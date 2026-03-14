Il colosso della consulenza aziendale McKinsey, celebre per dettare le linee guida strategiche e promuovere l’efficienza presso le aziende di mezzo mondo, si è trovato a dover gestire una crisi imbarazzante proprio in casa propria. Nelle scorse ore, una grave vulnerabilità nel sistema interno di intelligenza artificiale “Lilli” ha esposto il fianco a un attacco che ha del clamoroso. A sferrarlo non è stato un team di pirati informatici navigati, ma un agente IA autonomo sviluppato da CodeWall, una piccola società specializzata in sicurezza cibernetica.

In sole due ore, l’agente artificiale ha ottenuto l’accesso completo in lettura e scrittura al database di produzione della piattaforma. Lilli è uno strumento essenziale, utilizzato quotidianamente dai 40.000 dipendenti della società per pianificare strategie, analizzare dati complessi e creare presentazioni per i clienti.

Di seguito, l’entità dei dati a cui l’IA di CodeWall è riuscita ad accedere:

Elemento compromesso Quantità Messaggi chat interni 46,5 milioni Nomi di file “sensibili” 728.000 Spazi di lavoro 94.000 Account utente 57.000 Assistenti IA configurati 384.000

Nota: La società ha precisato che i file veri e propri non sono mai stati a rischio e che nessuna informazione confidenziale dei clienti è stata prelevata, ma il colpo d’immagine per il gruppo resta innegabile.

Le conseguenze e l’abuso dell’Intelligenza Artificiale

Questo incidente ci porta a riflettere su un tema cruciale, spesso ignorato dall’euforia dei mercati: stiamo forse assistendo a un vero e proprio abuso dell’intelligenza artificiale? L’incessante spinta verso l’automazione, vista come l’unica via per incrementare una produttività strutturalmente stagnante, rischia di creare colossi dai piedi di argilla.

Per McKinsey, che vanta 25.000 “agenti” AI interni e ricava ormai il 40% del proprio fatturato dalle consulenze sull’IA, il danno è squisitamente reputazionale. Promettere alle grandi aziende blue-chip soluzioni infallibili per guidare la transizione tecnologica, per poi farsi “bucare” il proprio ecosistema proprietario in poche ore, rappresenta un cortocircuito logico e commerciale.

Le conseguenze di questo cattivo uso sono evidenti. Affidare la gestione dei “gioielli della corona” aziendali a sistemi che non dispongono ancora di difese mature (in questo caso si è trattato di una disattenzione di base, sfruttata in modo instancabile da un’altra IA) non è un sano progresso tecnologico, ma un rischio sistemico. In un’economia reale e solida, l’innovazione dovrebbe poggiare su infrastrutture sicure e testate, e non sull’urgenza di rincorrere le mode del momento.