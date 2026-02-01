L’economia dell’Unione Europea dovrebbe crescere dell’1,4% quest’anno, grazie all’effetto cumulativo degli investimenti e delle riforme attuate dal 2021 nell’ambito del Fondo di ripresa pandemica dell’UE, ha dichiarato giovedì scorso, all’evento “Understanding the impact of The Recovery and Resilience facility”, il Commissario per l’Economia Valdis Dombrovskis.

Il fondo da 800 miliardi di euro (956 miliardi di dollari), denominato Recovery and Resilience Facility, è stato lanciato nel 2021 per contrastare la crisi economica causata dalla pandemia di COVID-19, per sostenere gli investimenti e per modernizzare l’economia rendendola più verde e digitale. Scadrà ad agosto.

“L’obiettivo all’epoca era chiaro: sostenere la ripresa economica dell’Europa più rapidamente nel breve termine e diventare più forte e resiliente nel lungo termine. Il Fondo di ripresa pandemica ha prodotto risultati su entrambi i fronti”, ha dichiarato Dombrovskis durante un seminario. “L’RRF ha avuto un impatto positivo immediato fin dalla sua creazione: sugli spread, sulla fiducia economica e, di conseguenza, sui livelli di investimento pubblico”, ha affermato.

“Secondo la nostra modellizzazione, gli investimenti dell’RRF hanno il potenziale per aumentare il PIL reale nell’UE fino all’1,4% nel 2026”, ha affermato Dombrovskis.

I fondi del fondo, un mix di sovvenzioni e prestiti agevolati, provengono da prestiti congiunti dell’UE. Per ottenerli, ogni governo deve attuare riforme concordate con la Commissione europea e gli esborsi sono legati al raggiungimento di traguardi e obiettivi.

Questo collegamento ha contribuito a migliorare l’attuazione di diverse raccomandazioni politiche della Commissione europea, ha affermato Dombrovskis. L’esecutivo dell’UE emana tali raccomandazioni ogni anno, ma i governi spesso le ignorano.

“Entro giugno 2025, quasi l’80% delle raccomandazioni pertinenti – quelle adottate nei due anni precedenti l’introduzione dell’RRF – ha registrato almeno qualche progresso”, ha affermato Dombrovskis. “A titolo di confronto, prima del Fondo di Recupero e Rilascio (RRF), solo il 62% delle raccomandazioni rilevanti all’epoca aveva registrato almeno qualche progresso, in un periodo di tempo comparabile”, ha affermato.

“Naturalmente, l’impatto complessivo delle riforme è difficile da quantificare al momento e si manifesterà solo nel lungo periodo”, ha aggiunto.

Italia, Spagna e Polonia sono stati tra i paesi che hanno ricevuto la maggior parte dei fondi dal Recovery Fund e i loro tassi di crescita lo hanno riflesso, ha affermato Dombrovskis.

“La crescita media del PIL in Italia, Spagna, Polonia, Croazia e Grecia è stata superiore al 4% nel periodo dal 2021 al 2024, superando significativamente il tasso di crescita medio dell’UE”, ha affermato. Ha però osservato che alcuni Paesi dell’UE con stanziamenti inferiori per il Recovery Fund, come Germania, Paesi Bassi, Irlanda e Austria, hanno comunque registrato benefici doppi rispetto all’importo ricevuto dall’UE grazie agli investimenti finanziati attraverso i piani di altri Paesi. “Gli effetti di ricaduta rappresentano circa il 40% dell’impatto economico totale del Recovery Fund”, ha affermato.

L’evento è stato chiuso dall’intervento del vicepresidente esecutivo Raffaele Fitto, responsabile della coesione e protagonista da ministro degli affari europei italiano per due anni e mezzo di un ottima gestione dei fondi del nostro paese del Pnrr, che ha detto : “In questi anni i PNRR hanno sostenuto l’economia dei Paesi europei, contribuendo alla crescita, allo sviluppo dei territori e all’attuazione di riforme fondamentali per rafforzare la competitività. Ora lavoriamo per completare i progetti in modo efficace, massimizzarne l’impatto e rafforzare le sinergie con i fondi della politica di coesione, per continuare a sostenere investimenti e sviluppo in tutta Europa.”