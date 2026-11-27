La situazione internazionale dei carburanti è sempre più complessa e di difficile gestione Prendiamo gli USA: nel 2026 le raffinerie statunitensi hanno ridotto la produzione di benzina per ogni barile per puntare sui margini del gasolio e del carburante per aerei, ma hanno comunque prodotto una quantità di benzina tale da azzerare quasi completamente i margini su questo prodotto.

Secondo i dati dell’Energy Information Administration (EIA), la resa media della benzina è rimasta al di sotto del 45% nei primi otto mesi dell’anno ed è scesa al di sotto del minimo degli ultimi cinque anni in ogni mese. La quota di produzione del carburante per aerei ha superato il 12% a marzo per la prima volta nella storia ed è rimasta a quel livello o al di sopra di esso fino ad agosto.

Le raffinerie statunitensi hanno inoltre aumentato la lavorazione del greggio di 500.000 barili al giorno nel secondo trimestre e di altri 500.000 bpd nel terzo trimestre, per approfittare dei forti prezzi internazionali dei carburanti, ma questo ha avuto degli effetti inattesi. Il crack spread della benzina, il margine di utile delle raffinerie, adeguato ai prezzi reali del greggio e ai crediti per i combustibili rinnovabili, è ora «appena positivo» ed è diventato negativo in alcune parti del Paese, ha scritto lunedì Will Kubzansky nella newsletter Energy Daily di Bloomberg. Quindi raffinare di più ha perfino peggiorato, almeno per la benzina, il problema per i raffinaotri.

Per il gasolio le cose vanno diversamente, anche se, anche in questo caso, i margini stanno cambiando: venerdì scorso i margini sul diesel negli Stati Uniti si sono attestati sopra gli 80 dollari al barile, il livello più basso dalla metà di luglio. Kubzansky ha attribuito questa flessione alla risposta delle raffinerie stesse in termini di offerta, dopo un anno di attività vicino alla capacità massima.

Nella settimana terminata il 13 novembre, il tasso di utilizzo delle raffinerie statunitensi è salito al 95,7% e le scorte di benzina sono aumentate di 5,2 milioni di barili, raggiungendo i 215,9 milioni di barili, secondo il rapporto settimanale dell’EIA . Tale aumento è stato più di tre volte superiore ai 1,6 milioni di barili previsti dagli analisti intervistati da Reuters. Le scorte di distillati sono aumentate di 1,6 milioni di barili, raggiungendo i 104,9 milioni.

I due carburanti si trovano ora agli estremi opposti dell’intervallo quinquennale. Il giornalista di Reuters Ron Bousso ha scritto lunedì che le scorte di benzina negli Stati Uniti sono superiori alla media quinquennale, mentre quelle di distillati come il gasolio sono inferiori di circa il 15%. I margini sul diesel negli Stati Uniti sono scesi da un massimo storico di 118 dollari al barile a metà settembre a circa 80 dollari, e lo spread di crack negli Stati Uniti è sceso da un massimo storico di 72 dollari al barile a circa 41 dollari . Il sistema si sta normalizzando, nonostante tutto.

Negli USA i cambiamenti si vedono alla pompa, da noi non ancora

Gli automobilisti stanno notando il calo alla pompa. Secondo l’ AAA , la media nazionale della benzina normale è scesa di 18 centesimi in una settimana, passando da 4,30 dollari al gallone del mese precedente a 3,72 dollari il 19 novembre, per poi scendere a 3,64 dollari lunedì. La media rimane comunque superiore di oltre 60 centesimi rispetto a un anno fa. L’AAA ha affermato che potrebbe scendere di altri 15 centesimi entro il Giorno del Ringraziamento, abbastanza per rimanere al di sotto del record festivo di 3,58 dollari stabilito nel 2022.

I risultati del terzo trimestre mostrano quanto il diesel abbia superato la benzina in termini di redditività prima del calo. Valero Energy ha registrato un utile netto di 6,8 miliardi di dollari, contro gli 1,1 miliardi di un anno prima, e un margine di raffinazione di 39,24 dollari per barile lavorato, contro i 13,14 dollari, secondo il suo comunicato sul terzo trimestre . Sulla costa del Golfo degli Stati Uniti, il margine di Valero sul diesel a bassissimo tenore di zolfo è stato in media di 72,27 dollari al barile rispetto al Brent nel trimestre, in aumento rispetto ai 21,05 dollari dell’anno precedente e tre volte superiore al margine sulla benzina, pari a 24,08 dollari. Marathon Petroleum ha fatto funzionare le proprie raffinerie al 100% della capacità di lavorazione del greggio e ha portato il proprio margine di raffinazione e commercializzazione a 45,70 dollari al barile dai 17,60 dollari precedenti. Secondo Motley Fool, quest’anno le azioni di entrambe le società sono raddoppiate.

L’Agenzia Internazionale per l’Energia (AIE) ha affermato nel suo Rapporto sul mercato petrolifero di novembre che i margini di raffinazione si sono indeboliti quasi ovunque in ottobre e che i prezzi più bassi della benzina hanno pesato sugli utili delle raffinerie statunitensi, nonostante queste abbiano beneficiato del greggio più economico. L’agenzia prevede che la produzione globale delle raffinerie aumenti da un minimo stagionale di 81,3 milioni di barili al giorno (bpd) in ottobre a 84,7 milioni di bpd in dicembre. Questo dovrebbe portare un alleggerimento della situazione ovunque globalmente, anche in Europa.