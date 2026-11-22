Con il mercato immobiliare residenziale paralizzato dai tassi di interesse e i cantieri privati al minimo, i grandi gruppi delle costruzioni hanno trovato un approdo inatteso: la spesa militare. Tra basi aeree da rifare, depositi di munizioni e ponti da rinforzare per i carri armati, in Europa si profila una partita da 620 miliardi di euro nei prossimi dieci anni. Tutti soldi pubblici, mderivanti dalle tasse e passati tramite la difesa.

Fino a ieri i progetti per la difesa venivano evitati con cura dai costruttori. Erano considerati poco redditizi e rischiosi per la reputazione aziendale legata ai criteri ecologici e sociali della finanza. Oggi, di fronte a bilanci anemici e costi energetici fuori controllo, il pragmatismo industriale ha preso il sopravvento.

Società di primo piano come la spagnola ACS, la francese Vinci, l’austriaca Strabag e produttori di materiali come Holcim e Heidelberg Materials stanno creando reparti dedicati. Assumono personale specializzato e avviano le pratiche per ottenere i nulla osta di sicurezza necessari per lavorare nei siti militari.

Il gruppo di materiali CRH ha messo a punto uno speciale cemento a ridotta impronta ecologica, progettato per resistere al gelo estremo e al passaggio continuo di convogli pesanti da oltre settanta tonnellate. Altri costruttori, come ACS, hanno affidato la guida della propria divisione strategica a generali dell’esercito a riposo, puntando anche sulla gestione logistica dei carburanti e sulla manutenzione delle flotte.

Le previsioni elaborate dal Boston Consulting Group indicano due grandi filoni di spesa tra il 2026 e il 2035:

320 miliardi di euro destinati a opere prettamente militari, come caserme, centri di comando, porti e piste di atterraggio.

destinati a opere prettamente militari, come caserme, centri di comando, porti e piste di atterraggio. 300 miliardi di euro per rendere adatte al transito militare le normali reti civili in Germania, Francia e Polonia.

Settore di intervento Stima spesa (2026-2035) Destinazione principale Strutture militari dirette 320 miliardi € Basi aeree, bunker, caserme e depositi munizioni Rete civile a uso promiscuo 300 miliardi € Consolidamento di ponti, ferrovie, porti e rete elettrica Totale complessivo 620 miliardi € Adeguamento logistico e mobilità strategica

Buona parte della viabilità europea è stata costruita in tempi di pace e non reggerebbe il trasferimento rapido di mezzi corazzati da ovest verso est. Molti viadotti cederebbero sotto il peso dei mezzi pesanti, mentre scali ferroviari e banchine portuali mancano delle dimensioni adeguate.

A dare forza a queste stime è l’accordo tra i Paesi della NATO per destinare il 5% del Prodotto Interno Lordo alla sicurezza entro il 2035: il 3,5% per le necessità belliche ordinarie e l’1,5% per la logistica, le infrastrutture e la protezione civile. Le grandi società di costruzione puntano a quest’ultima percentuale

Tra i proclami della politica e la posa del calcestruzzo, tuttavia, si apre una distanza notevole. I vincoli di finanza pubblica e i deficit nazionali lasciano poco spazio di manovra. Attualmente la spesa reale in infrastrutture militari dichiarata nell’Unione Europea si aggira su appena 11,6 miliardi all’anno, un ritmo del tutto insufficiente per raggiungere gli obiettivi fissati. Inoltre, per motivi anche pratici e strategici, alcuni paesi spenderanno di più, altri di meno.

Le aziende edili intravedono una boccata d’ossigeno in questo fiume di denaro pubblico. Resta da verificare se i governi avranno davvero le risorse e la velocità burocratica per aprire i cantieri prima che la crisi dell’edilizia privata presenti un conto ancora più pesante.