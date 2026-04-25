Il Progetto Matusalemme del Cremlino: la Terapia Genica Anti-RAGE tra Scienza di Frontiera, Demografia e Propaganda

Mentre i riflettori globali sono puntati sulle dinamiche del fronte orientale e sulle sanzioni economiche, a Mosca si sta giocando una partita ben più ambiziosa, i cui confini sfociano nella biologia pura. La Federazione Russa ha ufficialmente annunciato lo sviluppo di quello che promette di essere il primo farmaco di terapia genica al mondo concepito per ritardare, o addirittura bloccare, l’invecchiamento cellulare.

Non si tratta di integratori o di elisir da ciarlatani, ma di una manovra scientifica di Stato, un vero e proprio “keynesismo biologico” orchestrato dal Cremlino per rispondere a una doppia esigenza: la crisi demografica nazionale e la necessità, squisitamente politica, di garantire una stabilità infinita al suo vertice.

La scienza dietro l’annuncio: il blocco del gene RAGE

Il viceministro della Scienza e dell’Istruzione, Denis Sekirinsky, ha svelato i contorni del progetto durante un forum medico a Saransk. Il bersaglio terapeutico è il recettore RAGE (Receptor for Advanced Glycation Endproducts).

In termini clinici, l’attivazione di questo gene innesca il decadimento cellulare e i processi infiammatori legati all’età. L’Istituto di Biologia dell’Invecchiamento e della Medicina russo sta sviluppando un vettore genico capace di “silenziare” questo recettore. Se la cellula non riceve il segnale di invecchiamento, teoricamente, prolunga la sua giovinezza funzionale.

Il Progetto Longevità in Sintesi Dettagli Obiettivo Scientifico Sviluppo del primo farmaco genetico anti-RAGE Budget Stanziato Oltre 2 trilioni di rubli (circa 26,4 mld $) Orizzonte Temporale Produzione stimata tra il 2028 e il 2030 Impatto Demografico Atteso 175.000 vite salvate entro il 2030

Tra Dirigismo Medico e Allarme Demografico

Dal punto di vista macro-sistemico, la mossa russa è figlia di una necessità ineludibile. La Russia soffre di un cronico inverno demografico, aggravato dalle recenti perdite del conflitto ucraino. Con un’aspettativa di vita maschile ferma a circa 67 anni, il sistema produttivo e previdenziale russo è sotto forte stress.

Il progetto nazionale “Nuove tecnologie per la conservazione della salute”, voluto da Putin nel 2025 con un budget di 26,4 miliardi di dollari, punta a invertire la rotta. Il governo ha letteralmente precettato la comunità scientifica, esigendo proposte immediate su bioprinting, correzione del sistema immunitario e prevenzione del decadimento cognitivo.

L’ossessione per l’Immortalità e la Geopolitica della Successione

Ma c’è un risvolto più opaco e affascinante che trasforma questa innovazione in un formidabile strumento di propaganda. Vladimir Putin, 73 anni, non ha mai nascosto la sua ossessione per la longevità, arrivando a dichiarare in una recente conferenza sull’Intelligenza Artificiale che “raggiungere i 150 anni è probabilmente possibile”, sebbene “saranno sempre troppo pochi, proprio come i soldi”.

Questa “guerra al tempo” ha radici profonde. Storicamente, il Cremlino si è sempre affidato a guru dell’anti-aging – come il compianto professor Vladimir Khavinson, che prometteva di estendere la vita a 120 anni. Oggi, il testimone scientifico sembra essere passato a scienziati di stretta osservanza governativa, con il coinvolgimento diretto di Mikhail Kovalchuk (capo dell’Istituto Kurchatov) e della figlia maggiore dello stesso Putin, l’endocrinologa Maria Vorontsova.

L’ipotesi “Orizzonte 2050”: Fonti indipendenti suggeriscono che il reale obiettivo di Putin non siano i 150 anni, ma il raggiungimento in piena salute dei 97 anni nel 2050. Il motivo? In quell’anno, il figlio minore Ivan (oggi undicenne) compirà 35 anni, l’età costituzionalmente richiesta per assumere la presidenza.

Che la Russia riesca o meno a brevettare la fonte dell’eterna giovinezza entro il 2030, il messaggio politico è già stato consegnato. In una fase di isolamento da parte dell’Occidente, Mosca rivendica una superiorità biotecnologica capace di piegare persino le leggi della natura. Resta da capire se i frutti di questa ricerca da 26 miliardi di dollari saranno un bene pubblico per sollevare la demografia russa, o il privilegio esclusivo di una gerontocrazia che rifiuta di tramontare.