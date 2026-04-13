Il Qatar guarda all’Africa: le trivelle in Congo per dimenticare i danni di Ras Laffan

Mentre i cieli del Medio Oriente si riempiono di incognite e i mercati globali fanno i conti con la fragilità delle catene di approvvigionamento, il Qatar dimostra di aver appreso a proprie spese una regola aurea: mai mettere tutto il gas nello stesso paniere. In un momento di profonda crisi interna e di limitazione forzata delle proprie esportazioni, QatarEnergy volge lo sguardo all’Africa e mette a segno un colpo strategico di grande rilevanza ingegneristica e geopolitica.

La compagnia di Stato ha appena annunciato un’importante scoperta di idrocarburi al largo della Repubblica del Congo. Il pozzo esplorativo MHNM-6 NFW, perforato nella licenza offshore di Moho, ha intercettato una colonna di idrocarburi di ben 160 metri in giacimenti di ottima qualità risalenti all’Albiano. L’operazione è stata condotta all’interno del progetto in acque profonde guidato da TotalEnergies E&P Congo (TEPC), operatore principale con il 63,5%. I qatarioti detengono una quota strategica del 15%, mentre completano il consorzio Trident Energy e la statale congolese SNPC .

Fuga dal Golfo: la diversificazione come necessità vitale

Questa scoperta non è solo un successo geologico, ma geopolitica applicata all’economia reale. Arriva infatti nel momento in cui QatarEnergy sta faticosamente cercando di rialzarsi dai devastanti attacchi aerei iraniani che hanno gravemente danneggiato l’impianto di liquefazione di Ras Laffan, il più grande hub al mondo per il gas super-refrigerato.

I numeri del collasso interno sono pesanti e destano allarme per la sicurezza energetica globale:

Capacità compromessa: Gli attacchi hanno rimosso dal mercato circa 12,8 milioni di tonnellate all’anno (mtpa) di GNL, azzerando quasi il 17% della capacità di esportazione dell’azienda.

Emorragia finanziaria: Il CEO Saad Al Kaabi ha stimato mancati ricavi per l’incredibile cifra di 20 miliardi di dollari annui.

Colli di bottiglia industriali: Il ripristino di Ras Laffan richiederà dai tre ai cinque anni. Il vero dramma tecnico? I tempi di consegna per le enormi turbine a gas sostitutive variano dai due ai quattro anni, essendo prodotte da un oligopolio di soli tre produttori a livello mondiale.

Un quadro critico che ha costretto l’emirato a dichiarare lo stato di forza maggiore sui contratti a lungo termine con i principali acquirenti in Cina, Corea del Sud, Italia e Belgio.

L’approccio macroeconomico: investire per sopravvivere

Di fronte a uno shock dell’offerta così violento, la risposta del Qatar non è l’austerity o il ripiegamento, ma una massiccia politica di investimenti espansivi all’estero. Si è passati a un massiccio impiego di capitali per stimolare nuova capacità produttiva fuori dall’area di rischio. L’obiettivo dichiarato è raggiungere i 500.000 barili di petrolio equivalente al giorno fuori dai confini nazionali entro il 2030.

Non è un caso che l’epicentro di questa strategia sia l’Africa. Il continente concentra oggi il 40% delle scoperte globali di gas effettuate dalla metà dello scorso decennio, con nuove frontiere aperte in Egitto, Namibia, Mauritania e Libia. Invece di subire passivamente la distruzione di capitale a Ras Laffan, Doha sposta gli investimenti per garantirsi rendimenti futuri.

Sorprendentemente, nonostante le tensioni in Iran e le interruzioni delle forniture, il 70% delle aziende a livello globale si aspetta ancora una crescita delle esportazioni. Un ottimismo che evidenzia come i mercati stiano già prezzando una transizione verso nuove rotte di approvvigionamento, come dimostra anche l’avvio negli USA del primo treno di Golden Pass LNG (joint venture al 70% QatarEnergy e 30% ExxonMobil). La vera sfida, ora, sarà capire chi pagherà il massiccio conto infrastrutturale di questa riallocazione energetica globale.