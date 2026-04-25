Il paradosso green in Francia: consumi meno gas, ma la bolletta del gas sale. Ecco perché

L’Europa ci chiede di consumare meno gas, i cittadini ubbidiscono, e qual è il premio per questo sforzo di virtù ecologica? Un aumento delle tariffe di distribuzione. Non è una battuta, ma l’amara realtà che si preparano ad affrontare i consumatori francesi a partire dal 1° luglio 2026 e che potrebbe anche accedere in Italia.

Secondo quanto stabilito dalla CRE (la Commission de régulation de l’énergie, l’equivalente della nostra ARERA), la tariffa per la manutenzione e l’utilizzo della rete del gas (ATRD) subirà un incremento medio del 5,87%. Questo si tradurrà in un aumento di circa l’1,5% sulla bolletta finale dei clienti residenziali, del tutto slegato dal costo della materia prima sui mercati internazionali.

Ma come si giustifica questo rincaro in un momento in cui la domanda è in calo? Le ragioni sono due: una politica e una, molto più allarmante, squisitamente strutturale.

La “solidarietà nazionale” e la giungla dei distributori

La prima motivazione fornita dal legislatore francese, inserita nella legge di bilancio per il 2026, si basa sul nobile principio della “perequazione tariffaria”. In parole povere: spalmare i costi su tutti per aiutare le aree più svantaggiate.

Per comprendere la situazione, bisogna guardare agli attori in campo in Francia:

GRDF (Gaz Réseau Distribution France): È il colosso nazionale, la controllata di Engie che gestisce circa il 95% della rete di distribuzione del gas nel Paese. Gode di enormi economie di scala.

È il colosso nazionale, la controllata di Engie che gestisce circa il 95% della rete di distribuzione del gas nel Paese. Gode di enormi economie di scala. Le ELD (Entreprises Locales de Distribution): Sono aziende storiche locali, radicate in circa il 5% del territorio francese (come la ES a Strasburgo o la GreenAlp a Grenoble). Avendo bacini di utenza molto più piccoli, i loro costi di gestione della rete sono proporzionalmente più alti.

Fino ad oggi, chi viveva a Strasburgo pagava una tariffa di rete specifica e più salata. Dal 2026, la differenza verrà caricata sulle spalle di tutti i clienti GRDF. Una mossa di solidarietà che, pur politicamente comprensibile, nasconde un problema ben più grave.

La trappola dei costi fissi: il “buco nero” che Bruxelles ha ignorato

Veniamo alla vera nota dolente, l’elefante nella stanza della transizione energetica che i burocrati europei sembrano aver omesso dai loro fogli Excel: il crollo dei consumi rende le reti insostenibili.

Perché, consumando meno gas, i costi di dispacciamento e distribuzione aumentano? La spiegazione economica è tanto semplice quanto spietata: la rete del gas è un’infrastruttura a costi fissi altissimi. I tubi vanno ispezionati, i contatori manutenuti, le centrali di compressione tenute in efficienza, e le perdite monitorate. Queste operazioni costano esattamente la stessa cifra sia che dentro i tubi scorrano miliardi di metri cubi di gas, sia che ne scorrano poche migliaia.

Man mano che le famiglie francesi, spinte dagli incentivi e dalle normative, abbandonano le caldaie a metano per passare alle pompe di calore elettriche, il numero degli utenti allacciati al gas diminuisce. Di conseguenza, il denominatore si restringe: gli enormi costi fissi dell’infrastruttura finiscono per essere divisi tra un numero sempre minore di consumatori. Ma chi non può cambiare le caldaie a gas sono proprio i cittadini più fragili e deboli, con meno soldi.

Il rischio di un effetto boomerang regressivo

Le ricadute economiche di questa dinamica rischiano di essere pesantemente controproducenti e socialmente inique. Chi rimane allacciato alla rete del gas? Spesso sono le famiglie a basso reddito, che non hanno i capitali necessari per affrontare la riqualificazione energetica della propria abitazione (cappotti termici, impianti fotovoltaici, pompe di calore).

Questa spirale, in cui i prezzi salgono perché i consumi scendono, si trasforma nei fatti in una tassa regressiva sui ceti meno abbienti. Costringerà i consumatori rimasti a pagare bollette sempre più care per mantenere in vita un’infrastruttura enorme e sovradimensionata rispetto alle nuove esigenze.

In sintesi, la transizione energetica ha un costo infrastrutturale latente che nessuno aveva il coraggio di esplicitare. Oggi tocca alla Francia presentare il conto; domani, con dinamiche simili già in atto, potrebbe toccare all’Italia.