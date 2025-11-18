Il Litio torna a brillare? La Cina rivitalizza i prezzi

Lunedì i prezzi globali del litio hanno registrato un’impennata dopo che un aumento della domanda da parte della Cina ha portato gli operatori a rivedere le ipotesi di offerta a breve termine nel mercato dei materiali per batterie. La mossa ha fatto seguito a un aggiornamento riportato dal Financial Post, che ha segnalato un rinnovato interesse all’acquisto dopo che il presidente di Ganfeng Lithium ha delineato aspettative più ottimistiche per il consumo di litio per batterie nel 2026.

I dati del mercato cinese hanno dettagliato il cambiamento, con un rapporto di STCN che ha osservato che diversi titoli legati all’estrazione e alla lavorazione del litio hanno registrato forti aumenti, poiché i trading desk hanno reagito alle previsioni di una crescita più rapida dei sistemi di accumulo di energia e della produzione di veicoli elettrici.

Eastmoney ha riferito che i futures sul carbonato di litio sono aumentati di quasi il 9% durante la sessione, sostenuti da ordini a valle costanti e scorte sociali che si mantengono vicine alle 120.000 tonnellate, un livello considerato relativamente limitato per questo momento del trimestre.

Intanto questa è la quotazione del Carbonato di Litio nel mercato cinese:

Secondo la cinese Sina Finance, alcuni grandi fornitori vedono margini per ulteriori aumenti dei prezzi se la crescita della produzione non terrà il passo con la domanda dei produttori di batterie LFP. Ciò è in linea con gli ultimi dati industriali della Cina, che mostrano una produzione di carbonato di grado batteria ben superiore a quella di un anno fa, grazie ai nuovi volumi provenienti dai progetti dei laghi salati nel Qinghai e all’espansione degli impianti di lavorazione nel Sichuan.

I dati commerciali citati da SMM all’inizio di questo trimestre hanno mostrato un aumento delle importazioni di materie prime di carbonato dal Sud America, in particolare dall’Argentina, poiché i produttori nazionali stanno affrontando aumenti della produzione e vincoli stagionali. La crescente dipendenza dalle importazioni, combinata con un approvvigionamento stabile nel settore delle batterie, ha limitato la crescita complessiva delle scorte, aumentando la sensibilità ai cambiamenti incrementali della domanda.

Il fattore trainante più ampio rimane l’espansione del mercato cinese dello stoccaggio di energia. Le aste provinciali per i sistemi collegati alla rete, insieme ai continui aggiornamenti del sistema elettrico, hanno aumentato la domanda di base di batterie agli ioni di litio al di fuori del settore automobilistico. Queste installazioni, insieme alla produzione ordinaria di veicoli elettrici, hanno contribuito a rafforzare l’attività commerciale a seguito dell’aggiornamento delle prospettive della domanda.

Domande e risposte

Cosa sono le batterie LFP menzionate nel testo? Le batterie LFP (Litio-Ferro-Fosfato) sono un tipo specifico di batteria agli ioni di litio. Si distinguono per non utilizzare cobalto o nichel, materie prime costose e talvolta controverse. Sono note per la loro lunga durata, l’elevata sicurezza e il costo inferiore, motivi per cui sono diventate la scelta preferita da molti produttori cinesi, sia per i veicoli elettrici (soprattutto i modelli di fascia media) sia per i grandi sistemi di accumulo energetico.

Perché una dichiarazione di un singolo presidente di azienda (Ganfeng) può muovere l’intero mercato globale? Nel settore delle materie prime strategiche, come il litio, la produzione e la lavorazione sono concentrate nelle mani di poche, enormi aziende. Ganfeng Lithium è uno dei maggiori produttori mondiali. Quando il leader di un’azienda di tale portata—che ha una visione privilegiata della catena di approvvigionamento e degli ordini futuri—rivede al rialzo le stime sulla domanda, il mercato interpreta questa mossa come un segnale fortissimo. I trader presumono che l’azienda stia vedendo una domanda reale che non è ancora riflessa nei prezzi correnti, e si adeguano di conseguenza.

Il testo suggerisce che la Cina sta importando più litio pur aumentandone la produzione interna. Non è una contraddizione? Non è una contraddizione, ma riflette l’enorme velocità della domanda cinese. La Cina sta attivando nuove miniere e impianti (come nel Qinghai e Sichuan) per ridurre la dipendenza estera, ma la sua industria di batterie cresce ancora più velocemente. La produzione interna, pur aumentando, non riesce a soddisfare l’intera domanda. Per questo, la Cina deve contemporaneamente importare materia prima (spesso carbonato di litio non raffinato) da paesi come l’Argentina, per poi lavorarla nei suoi impianti e alimentare la sua gigantesca filiera manifatturiera.