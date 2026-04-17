Il “nuovo” dominio sottomarino e l’usato sicuro: perché Nave Tritone è un affare strategico per l’Italia

L’era in cui il dominio del mare si misurava esclusivamente dalla potenza di fuoco in superficie è tramontata. Oggi, la vera ricchezza e la sicurezza delle nazioni corrono silenziose sul fondale oceanico. Cavi sottomarini per le telecomunicazioni, gasdotti, infrastrutture energetiche offshore: è qui che si gioca la partita della Seabed Warfare, la guerra dei fondali. E la Marina Militare italiana, con una mossa di insospettabile pragmatismo, ha deciso di adeguarsi rapidamente.

Il 14 aprile, presso i cantieri Fincantieri di Palermo, è stata consegnata alla Marina la Nave Tritone (A 5341). Non si tratta dell’ennesimo, costosissimo ritrovato ingegneristico figlio di decenni di burocrazia e progettazione. Al contrario, siamo di fronte a un brillante esempio di “usato sicuro” riadattato per fini militari.

Il pragmatismo degli acquisti “Off-the-Shelf”

Il Tritone nasce in Vietnam come Platform Supply Vessel (PSV) commerciale per il mercato offshore, noto fino a poco tempo fa come MV Coco ed era specializzata per il supporto a strutture offshore. Invece di avviare un iter di progettazione decennale per una nave di supporto, la Direzione degli Armamenti Navali (NAVARM) ha bussato al mercato civile, ha acquisito l’unità, e ha affidato a Fincantieri il compito di militarizzarne i sistemi di comando e controllo. In questo modo si sono tagliati costi e tempi.

Il costo dell’operazione? Appena 53,5 milioni di euro. Spiccioli, se paragonati ai bilanci faraonici dei moderni cacciatorpediniere. Un approccio che strizza l’occhio a un sano pragmatismo economico: spesa pubblica mirata, rapida, che si traduce in un immediato presidio a tutela degli assetti economici nazionali. In un’epoca in cui un sabotaggio a un gasdotto o a un cavo dati può paralizzare i mercati e far crollare il PIL di una nazione (il caso Nord Stream insegna), investire 50 milioni per prevenire danni da miliardi è la definizione stessa di efficienza.

Le caratteristiche tecniche di Nave Tritone

Il Tritone non è un incrociatore, ma un “camion del mare” altamente specializzato. Il suo punto di forza non sono i cannoni, ma lo spazio e la stabilità.

Caratteristica Dettaglio Dislocamento 6.600 tonnellate a pieno carico Dimensioni Lunghezza 81,7 m – Larghezza 18 m Propulsione Diesel-elettrica integrata (IFEP) Ponte di lavoro Oltre 600 mq con capacità di carico elevata Sistema chiave Posizionamento Dinamico Classe II (DP2)

Il sistema di posizionamento dinamico (DP2) è il vero cuore tecnologico dell’unità. Grazie a un complesso sistema di propulsori azimutali ed eliche di manovra governate da GPS millimetrici, la nave può restare immobile in un punto esatto del mare anche in condizioni meteorologiche avverse. Una necessità assoluta quando si devono calare robot sottomarini (ROV) a migliaia di metri di profondità per ispezionare un cavo tranciato. In questo modo è possibile intervenire per operazioni di ispezione e riparazione delle strutture sottomarine, dai gasdotti ai cavi per le telecomunicazioni.

L’economia della Seabed Warfare

La ricaduta tattica è evidente, ma quella economica lo è ancor di più. Nave Tritone opererà da nave madre: il suo immenso ponte modulare le permette di imbarcare container con centri di comando, droni di superficie (USV), sottomarini autonomi (AUV) e, non ultimo, il nuovo sistema SAVER per il soccorso ai sommergibili sinistrati.

Questa modularità significa che la Marina non dovrà aggiornare l’intera nave tra cinque anni, ma le basterà cambiare i droni sul ponte. Le missioni principali riflettono il nuovo quadro strategico:

Protezione delle CUI (Critical Underwater Infrastructures): sorveglianza attiva su gasdotti e dorsali internet.

sorveglianza attiva su gasdotti e dorsali internet. Sperimentazione: fungerà da laboratorio galleggiante per le future Unità Polivalenti per la Sorveglianza della Dimensione Subacquea (UPSDS) previste per il 2031.

fungerà da laboratorio galleggiante per le future Unità Polivalenti per la Sorveglianza della Dimensione Subacquea (UPSDS) previste per il 2031. Deterrenza ibrida: dimostrare ad attori ostili che i nostri fondali non sono “terra di nessuno”.

Con l’ingresso in linea nella Quinta Divisione Navale, l’Italia compie un passo fondamentale. Questa divisione ha sede a La Spezia e si occupa anche dell’uso di palombari e di operazioni speciali. L’economia globale è un sistema fragile che poggia su fili posati nell’oscurità degli abissi. Avere una “divinità marina” che li sorveglia non è più un lusso strategico, è un’assicurazione sulla vita per il nostro sistema produttivo.