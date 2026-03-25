Il nuovo M1E3 Abrams: l’Esercito USA punta su ibrido, leggerezza e automazione

L’Esercito degli Stati Uniti si prepara a una vera e propria rivoluzione corazzata. Dopo decenni passati ad appesantire costantemente il celebre carro armato Abrams, portandolo a pesare quasi quanto una locomotiva d’altri tempi, il Pentagono ha finalmente deciso di invertire la rotta. Il nuovo M1E3 Next-Gen Abrams non rappresenta un semplice aggiornamento di metà carriera, ma un ripensamento profondo dell’intera filosofia costruttiva. Presentato ufficialmente in anteprima al Salone dell’Auto di Detroit nel gennaio del 2026, questo innovativo prototipo promette di essere decisamente più leggero, più letale sul campo e, aspetto fondamentale, più efficiente dal punto di vista prettamente logistico, oltre che andare in produzione molto presto, già dal 2027, se i test della seconda metà del 2026 saranno positivi.

Secondo quanto dichiarato da Brent Ingraham, Assistente Segretario dell’Esercito per l’Acquisizione, la Logistica e la Tecnologia, i test operativi dei primi prototipi inizieranno già tra l’estate e l’inizio dell’autunno di quest’anno. Le cosiddette unità “Transformation In Contact” (TIC), formazioni operative incaricate di accelerare l’adozione di nuove tecnologie, avranno il delicato compito di valutare queste macchine in contesti simulati. Se i risultati pratici saranno all’altezza delle aspettative teoriche, la produzione vera e propria potrebbe prendere il via entro i prossimi dodici mesi, puntando direttamente al 2027.

Cosa cambia nel concreto in questo nuovo mezzo corazzato? Innanzitutto, il comparto motore. L’Esercito ha preso la saggia decisione di mandare in pensione la storica, ma voracissima, turbina a gas che ha da sempre caratterizzato le vecchie versioni. Al suo posto troveremo un moderno sistema di propulsione ibrida, incentrato su un motore diesel a sei cilindri Caterpillar C13D abbinato a una trasmissione SAPA ACT1075LP. Questo cambiamento tecnico epocale garantirà un’efficienza nel consumo di carburante superiore del 40-50%. In termini economici e operativi, si tratta di un risparmio colossale che andrà ad alleggerire le complesse catene di approvvigionamento, da sempre il vero tallone d’Achille logistico delle truppe occidentali.

Il contenimento del peso totale è l’altro grande traguardo progettuale. Il modello di punta attuale, l’M1A2 SEPv3, raggiunge le mastodontiche 78 tonnellate, un limite fisico imponente che rende estremamente costosi i trasporti strategici navali e inibisce l’attraversamento di ponti e infrastrutture civili. Il progetto dell’M1E3 punta a far scendere l’ago della bilancia a circa 60 tonnellate. Come ha tenuto a precisare Michelle Link, vice responsabile esecutivo per i veicoli da combattimento, una massa così ridotta garantisce movimenti nettamente più rapidi dai porti logistici fino alle linee del fronte.

Per ottenere questo necessario “dimagrimento”, gli ingegneri militari hanno adottato cingoli leggeri in materiale composito della American Rheinmetall e moderne sospensioni idropneumatiche esterne, presumibilmente fornite da Horstman Group. Questa scelta di design non solo abbatte la massa complessiva, ma libera prezioso spazio vitale all’interno, eliminando le ingombranti barre di torsione.

La vera rivoluzione copernicana riguarda tuttavia l’equipaggio. Il nuovo veicolo abbandona la tradizionale configurazione a quattro carristi per passare a un equipaggio ridotto di soli tre uomini, interamente ospitato nella parte anteriore dello scafo, la zona più corazzata. La torretta diventa così completamente disabitata e automatizzata, come del resto accade già da tempo nei carri russi. La figura del servente al pezzo scompare per sempre, sostituita da un sofisticato caricatore automatico, una soluzione storicamente snobbata dagli eserciti occidentali, ma ormai irrinunciabile per contenere le dimensioni. Il cannone principale rimarrà il collaudato 120 millimetri ad anima liscia, ma sarà affiancato da una stazione remota (RWS) della EOS armata con lanciagranate da 40 mm, mitragliatrice e missili Javelin.

Sul fronte strettamente difensivo, il carro integrerà il sistema di protezione attiva Iron Fist di concezione israeliana (designato XM251), ritenuto indispensabile per intercettare missili e i temutissimi droni kamikaze di moderna concezione.

Un dettaglio tecnologico che fa certamente sorridere, ma che riflette perfettamente la società odierna, è l’interfaccia di pilotaggio. Il guidatore manovrerà il pesante mezzo tramite un controller quasi identico a quello di una console per videogiochi. Il Colonnello Ryan Howell ha rimarcato come questa scelta del tutto pragmatica abbia letteralmente polverizzato i tempi di addestramento base, passati da intere settimane a soli trenta secondi per i giovani soldati, ormai nativi digitali. L’equipaggio potrà persino “vedere” attraverso le spesse pareti d’acciaio grazie a un network di telecamere distribuite e visori a realtà aumentata.

M1E3 used Fanatec Gaming Controller. Colonel Ryan Howell, Program Lead for the M1E3, said:“It now takes just 30 seconds to train a young soldier to drive that tank—something that used to take us days, even weeks……I’ll share a quote from one of the soldiers who helped us early… https://t.co/6y3VGXmVzU pic.twitter.com/fWNGyZ8AtO — 笑脸男人 (@lfx160219) January 15, 2026

Riguardo ai volumi previsti per la futura produzione, le dichiarazioni governative mantengono ancora una doverosa e calcolata prudenza. Il testo fornito non fissa ancora un numero esatto di esemplari per i primissimi ordini, poiché dipenderanno dai test autunnali. Tuttavia, osservando le costanti macroeconomiche della difesa USA, è lecito ipotizzare che i primi lotti a basso ritmo (LRIP) nel 2027 riguarderanno alcune decine di veicoli. Successivamente la produzione andrà a regime, trainata da quei massicci investimenti statali tipici del complesso militare-industriale americano, che fungono da perenne motore per l’economia e l’occupazione in pura chiave keynesiana.

Di seguito, un riepilogo tecnico delle principali differenze:

Propulsione: Da una dispendiosa turbina a gas a un efficiente ibrido diesel.

Da una dispendiosa turbina a gas a un efficiente ibrido diesel. Peso: Drastica e benefica riduzione da 78 a circa 60 tonnellate.

Drastica e benefica riduzione da 78 a circa 60 tonnellate. Equipaggio: Da 4 a 3 membri, spostati nello scafo per massima sicurezza.

Da 4 a 3 membri, spostati nello scafo per massima sicurezza. Torretta: Da abitata a completamente automatizzata e senza personale interno.

Da abitata a completamente automatizzata e senza personale interno. Difesa: Sistemi anti-drone integrati e protezioni attive XM251 di serie.

In sintesi, l’M1E3 è il salto generazionale che i carristi attendevano. Meno peso, consumi ampiamente ridotti, ma altissima concentrazione di tecnologia informatica. Resta da capire se la delicata digitalizzazione di questo nuovo gigante d’acciaio resisterà davvero alla brutale semplicità della guerra reale, ma l’Esercito ha fatto la sua puntata milionaria.

L’autore Fabio Lugano è laureato con il massimo dei voti alla Bocconi , è un esperto di mercati, criptovalute e intelligenza artificiale. In passato è stato consulente al Parlamento Europeo e al Ministero per gli Affari Europei. Oggi aiuta le aziende a creare piani di sviluppo per l’innovazione tecnologica e per l’energia. Linkedin a questo link