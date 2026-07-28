Il Kazakistan riprende ad esportare petrolio dal Mar Nero, dopo gli attacchi ucraini

Una buona notizia per il petrolio arria dall’Asia Centrale. Il Kazakistan ha ripreso lunedì le esportazioni di greggio attraverso il Caspian Pipeline Consortium (CPC) dopo che l’operatore ha riaperto il proprio terminale marittimo sul Mar Nero e ha ricominciato ad accettare greggio dai produttori,.Questo segue una sospensione durata una settimana causata da attacchi con droni, secondo quanto riportato dal quotidiano kazako Astana Times.

Due petroliere stavano caricando greggio proveniente dal progetto Tengizchevroil, guidato da Chevron, presso il terminale di Novorossiysk, mentre i produttori hanno ripreso a convogliare il petrolio nella rete di oleodotti del CPC, ha dichiarato il Ministero dell’Energia del Kazakistan. Il ministero ha aggiunto che le operazioni di esportazione proseguiranno, fatte salve le valutazioni di sicurezza in corso.

La riapertura fa seguito alla sospensione, avvenuta la scorsa settimana, dell’accettazione del greggio e delle operazioni di carico delle petroliere presso il terminale, a seguito di ripetuti attacchi con droni contro le navi operanti presso o nelle vicinanze dell’impianto. Il Kazakistan ha successivamente ordinato ai produttori di ridurre la produzione per evitare il riempimento degli impianti di stoccaggio dopo che l’accesso al sistema di esportazione era stato interrotto.

I dati del settore citati da Reuters hanno mostrato che domenica la produzione di petrolio e condensato di gas del Kazakistan è scesa a 133.200 tonnellate metriche, pari a circa 1 milione di barili al giorno, in calo rispetto alla media di 2,16 milioni di barili al giorno registrata a giugno.

La CPC ha confermato separatamente che le operazioni dell’oleodotto sono riprese alle 12:28, ora di Mosca. Il ministero non ha indicato in quanto tempo la produzione tornerà ai livelli normali.

L’oleodotto della CPC, lungo 1.500 chilometri, trasporta il greggio dal gigantesco giacimento petrolifero di Tengiz, in Kazakistan, attraverso la Russia meridionale fino al porto di Novorossiysk sul Mar Nero e convoglia oltre l’80% delle esportazioni di greggio del Kazakistan. I produttori internazionali, tra cui Chevron ed ExxonMobil, fanno affidamento su questa rotta per convogliare la produzione di Tengiz verso i mercati globali.

Secondo i dati di tracciamento delle navi forniti da LSEG e citati da Reuters, lunedì presso il terminale era presente anche la petroliera Suezmax «Asia», noleggiata da Chevron. Chevron ha dichiarato di continuare a monitorare la situazione presso la CPC, ma ha rifiutato di rilasciare ulteriori commenti, come comunicato direttamente alla Reuters dalla società.

L’interruzione ha temporaneamente sottratto al mercato oltre 1 milione di barili al giorno della produzione kazaka, aggiungendo un ulteriore rischio di approvvigionamento in un momento in cui i flussi petroliferi globali rimangono sotto pressione a causa delle interruzioni che interessano sia le rotte marittime del Mar Nero che quelle del Medio Oriente.