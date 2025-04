Il petrolio a basso prezzo è un problema per la produzione da scisto USA

I produttori più piccoli stanno sospendendo le nuove trivellazioni in attesa di un’inversione di tendenza. Forse i produttori più grandi li seguiranno. Il problema è capire quanto tempo ci vorrà prima di questa svolta.

Un mese fa, Citigroup ha affermato che se i prezzi del petrolio statunitense scenderanno sotto i 60 dollari, le trivelle inizieranno a trivellare meno, come accade ogni volta che i prezzi del petrolio scendono. A 65 dollari al barile di West Texas Intermediate , secondo gli analisti della banca, i produttori di scisto probabilmente chiuderanno 25 impianti di perforazione, eliminando sostanzialmente la crescita della produzione. Al di sotto dei 60 dollari al barile di WTI, gli impianti di perforazione scenderanno di ben 75 unità e la produzione subirà un’inversione di tendenza, secondo le previsioni di Citi. Siamo a poco sopra i 60 dollari il barile:



Con questi rezzi il numero di impianti attivi di perforazione è in calo. In questo periodo dell’anno scorso, c’erano 511 impianti di perforazione attivi nella zona dello scisto. La scorsa settimana erano 481. Su base settimanale, tuttavia, i trivellatori hanno aggiunto un impianto, il che potrebbe suggerire che l’industria non è ancora impegnata a rintanarsi per aspettare la crisi dei prezzi.

Comunque sia, i previsori sono impegnati a rivedere le loro previsioni sulla produzione di petrolio negli Stati Uniti. L’Energy Information Administration prevede ora una crescita della produzione petrolifera statunitense di 300.000 barili al giorno quest’anno, con un calo di 100.000 bpd rispetto alle previsioni precedenti. L’EIA ha motivato la sua previsione con le aspettative di una minore crescita della domanda a causa dell’incertezza scatenata dall’offensiva tariffaria di Trump, ha dichiarato l’agenzia nel suo ultimo Short-Term Energy Outlook.

L’Agenzia internazionale per l’energia prevede anche una minore crescita della produzione di greggio negli Stati Uniti, mentre ha previsto la più bassa crescita della domanda di petrolio degli ultimi cinque anni, sempre citando le tariffe. Le tariffe, a quanto pare, sono i nuovi “colli di bottiglia della catena di approvvigionamento” che verranno utilizzati per spiegare ogni sviluppo negativo in vari settori fino a quando non verranno rimossi o il mercato si aggiusterà intorno ad essi.

Mentre le agenzie e le banche si affrettano a rivedere le loro previsioni sulla produzione da scisto statunitense, i prezzi hanno recuperato parte delle perdite iniziali dopo il lancio dell’offensiva tariffaria. Alcuni operatori del settore hanno paragonato l’attuale situazione dei prezzi alle serrate del 2020, che hanno decimato i prezzi del petrolio e causato numerosi fallimenti, e i timori di una ripetizione probabilmente si protrarranno per un po’. Tuttavia, il fatto che il WTI sia sceso sotto i 60 dollari solo per un breve periodo dovrebbe infondere nel sentimento del settore almeno un po’ di ottimismo.

Ci sono buone ragioni per farlo. I fattori ribassisti in gioco sono piuttosto forti, almeno secondo i previsori. L’impatto dei dazi sulle prospettive di crescita economica è di gran lunga il più citato tra questi fattori e tutti gli altri ne sono essenzialmente la conseguenza. Tuttavia, la maggior parte dei Paesi presi di mira da Trump con una raffica di tariffe sta cercando di siglare nuovi accordi commerciali che eliminino il pericolo delle tariffe. Ciò significa che la minaccia alla crescita economica – e di conseguenza alla domanda di petrolio – potrebbe essere esagerata. E questo, a sua volta, significa che anche i timori per la debolezza della domanda di petrolio sono probabilmente esagerati.

C’è poi il fattore prezzo in sé. I prezzi più bassi tendono a stimolare la domanda, soprattutto per un bene fondamentale come il petrolio greggio. È per questo che la Cina, con tutti i suoi lockdown nel 2020, si è rifornita di greggio quando costava pochissimo. Ecco perché la Russia è diventata il principale fornitore di petrolio dell’India, superando i produttori OPEC che tradizionalmente erano i principali fornitori di petrolio del subcontinente.

Il problema dello scisto statunitense, tuttavia, è che il Presidente Trump ha promesso ai suoi elettori gas a basso costo. Gas a buon mercato significa petrolio a buon mercato, e petrolio a buon mercato significa meno trivellazioni, finché l’offerta non si restringe abbastanza da far salire i prezzi. Questa è la grande contraddizione del mercato del petrolio americano e, in generale di ogni mercato: se il prezzo è basso i produttori non producono , e il prezzo è alto si distrugge la domanda.

In quanto sostenitore dell’industria energetica, è improbabile che Trump insista affinché i produttori di petrolio dal scisto continuino a trivellare quando non c’è un motivo commerciale per farlo e non c’è modo di fare pressione su di loro affinché trivellino finché il petrolio è a buon mercato. Quello che sembra fare è incoraggiare la crescita del settore riducendo la burocrazia e, di conseguenza, alcuni costi. Resta da vedere se ciò sarà sufficiente a compensare l’effetto degli sviluppi commerciali internazionali sui prezzi.

Per il momento, i trivellatori stanno riducendo le spese e gli investimenti, cosa che era prevedibile nell’attuale contesto dei prezzi. Secondo l’azienda di servizi petroliferi Baker Hughes, il calo della spesa e il rallentamento delle trivellazioni potrebbero estendersi alla seconda metà dell’anno, a meno che la situazione tariffaria non si risolva entro giugno.

In definitiva, è una questione di tempo. Se il tempo a disposizione è sufficiente, i trivellatori ridurranno l’offerta a sufficienza per spingere i prezzi al rialzo, con uscillazioni che sono ovvie su mercato e legate a domanda ed offerta.

Cosa può fare, e sta facendo Trump? Può abbassare costi fissi di produzione impropri, legati a pratiche burocratiche o ai tempi di attesa per avere i permessi di trivellazione e lo ha fatto, in buona parte. Questo può rendere la produzione più conveniente anche con prezzi più bassssi, dare al mercato una maggiore resistenza, ma non può risolvere completamente il problema.