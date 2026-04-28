Il Patto di Stabilità non cambia natura: più discrezionalità a Bruxelles, stessi vincoli agli Stati

La riforma del 2024 riscrive le regole ma non supera i limiti strutturali: la pro-ciclicità resta, mentre cresce il potere della Commissione

Il Patto di Stabilità e Crescita non nasce per garantire la stabilità economica, ma per imporre una disciplina fiscale agli Stati membri all’interno di un’unione monetaria priva di un vero governo economico. Nato nel 1997 come complemento operativo dell’Unione economica e monetaria, esso rappresenta il tentativo di governare una moneta unica senza una corrispondente capacità fiscale centrale.

È tuttavia necessario chiarire sin dall’inizio un punto spesso trascurato nel dibattito pubblico. Qualsiasi versione del Patto di Stabilità e Crescita, passata, presente o futura, non può modificare quanto stabilito nei Trattati su cui si fonda l’Unione Europea. I parametri del 3% per il rapporto deficit/Pil e del 60% per il rapporto debito/Pil restano vincoli di diritto primario, ancorati all’impianto dei Trattati di Maastricht e di Lisbona. Il Patto, in quanto regolamento, svolge una funzione attuativa: definisce il percorso e gli strumenti attraverso cui gli Stati membri devono convergere verso tali obiettivi, ma non può alterarli, non avendo il rango giuridico di un trattato.

Questa architettura non è il risultato di un’evoluzione tecnica neutrale, ma l’esito di una scelta politica precisa: costruire una moneta unica senza un bilancio federale e senza meccanismi di trasferimento fiscale, trasferendo integralmente sugli Stati membri l’onere dell’aggiustamento macroeconomico.

Il Patto originario si articola su due pilastri ben distinti: il braccio preventivo, fondato sul Regolamento (CE) n. 1466/97, e il braccio correttivo, fondato sul Regolamento (CE) n. 1467/97. Il primo disciplina la sorveglianza multilaterale e i programmi di stabilità; il secondo regola la procedura per disavanzo eccessivo. La logica è quella di evitare che politiche fiscali divergenti possano generare effetti destabilizzanti in un’area monetaria integrata.

Tuttavia, il limite originario è già inscritto nel modello. Regole uniformi vengono applicate a economie profondamente diverse, caratterizzate da cicli non sincronizzati, livelli di debito disomogenei e diversa capacità di assorbire gli shock. In assenza di un vero bilancio federale e di strumenti comuni di stabilizzazione macroeconomica, l’aggiustamento ricade inevitabilmente sui bilanci nazionali. È qui che si genera la pro-ciclicità: nei momenti di rallentamento economico, quando la politica fiscale dovrebbe sostenere la domanda, gli Stati vengono invece spinti a comprimere il deficit, amplificando la fase negativa del ciclo.

Le prime crepe emergono già nei primi anni Duemila, quando Francia e Germania violano i parametri senza conseguenze effettive. La riforma del 2005 introduce elementi di flessibilità, rafforza il riferimento al saldo strutturale e tiene maggiormente conto del ciclo economico. Ma si tratta di un adattamento, non di una revisione dell’impianto: il principio della disciplina fiscale nazionale resta immutato.

Con la crisi finanziaria globale e la successiva crisi dei debiti sovrani, l’impostazione cambia in senso opposto. Il Six Pack del 2011 rafforza il sistema introducendo maggiore automaticità nelle sanzioni e irrigidendo le regole sul debito. Il Two Pack del 2013 accentua il controllo ex ante sui bilanci nazionali, soprattutto nell’area euro. Il Fiscal Compact del 2012, pur essendo un trattato esterno al diritto dell’Unione, impone il pareggio di bilancio strutturale, rafforzando ulteriormente l’impostazione restrittiva.

È in questa fase che la natura pro-ciclica del sistema si manifesta in modo evidente. L’adozione simultanea di politiche fiscali restrittive in più Paesi contribuisce a prolungare la recessione e a comprimere la domanda interna. Il problema non è più solo tecnico, ma strutturale: un’unione monetaria dotata di una banca centrale comune, ma priva di un Tesoro comune; fondata su regole fiscali nazionali, ma senza un adeguato strumento di stabilizzazione condiviso.

La pandemia del 2020 rappresenta un punto di rottura. L’attivazione della general escape clause consente di sospendere temporaneamente l’applicazione delle regole fiscali, riconoscendo implicitamente che il quadro esistente non era in grado di gestire uno shock simmetrico di tale portata. È importante sottolineare che quella clausola non nasce nel 2020: era già presente, seppur in forma frammentata, nei regolamenti del Patto. La crisi ne ha reso evidente sia la necessità sia i limiti.

Da questa esperienza prende forma la riforma del 2024. Il Regolamento (UE) 2024/1263 abroga e sostituisce il Regolamento 1466/97, riscrivendo il braccio preventivo del Patto e introducendo una nuova architettura fondata su piani di bilancio pluriennali, su traiettorie della spesa netta e su un’interazione più intensa tra Stati membri e Commissione. Non si tratta di un semplice aggiornamento tecnico: è una revisione organica del meccanismo di sorveglianza. Tuttavia, i parametri fondamentali restano invariati, perché fissati nei Trattati. Cambia il metodo, non il vincolo.

Un elemento caratteristico della riforma riguarda la disciplina delle clausole di salvaguardia, oggi concentrata nell’articolo 26 del nuovo regolamento. Nel precedente assetto, tali disposizioni erano distribuite in più articoli del Patto. La riforma ha il merito di renderle più visibili e sistematiche.

Ma questa semplificazione è soltanto apparente. Il testo dell’articolo 26 utilizza formule ampie e indeterminate, lasciando margini di interpretazione estremamente estesi. L’attivazione della clausola non è automatica, ma dipende da una valutazione della Commissione e da una decisione del Consiglio.

È proprio qui che si coglie il passaggio più rilevante sul piano istituzionale. La riforma non si limita a modificare le regole, ma incide sull’equilibrio dei poteri. Si realizza un trasferimento di sovranità funzionale: i vincoli restano formalmente ancorati ai Trattati, ma la loro applicazione concreta viene di fatto interpretata e mediata dalla Commissione europea.

Ne deriva un rafforzamento significativo del ruolo dell’esecutivo europeo. La discrezionalità diventa strutturale e non più marginale, trasformando il Patto da sistema di regole a strumento di governance. Gli Stati membri restano vincolati ai parametri, ma l’accesso alla flessibilità e la modulazione degli aggiustamenti dipendono da valutazioni centralizzate, con una evidente asimmetria di potere.

Il passaggio dal vecchio al nuovo Patto può essere letto come il passaggio da un’austerità meccanica a un’austerità negoziata. È una differenza reale, ma non rappresenta un cambio di paradigma. La discrezionalità della Commissione può rendere il sistema meno rigido, ma anche meno prevedibile; può attenuare la pro-ciclicità, ma non eliminarla; può concedere margini di flessibilità, ma sempre entro un quadro in cui il vincolo fiscale resta il principio ordinatore.

Non a caso, al momento della votazione finale del Regolamento (UE) 2024/1263 in sede di Parlamento europeo a Strasburgo, la quasi totalità della rappresentanza italiana – trasversalmente a tutte le famiglie politiche – ha espresso un voto contrario o di astensione, con sole tre eccezioni su settantatré deputati presenti su settantasei complessivi. Un dato politicamente e istituzionalmente rilevante, che evidenzia come, al di là delle differenze di appartenenza, vi sia stata una valutazione ampiamente condivisa circa l’insufficienza della riforma nel superare le criticità strutturali del Patto.

Anche questa ennesima revisione del Patto di Stabilità e Crescita non risolve dunque i limiti emersi nel tempo. Al contrario, per alcuni aspetti li accentua. La riforma non elimina la natura pro-ciclica del sistema, ma la rende meno visibile, sostituendo rigidità formali con margini di discrezionalità molto più ampi.

Il punto centrale è proprio questo: il nuovo impianto non introduce regole più chiare e automatiche, ma affida alla Commissione europea un ruolo ancora più incisivo nell’interpretazione e nell’applicazione dei vincoli fiscali. La flessibilità non è codificata in modo oggettivo, bensì subordinata a valutazioni caso per caso, basate su criteri ampi e non predeterminati.

Ne deriva un sistema in cui l’incertezza non diminuisce, ma si sposta: dalle regole alla loro interpretazione. In questo passaggio, la governance fiscale europea si rafforza sul piano centrale, mentre gli Stati membri restano vincolati a obblighi sostanzialmente invariati, ma sottoposti a un controllo più penetrante e meno prevedibile.

In questo senso, la riforma del 2024 non rappresenta un superamento del modello originario, ma una sua evoluzione in chiave più discrezionale. Un sistema che non solo non corregge i limiti del passato, ma rischia di irrigidirli ulteriormente proprio nel momento in cui pretende di renderli più flessibili.

Antonio Maria Rinaldi