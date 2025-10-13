Il nuovo governo francese: quando prometti un motoscafo e ti presentano una carretta

Alla fine, il tanto atteso nuovo governo francese è arrivato, ma l’entusiasmo è durato meno del tempo di un caffè. Sébastien Lecornu, il Premier che si era presentato come un “monaco soldato” pronto a tagliare il superfluo, ha partorito un esecutivo che assomiglia più a un’assemblea di condominio che a una squadra di governo snella e decisa.

Eccellente a parole il mercoledì, deludente nei fatti la domenica successiva. Lecornu aveva posto delle “condizioni” per restare, ma a giudicare dalla squadra messa in piedi, viene da chiedersi quali fossero. La parola data, in politica, è spesso la prima vittima.

Le promesse mancate: un elenco impietoso

Analizzando la nuova compagine, le contraddizioni saltano all’occhio e mostrano un governo molto Macron e poco Lecornu. Non serve essere degli analisti politici navigati per notare qualche “piccola” incongruenza:

Una squadra “ristretta” : Lecornu aveva promesso un governo agile. Il risultato? Ben 34 ministri più uno . Un numero pletorico, quasi caricaturale. Viene da chiedersi se fosse davvero indispensabile nominare un ministro delegato presso il ministro dell’Interno, la cui funzione principale sembra essere quella di garantire la parità di genere e dare una poltrona al MoDem di François Bayrou, sicuramente non noto per il suo impegno nel tema.

Un governo “calcolatrice” che fa implodere i partiti

Questo è un governo nato con la calcolatrice, un puzzle per accontentare tutte le correnti di una maggioranza sempre più fragile. L’obiettivo è raccattare qualche voto qua e là, come quello di Laurent Panifous (ex presidente del gruppo centrista Liot), la cui benevola neutralità potrebbe tornare utile in caso di mozioni di sfiducia.

Nel frattempo, il centro-destra de Les Républicains (LR) va in frantumi. Il partito ha prontamente espulso i sei membri che hanno accettato un incarico di governo, tra cui figure di peso come Rachida Dati (Cultura) e Annie Genevard (Agricoltura). Un terzo del partito potrebbe ora sostenere il governo, spaccando definitivamente una forza politica storica. Se il due Lecornu-Macron ha avuto successo in qualcosa, è stato nel distruggere il centro politico francese

Le opposizioni, da parte loro, affilano le armi e promettono battaglia, invitando i nuovi ministri a “non disfare le valigie“. Dopo il ciclone Macron, al di là degli estremismi, sulla politica francese rischiano di restare solo macerie. E ora, tocca ai socialisti iniziare il loro processo di implosione appoggiando il nuovo governo.

