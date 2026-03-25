Il mercato frena: Sony e Honda staccano la spina all’auto elettrica Afeela

Il mercato delle auto elettriche miete un’altra vittima illustre, confermando come le ambizioni tecnologiche debbano prima o poi scontrarsi con l’economia reale. Sony Group e Honda Motor hanno deciso di tirare il freno a mano sulla loro joint venture, Sony Honda Mobility (SHM), nata originariamente per produrre veicoli elettrici di fascia alta. Il progetto, che aveva acceso gli entusiasmi nel 2022 in piena “febbre da EV”, si scontra oggi con una domanda decisamente più fredda.

SHM ha ufficialmente interrotto lo sviluppo e il lancio del suo primo modello, la Afeela 1, e di un secondo veicolo già in cantiere. L’idea dell’ex CEO di Sony, Kenichiro Yoshida, era quella di trasformare l’automobile in una piattaforma mobile di servizi, dove i clienti avrebbero pagato abbonamenti regolari per aggiornamenti software e intrattenimento. Un modello di business indubbiamente affascinante, ma che necessita di una base industriale solida per poter esistere.

La motivazione principale dello stop risiede nel drastico cambio di rotta di Honda. La casa automobilistica ha dovuto ricalibrare la propria strategia di elettrificazione a fronte di un marcato rallentamento del mercato nordamericano. Questo passo indietro significa che la joint venture non potrà più contare sulle tecnologie e sugli asset fondamentali previsti, e senza una piattaforma hardware su cui costruire, la via verso la commercializzazione si è inesorabilmente chiusa.

Ecco, in sintesi, i punti chiave e le ricadute economiche della vicenda:

Le perdite di Honda: All’inizio del mese l’azienda ha previsto la sua prima perdita annuale da decenni, zavorrata da ben 15,7 miliardi di dollari di oneri legati proprio alla revisione della disastrosa strategia EV nordamericana.

All’inizio del mese l’azienda ha previsto la sua prima perdita annuale da decenni, zavorrata da ben 15,7 miliardi di dollari di oneri legati proprio alla revisione della disastrosa strategia EV nordamericana. L’impatto sui bilanci: Honda non prevede ricadute materiali sulle stime per l’anno fiscale in corso, ma anche Sony ritiene che l’impatto sarà contenuto, grazie all’approccio prudente e “asset-light” adottato fino ad oggi.

Honda non prevede ricadute materiali sulle stime per l’anno fiscale in corso, ma anche Sony ritiene che l’impatto sarà contenuto, grazie all’approccio prudente e “asset-light” adottato fino ad oggi. La beffa dei rimborsi: La decisione arriva in modo quasi ironico poco dopo l’inaugurazione in pompa magna dell’Afeela studio in California. SHM ha garantito che rimborserà tempestivamente le quote di prenotazione versate dai clienti.

Le tre entità continueranno a discutere sul futuro aziendale, ma l’episodio evidenzia chiaramente come le forzature industriali, slegate dall’effettiva propensione marginale al consumo dei cittadini, finiscano per correggersi da sole sotto il peso dei bilanci.