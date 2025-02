Il Pentagono taglia l’otto per cento del personale, per risparmiare

Nell’ambito delle iniziative per l’incremento dell’efficienza della macchina pubblica il Pentagono sta pensando di ridurre i costi del personale licenziando l’otto per cento della forza lavoro civile.

Darin Selnick, che svolge le funzioni di Sottosegretario alla Difesa per il Personale e la Disponibilità, ha detto che il Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti rivaluterà la sua forza lavoro in prova dopo l’iniziativa del Presidente Donald Trump di ristrutturare la forza lavoro federale.

Selnick ha dichiarato che il Pentagono prevede di ridurre la propria forza lavoro civile del 5-8%.

“Ci aspettiamo che circa 5.400 lavoratori in prova saranno licenziati a partire dalla prossima settimana come parte di questo sforzo iniziale, dopodiché attueremo un blocco delle assunzioni mentre conduciamo un’ulteriore analisi delle nostre esigenze di personale, nel rispetto, come sempre, di tutte le leggi applicabili”, ha detto.

A dicembre, l’allora presidente Joe Biden ha firmato un disegno di legge che autorizza 895 miliardi di dollari per la spesa per la difesa nell’anno fiscale che termina il 30 settembre. All’inizio di questa settimana, il Pentagono ha annunciato che troverà 50 miliardi di dollari di compensazioni dal bilancio dal bilancio fiscale 2026 dell’amministrazione Biden. Le compensazioni sono mirate all’8% della spesa, che sarà utilizzata per finanziare i piani di Trump.

“Come ha chiarito il Segretario, non è nell’interesse pubblico mantenere individui i cui contributi non sono fondamentali per la missione”, ha detto Selnick. ‘I contribuenti meritano che esaminiamo a fondo la nostra forza lavoro per vedere dove possiamo eliminare le ridondanze’.

Non è chiaro come il Dipartimento per l’efficienza del governo di Trump possa influenzare la spesa del Pentagono. Il miliardario Elon Musk, che sta consigliando Trump su questioni relative al DOGE, ha ripetutamente affermato che il Dipartimento della Difesa sarà sottoposto a controllo.

Musk ha anche definito “obsoleto” il progetto più costoso del Pentagono, il caccia stealth F-35.

Il Dipartimento della Difesa non ha superato un audit finanziario negli ultimi sette anni. Lo scorso novembre, l’audit annuale del Dipartimento della Difesa ha portato ancora una volta a una dichiarazione di non responsabilità della spesa.

Ciò significa che la più grande agenzia del governo federale non può spiegare completamente le sue spese. La dichiarazione di non responsabilità del 2024 era prevista. E lo si prevede anche per il 2025 e il 2026. Il Pentagono ha precedentemente dichiarato che sarà in grado di rendere conto accuratamente delle proprie spese entro il 2027.

Quindi è ovvio che anche il Pentagono si presta ad un’attività di valutazione dell’efficienza, esattameente come avviene per gli altri dipartimenti federali.