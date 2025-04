Il Messico sospende le importazioni di Carburanti dagli USA per combattere il Contrabbando

Il Messico ha temporaneamente sospeso le importazioni di carburante dagli Stati Uniti tramite camion, intensificando i controlli sui permessi nel tentativo di reprimere il commer cio illegale di carburante, secondo quanto riferito a Reuters da fonti informate sulla questione.

A causa dell’intensificazione dei controlli sui carichi, i camion che trasportano diesel e benzina non sono attualmente autorizzati ad attraversare il confine tra il Texas e il Messico, secondo una delle fonti di Reuters coinvolte nella consegna di carburante tramite camion.

Le autorità messicane non hanno ancora fornito una tempistica per la ripresa del commercio di carburante su strada, hanno riferito le fonti a Reuters.

Secondo le fonti anonime, solo il commercio di carburante su strada è interessato e non ci sono problemi con le consegne di carburante via ferrovia o via mare dagli Stati Uniti al Messico.Questo perché il commercio marittimo è più controllato rispetto ai mezzi commerciali su strada.

Il lucroso commercio illegale di carburante tra il polo di raffinazione del Golfo degli Stati Uniti e il Messico ha spinto le autorità messicane a emanare un decreto nel 2023 che stabilisce misure per combattere il mercato illegale del carburante.

A causa dell’invecchiamento delle sue capacità e dei suoi sistemi di raffinazione, il Messico dipende dalle importazioni di carburante dagli Stati Uniti, nonostante sia un importante produttore di petrolio greggio. I

l Messico è il più grande mercato di esportazione per i prodotti petroliferi statunitensi e, secondo i dati dell’EIA, nel 2023 i prodotti petroliferi hanno rappresentato l’87% delle esportazioni totali di energia dagli Stati Uniti al Messico.

Le esportazioni di prodotti petroliferi statunitensi verso il Messico sono state in media di 1,2 milioni di barili al giorno (bpd) nel 2023, con un aumento dell’1% rispetto all’anno precedente.

Tuttavia, il commercio illegale di carburante sta privando sia gli Stati Uniti che il Messico delle entrate e delle tasse derivanti dal commercio legale, e le autorità messicane sembrano determinate a reprimere il contrabbando transfrontaliero di carburante.

Il mese scorso, il governo messicano ha dichiarato di aver sequestrato 10 milioni di litri di gasolio stoccati “nel terreno di una società di trasporti” nella città di Altamira, nel nord-est del Paese. Il sequestro del carburante alla fine di marzo è stato seguito dalla confisca di altri otto milioni di litri di gasolio a Ensenada, in Baja California, la settimana precedente.