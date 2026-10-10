Il muro energetico dell’intelligenza artificiale: come i calcoli con la luce possono salvare i conti dei data center

I server dell’intelligenza artificiale stanno prosciugando le reti elettriche mondiali a un ritmo insostenibile. Se i consumi di corrente e i costi dei semiconduttori continueranno a salire a questa velocità, la favola digitale rischia di schiantarsi presto contro un limite fisico molto concreto: non c’è abbastanza energia a basso costo per alimentare i data center.

I colossi della Silicon Valley progettano di riaccendere vecchie centrali nucleari pur di non spegnere i loro algoritmi, eppure la vera salvezza potrebbe arrivare dalla fisica pura. La risposta non sta nel bruciare più kilowattora, ma nel cambiare il mezzo con cui si fanno i conti: sostituire gli elettroni con i fotoni, cioè la luce.

Il collo di bottiglia dei chip tradizionali

I microprocessori odierni muovono cariche elettriche lungo minuscole piste di silicio. Più dati devono elaborare in fretta, più gli elettroni si scontrano, generando calore per il banale effetto Joule.

Raffreddare queste fabbriche di calore costa una fortuna, sia in bolletta sia in impianti di condizionamento. Inoltre, un filo di rame o silicio può trasportare solo un segnale elettrico alla volta senza creare interferenze distruttive. Siamo arrivati a una strozzatura industriale: costruire modelli di calcolo sempre più grandi richiede investimenti di capitale (CapEx) mostruosi, con ritorni economici che rischiano di non coprire i costi operativi (OpEx) dell’energia.

Come fa la luce a calcolare?

A differenza della corrente elettrica, la luce possiede una proprietà formidabile: fasci di colori diversi possono viaggiare insieme nello stesso spazio senza scontrarsi né disturbarsi a vicenda. In fisica questo fenomeno si chiama principio di sovrapposizione.

In un sistema di calcolo ottico, le informazioni non vengono trasformate in zeri e uno elettrici. Vengono invece codificate modificando la luminosità, il colore o la fase di un raggio luminoso.

Quando questo raggio attraversa speciali materiali o fibre ottiche, la luce subisce rifrazioni, riflessioni e deviazioni. Queste interazioni fisiche non sono altro che operazioni matematiche istantanee. La luce esegue somme e moltiplicazioni complesse alla velocità naturale con cui viaggia, senza scaldare e senza consumare energia durante il tragitto.

La svolta della Koç University: il laser che lavora al posto del software

Due ricerche coordinate dal professor Uğur Teğin presso la Koç University hanno dimostrato come questo principio possa diventare una tecnologia industriale pronta all’uso.

Nel primo studio, pubblicato su Communications Engineering, i ricercatori hanno affrontato un difetto tipico della computer vision attuale: per risparmiare risorse, le reti neurali elettroniche convertono spesso le foto a colori in bianco e nero, perdendo dettagli cruciali.

Il team ha costruito una rete fotonica programmabile capace di elaborare i canali rosso, verde e blu simultaneamente. Il risultato parla chiaro:

Nel riconoscimento di patologie dermatologiche, la precisione è schizzata dal 68% dei dati grezzi al 98% dopo il passaggio nella griglia ottica.

Il sistema impara adattandosi da solo ai difetti fisici delle lenti, senza pretendere simulazioni perfette al computer.

Nel secondo lavoro, apparso su Communications Physics, gli scienziati hanno fatto un passo ancora più audace: hanno trasformato la cavità di un laser a fibra ottica in un processore fisico.

La luce che rimbalza all’interno della fibra svolge da sola la parte più pesante dei calcoli di classificazione prima ancora che i dati tocchino un programma software. Il sistema ha raggiunto un’accuratezza tra l’85% e il 99% su immagini satellitari, meteo e scansioni della retina, riducendo drasticamente il numero di parametri da addestrare.

Caratteristica Chip tradizionali al silicio Calcolo fotonico con laser Vettore di calcolo Elettroni su piste metalliche Fotoni (luce) in fibra e lenti Generazione di calore Molto elevata (effetto Joule) Minima lungo il percorso ottico Flussi di dati simultanei Un solo segnale per canale Canali multipli (lunghezze d’onda diverse) Carico sui parametri software Interamente a carico del processore Sgravato dalle proprietà fisiche del laser

Tagliare il costo marginale dell’AI

Dal punto di vista della contabilità industriale, questa transizione cambia radicalmente la redditività dei sistemi autonomi.

Se il lavoro di calcolo più pesante viene affidato alle proprietà fisiche di un cavo di fibra o di un modulatore di luce, il costo marginale per singola interrogazione (inferenza) crolla. Un data center fotonico non ha bisogno di assorbire l’energia di una cittadina di provincia per classificare immagini o monitorare sensori industriali.

Questo sblocco tecnologico permette di portare l’intelligenza artificiale avanzata anche sui macchinari di fabbrica e sui piccoli dispositivi periferici, dove la batteria o l’alimentazione limitata finora impedivano l’uso di modelli complessi.

La strada verso l’integrazione

Non vedremo la scomparsa totale dei chip elettronici dall’oggi al domani. Le telecamere che catturano i fotoni finali e i circuiti di controllo rimangono elettronici.

Tuttavia, l’approccio ibrido dimostrato dai ricercatori dimostra che non serve sostituire l’intera architettura informatica: basta delegare alla luce il collo di bottiglia più costoso. Invece di rassegnarci a una bolletta energetica insostenibile, la manifattura tecnologica ha trovato il modo di far lavorare le leggi dell’ottica per salvare i bilanci delle imprese.