Il Qatar assediato si rivolge al Gas Naturale americano per continuare a servire i propri clienti

Anche le grandi potenze della produzione di gas naturale devono rivolgersi agli USA. QatarEnergy, società statale del Qatar, ha acquistato sul mercato spot ben 33 carichi dagli Stati Uniti da inizio anno per spedirli ai clienti in Asia e ridurre così l’impatto delle proprie scorte bloccate a causa della guerra in Iran, come ha riferito giovedì Reuters, citando fonti del settore e commerciali.

L’ondata di acquisti sul mercato spot registrata finora nel 2026 supera di gran lunga i soli quattro carichi statunitensi acquistati da QatarEnergy lo scorso anno.

L’acquisizione di quasi tre dozzine di carichi spot statunitensi, secondo quanto riferito direttamente dal produttore ed esportatore statunitense Venture Global, è stata una mossa del Qatar volta a mantenere la propria reputazione di fornitore affidabile di GNL in Asia, secondo alcune fonti di Reuters. Il Qatar ha visto la propria produzione interna e le esportazioni limitate a causa dei danni agli impianti provocati dagli attacchi missilistici iraniani e dalla chiusura dello Stretto di Ormuz.

Secondo le fonti di Reuters, i carichi acquistati dal Qatar dagli Stati Uniti erano destinati a importanti acquirenti asiatici, tra cui Giappone, Corea del Sud, India, Bangladesh e Taiwan.

Dei 33 carichi di GNL statunitensi, 28 sono già stati consegnati, mentre gli ultimi cinque sono attualmente in viaggio verso la Corea del Sud, Taiwan e l’India, secondo i dati della società di analisi Kpler citati da Reuters.

All’inizio della guerra con l’Iran, QatarEnergy ha dichiarato forza maggiore sulle forniture di GNL a seguito della chiusura dello Stretto di Ormuz e degli attacchi con droni e missili iraniani che hanno danneggiato il complesso di liquefazione del GNL di Ras Laffan, di fondamentale importanza per il Qatar.

QatarEnergy prevede che i danni a Ras Laffan, il più grande impianto singolo di produzione di GNL al mondo, le costeranno circa 20 miliardi di dollari all’anno in mancati ricavi e che ci vorranno fino a cinque anni per ripararli.

Il Medio Oriente non è più considerato il fornitore affidabile che era prima dell’inizio del conflitto a febbraio. La ricostruzione della fiducia del mondo richiederà tempo.

Persino la Cina, il principale importatore mondiale di GNL, sarebbe in trattative per assicurarsi forniture a lungo termine da esportatori che non dipendono dallo Stretto di Ormuz, poiché il più grande acquirente mondiale di GNL cerca di ridurre la propria dipendenza dalle forniture di gas provenienti dal Golfo Persico. Questa operazione non sarà semplice non perché il gas sia scarso, ma perché la produzione non può essere incrementata rapidamente.