è già impegnata a coprire circa due terzi di questo fabbisogno, una cifra che sfiora i 45 miliardi di euro, valutando anche l’emissione di nuovo debito comune entro la fine dell’anno. Tuttavia, la compattezza europea si è già infranta contro il rifiuto di quattro capitali:

Ungheria, Slovacchia e Repubblica Ceca: tre nazioni che già lo scorso dicembre avevano strappato l’esenzione dal pagamento degli interessi sul maxi-prestito da 90 miliardi di euro destinato a Kiev.

tre nazioni che già lo scorso dicembre avevano strappato l’esenzione dal pagamento degli interessi sul maxi-prestito da destinato a Kiev. Bulgaria: il quarto Paese che si è aggiunto al fronte del “no”, rifiutando di impegnare ulteriori risorse dei propri contribuenti.

Ecco il quadro sintetico delle cifre al centro dello scontro:

Voce finanziaria Importo previsto Stato dei negoziati Deficit annuale stimato per Kiev 70 miliardi di euro Fabbisogno complessivo da coprire Quota a carico dell’Unione europea 45 miliardi di euro Ipotesi di nuovo debito comune entro fine anno Prestito UE concordato a dicembre 90 miliardi di euro Esenzione interessi per Ungheria, Slovacchia e Rep. Ceca

La doppia morale tedesca e il vero interesse dell’Italia

L’aspetto più curioso della vicenda riguarda la coerenza di Friedrich Merz. Lo stesso cancelliere che oggi pretende assegni in bianco da parte di tutti i partner per finanziare un Paese terzo, solo poche settimane fa chiedeva tagli drastici al bilancio dell’Unione europea, giudicando insufficienti le riduzioni di spesa proposte a Bruxelles. Quando si tratta di sostenere l’economia europea i rubinetti vanno chiusi, ma quando c’è da imporre una linea geopolitica i cordoni della borsa degli altri devono aprirsi per decreto.

Ma la minaccia di bloccare il bilancio pluriennale dell’UE deve davvero spaventare l’Italia? Guardando ai freddi numeri della contabilità pubblica, la risposta è esattamente opposta a quella che si respira nei corridoi di Bruxelles.

L’Italia è storicamente un contributore netto del bilancio comunitario: in parole molto semplici, Roma versa nelle casse dell’Unione europea diversi miliardi in più rispetto a quanti ne riceva indietro sotto forma di fondi e trasferimenti.

Se il blocco minacciato da Merz dovesse paralizzare il bilancio UE, per le nostre finanze pubbliche non sarebbe affatto una sciagura. Al contrario, trattenere a Roma le quote miliardarie destinate a Bruxelles permetterebbe di riconvertire immediatamente quelle risorse in fondi nazionali, utilizzandoli per tagliare le tasse sul lavoro, sostenere gli investimenti delle nostre imprese manifatturiere o rafforzare la domanda interna.

Oltre al dato puramente contabile, resta il nodo politico. Trasformare il bilancio comunitario in uno strumento di pressione per piegare i governi dissenzienti mostra quanto i rapporti di forza abbiano ormai sostituito la cooperazione paritaria. Metodi simili assomigliano molto poco a una libera alleanza tra Stati sovrani, ma fortunatamente ci ripetono ogni giorno che siamo tutti fratelli nella grande famiglia dell’Unione europea.