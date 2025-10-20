Il mistero del Dragone: la Cina fa incetta di petrolio e nessuno sa (davvero) perché. Le ipotesi, anche inquietanti

C’è un mistero al centro del mercato petrolifero globale. Quest’anno la Cina ha assorbito un enorme flusso di importazioni di petrolio, riempiendo serbatoi e caverne sotterranee. Senza questo, i prezzi sarebbero molto più bassi. Ma perché Pechino sta acquistando petrolio di cui ovviamente non ha bisogno? Quanto continuerà ad acquistarne? E per quanto tempo?

La prima parte del puzzle è proprio la quantità di greggio che il Regno di Mezzo ha assorbito. Non vengono rese note le cifre relative alla capacità di stoccaggio o ai volumi, quindi devono essere stimati. I serbatoi fuori terra possono essere valutati tramite satellite, ma una parte crescente della sua capacità è ora sotterranea. La quantità immagazzinata può essere stimata osservando la differenza tra la somma delle importazioni e della produzione interna da un lato e la quantità raffinata dall’altro.

Tutte queste cifre presentano delle incertezze, relative ad esempio alla quantità di greggio che arriva tramite oleodotti dalla Russia , con esportazioni notevoli di ESPO, rispetto alle consegne tramite petroliere che possono essere facilmente monitorate. La quantità lavorata nelle piccole raffinerie e negli impianti petrolchimici è particolarmente poco chiara.

Nel complesso, la Cina sembra aver accumulato scorte quest’anno fino ad agosto ad un ritmo di almeno 500.000 barili al giorno. Potrebbe avere in magazzino da 800 a 1.400 milioni di barili, con un ampio margine di incertezza. Ciò equivale a circa 73-127 giorni di importazioni di petrolio. Il Paese non fa parte dell’Agenzia internazionale per l’energia, dominata dall’Occidente, ma, a titolo di confronto, l’AIE richiede ai suoi membri di detenere scorte di petrolio pari ad almeno 90 giorni di importazioni nette, come riserva contro le interruzioni.

I media ufficiali indicano che le scorte statali dovrebbero aumentare fino a superare il miliardo di barili, cifra che sarebbe molto vicina. Altri commenti suggeriscono che l’obiettivo potrebbe essere quello di arrivare a 2 miliardi di barili. C’è ancora molto spazio per continuare a riempire: la grande compagnia petrolifera statale Sinopec ha recentemente lasciato trapelare che le scorte cinesi erano occupate per circa il 70%.

E la Cina continua ad aumentare la sua capacità. Le aziende statali aggiungeranno almeno 169 milioni di barili in 11 siti durante quest’anno e il prossimo. Altri progetti, anche di aziende più piccole o private, aumenterebbero ulteriormente questo totale. Negli ultimi cinque anni è stata costruita una capacità di circa 180-190 milioni di barili, quindi il ritmo sta effettivamente accelerando.

L’effetto è stato profondo. La produzione dell‘ OPEC+ , in varie fasi, è aumentata di circa 1,2 milioni di barili al giorno da gennaio ad agosto. In media, quindi, le scorte cinesi hanno assorbito quasi tutta la produzione extra. Questo diventerà più difficile, ovviamente, dato che il gruppo degli esportatori di petrolio ha continuato ad aumentare la produzione da settembre. Ma certamente i serbatoi cinesi sono stati fondamentali per evitare un calo più netto dei prezzi.

Russell Hardy, amministratore delegato del gigante commerciale Vitol, ha osservato che, nonostante la spinta dell’Opec+, le scorte nei paesi dell’OCSE non sono aumentate. Infatti, rimangono ben al di sotto della media quinquennale. L’aumento delle scorte globali è dovuto principalmente alla Cina e al “petrolio in acqua”. Questo comprende il greggio in transito nelle petroliere, che è aumentato a causa delle sanzioni contro la Russia e l’Iran e dei viaggi più lunghi per evitare attacchi nel Mar Rosso.

Le dimensioni, il ritmo e l’accelerazione dell’accumulo di scorte da parte della Cina sono sconcertanti. Si prevede che il suo consumo complessivo di petrolio raggiungerà il picco intorno al 2027, con la maturazione della sua economia e il rapido passaggio ai veicoli elettrici. Presto potrebbe ritrovarsi con una capacità di stoccaggio ben superiore al fabbisogno probabile.

Allora perché la Cina sta facendo questo? Ci sono quattro livelli di teoria, che non si escludono a vicenda.

La prima è la semplice spiegazione commerciale. I prezzi del petrolio sono ben al di sotto della media storica a lungo termine. Con il petrolio, come con altre materie prime, le aziende cinesi acquistano quando ritengono che sia conveniente. In particolare, ha senso acquistare il più possibile il greggio iraniano e russo scontato finché è disponibile. Questa visione ha un certo fondamento. I prezzi del petrolio a più lungo termine sono in moderato contango : i prezzi per la consegna nei mesi successivi ad aprile sono più alti dei prezzi spot . Ma lo spread non è sufficiente a coprire i costi di stoccaggio e gli interessi, rendendo questa operazione di per sé non redditizia. La spesa extra è irrisoria per un’economia delle dimensioni di quella cinese: dell’ordine di 10 miliardi di dollari per gli acquisti di quest’anno. Tuttavia, se Pechino non avesse acquistato in modo così aggressivo, i prezzi sarebbero stati inferiori di alcuni dollari al barile, consentendole di risparmiare forse altri 10 miliardi di dollari su tutte le sue importazioni. Questo presuppone, ovviamente, che l’OPEC+ avrebbe comunque aumentato la produzione in modo massiccio.

La quarta spiegazione è la più grave. Intervenendo giovedì al seminario del DMCC Energy Club a Dubai, Li-Chen Sim della Khalifa University ha sottolineato la "teoria del complotto" secondo cui la Cina potrebbe prepararsi a una guerra imminente contro Taiwan. I preparativi della Russia nel 2021 prima dell'invasione dell'Ucraina, la sua riduzione delle forniture di gas naturale all'Europa, sono stati fraintesi o ignorati da molti. Ma un'invasione dell'isola nel breve termine sembra improbabile.

Dove porterà Pechino il mercato petrolifero? I suoi obiettivi strategici implicano che gli acquisti saranno di almeno 500.000 barili al giorno nei prossimi tre anni, continuando a sostenere i prezzi ma senza aggiungere ulteriore tensione. Nella prospettiva più aggressiva, potrebbe acquistare circa 900.000 barili al giorno, il che sarebbe molto utile per gli obiettivi dell’Opec+ di aumentare la produzione senza danneggiare troppo i prezzi.

Praticamente tutte le previsioni indicano un surplus significativo per il prossimo anno, anche con questo accumulo di scorte. Se tuttavia nei prossimi tre anni si verificasse un deficit o uno shock dell’offerta, le scorte cinesi sarebbero fondamentali per attenuare un picco dei prezzi, permettendo anche ai trader cinesi degli utili impressionanti. L’esatto mix di motivazioni di Pechino potrebbe rimanere enigmatico, ma gli esportatori di petrolio non si lamenteranno.

Domande & Risposte

Ma quanto petrolio ha davvero la Cina? Non si sa con certezza. Le stime, basate sulla differenza tra produzione/importazioni e raffinazione, variano molto: si parla di una cifra compresa tra 800 milioni e 1,4 miliardi di barili. Questa quantità equivale a circa 73-127 giorni di importazioni di greggio. È una stima incerta perché gran parte della nuova capacità di stoccaggio è sotterranea e i dati sulla raffinazione delle piccole imprese non sono chiari. Gli acquisti della Cina fanno aumentare il prezzo della benzina in Italia? Indirettamente, sì. La Cina sta assorbendo quasi tutto l’aumento di produzione dell’OPEC+ (circa 500.000 barili al giorno). Se la Cina non stesse facendo scorta, quel petrolio finirebbe sul mercato globale, creando un surplus di offerta. Questo surplus farebbe scendere il prezzo internazionale del greggio (il “barile”). Poiché il prezzo della benzina alla pompa dipende in gran parte dal costo della materia prima (il greggio), un prezzo del barile più basso porterebbe a prezzi più bassi anche per noi. La Cina si sta davvero preparando a una guerra per Taiwan? È una delle quattro teorie, la più allarmante, ma non l’unica. Accumulare scorte energetiche è una mossa logica prima di qualsiasi conflitto, per garantire l’operatività militare ed evitare il collasso economico (come si è visto con la Russia nel 2021 prima dell’invasione dell’Ucraina). Tuttavia, questa mossa può anche essere spiegata da ragioni meno drastiche: pura convenienza commerciale (comprare greggio russo a sconto) o una generica assicurazione contro future sanzioni USA e l’instabilità geopolitica, senza che un’invasione sia imminente.