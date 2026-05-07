Il paradosso russo e l’illusione digitale: perché un mondo senza contante è un azzardo economico

Se c’è una narrazione che il tecno-ottimismo contemporaneo ci ha venduto con straordinaria efficacia, è quella dell’inevitabilità di una società cashless. Un mondo in cui banconote e monete, retaggi di un passato analogico e polveroso, cedono il passo a carte fisiche, smartphone e pagamenti istantanei. Tutto molto comodo, pulito, efficiente. Finché non salta la corrente. O, come sta accadendo in Russia in questi mesi, finché le necessità di sicurezza nazionale non spengono la rete.

L’inaspettata e brutale impennata della circolazione di contante nella Federazione Russa non è solo una curiosità geopolitica, ma offre una lezione di macroeconomia applicata che l’Occidente farebbe bene a non ignorare.

L’odissea digitale russa e il ritorno del Rublo fisico

La Russia, impegnata da oltre quattro anni nel conflitto ucraino, sta affrontando una quotidianità in cui i “blackout” di internet mobile sono diventati la norma. Il Cremlino giustifica queste interruzioni come misure di guerra elettronica necessarie per neutralizzare la minaccia dei droni ucraini, specialmente sulle grandi aree urbane come Mosca. Il risultato pratico? I pagamenti digitali, un tempo fiore all’occhiello di un sistema bancario russo tecnologicamente avanzato, si sono trasformati in una lotteria frustrante.

I numeri raccolti da Bloomberg fotografano un esodo verso la liquidità tangibile: ad aprile, la quantità di contante in circolazione è balzata di circa 600 miliardi di rubli (circa 8 miliardi di dollari). Se allarghiamo lo spettro agli ultimi tre mesi, l’aumento supera i 1.100 miliardi di rubli, un volume superiore all’intero incremento registrato nell’anno 2015.

I cittadini moscoviti, abituati a pagare il parcheggio o il taxi con un tap sul cellulare, si sono ritrovati improvvisamente catapultati negli anni ’90. Costretti a stampare biglietti cartacei e a riscoprire il fascino del telefono fisso per le prenotazioni, hanno reagito all’incertezza nell’unico modo economicamente razionale: accumulando banconote. L’ironia della sorte vuole che le vendite di dispositivi “preistorici”, come cercapersone e radio portatili, siano schizzate alle stelle, a dimostrazione di come l’istinto di sopravvivenza economica premi sempre la funzionalità sull’estetica.

Le ricadute economiche: l’attrito transazionale e la preferenza per la liquidità

Le ricadute sull’economia reale non si limitano al disagio del consumatore. Le aziende russe, dai giganti metallurgici e petroliferi fino al settore agricolo, stanno subendo un massiccio “attrito transazionale”. Quando le reti digitali cadono, la continuità operativa si interrompe, le catene di approvvigionamento rallentano e i costi di transazione esplodono. In un’economia di guerra già sotto pressione per le sanzioni, l’incapacità di liquidare rapidamente le transazioni commerciali rappresenta un freno formidabile alla velocità di circolazione della moneta, agendo di fatto come una tassa occulta sull’efficienza produttiva.

La lezione globale: il contante come infrastruttura di sicurezza

Sarebbe un errore mortale liquidare il caso russo come un’anomalia confinata a un’economia sanzionata e in guerra. Il contante si sta dimostrando globalmente molto più resiliente di quanto le lobby del fintech vogliano ammettere.

La Banca dei Regolamenti Internazionali (BRI), non esattamente un covo di luddisti, in un recente rapporto ha chiarito che “è impossibile immaginare un mondo senza contanti“. La quantità di banconote in circolazione nel mondo si è stabilizzata, non è crollata. Perché? Perché il denaro fisico conserva caratteristiche uniche:

Indipendenza energetica: Funziona senza elettricità, senza server e senza connessioni 5G.

Funziona senza elettricità, senza server e senza connessioni 5G. Riserva di valore anonima: Protegge da ingerenze, profilazioni commerciali ed eccessi di sorveglianza statale.

Protegge da ingerenze, profilazioni commerciali ed eccessi di sorveglianza statale. Resilienza sistemica: In caso di attacchi hacker, disastri naturali o collassi bancari, è l’unico mezzo di pagamento peer-to-peer istantaneo che non richiede intermediari.

La stessa Banca Centrale Europea (BCE) ha evidenziato come, durante recenti blackout in Spagna e Portogallo, il crollo verticale delle transazioni digitali (-42%) sia stato tamponato solo dall’esistenza del contante, che ha agito da fondamentale ammortizzatore sociale ed economico. Non è un caso che governi pragmatici, come quelli di Finlandia e Austria, stiano inserendo il contante nelle loro dottrine di sicurezza nazionale, consigliando ai cittadini di tenere in casa scorte di liquidità per almeno 72 ore di autonomia.

Ora e sempre: banconote

L’entusiasmo per le transazioni digitali ha oscurato una verità economica elementare: la digitalizzazione crea un’economia efficiente, ma tremendamente fragile perché totalmente dipendente da infrastrutture complesse. Il contante, con il suo ingombro e la sua scomodità, funge da contrappeso vitale. È l’equivalente della ruota di scorta: non la usi tutti i giorni, ti ruba spazio nel bagagliaio, ma il giorno in cui buchi in mezzo al nulla sotto la pioggia, è l’unica cosa che ti salva la vita. Immaginare un futuro privo di questa garanzia fisica non è progresso; è semplicemente una sconsiderata scommessa contro l’imprevedibilità della storia.