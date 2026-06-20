Il Kuwait vorrebbe inondare il mercato con 2 milioni di barili al giorno, entro una settimana

Finita, almeno per ora, la crisi mediorientale, tutti corrono a produrre petrolio. Il Kuwait prevede di aumentare la propria produzione petrolifera a 2 milioni di barili al giorno (bpd) entro una settimana, rispetto a una media di 573.000 bpd registrata a maggio, sulla scia della riapertura dello Stretto di Ormuz.

Questa stima è stata fornita dallo sceicco Nawaf Saud Al-Sabah, vicepresidente e amministratore delegato della Kuwait Petroleum Corporation (KPC), alla Kuwait News Agency , prima del fallimento dei colloqui tra Stati Uniti e Iran avvenuto venerdì.

«I livelli di produzione prebellici potrebbero essere ripristinati nel giro di poche settimane, una volta ripresa la regolare navigazione commerciale internazionale verso i porti del Kuwait», avrebbe dichiarato Al-Sabah.

La produzione del Kuwait è crollata al di sotto dei 600.000 bpd nelle ultime settimane, poiché uno dei principali produttori dell’OPEC è stato tra i più colpiti dalla chiusura dello Stretto di Ormuz a causa della mancanza di vie di esportazione alternative.

Il Kuwait non dispone di una via di esportazione che non dipenda dallo Stretto di Ormuz ed è stato costretto a ridurre drasticamente la propria produzione petrolifera.

Il memorandum d’intesa tra Stati Uniti e Iran e la riapertura dello Stretto hanno alimentato nelle speranze dei produttori mediorientali la possibilità di ricominciare a ripristinare gli ingenti volumi di produzione che avevano sospeso, stimati in circa 13 milioni di barili al giorno. Ciò, ovviamente, a condizione che l’accordo regga e che il traffico attraverso lo Stretto di Ormuz inizi a normalizzarsi in modo sostenibile.

Già prima dell’accordo tra Stati Uniti e Iran, il Kuwait aveva iniziato a offrire il proprio greggio agli acquirenti asiatici per la prima volta da quando la guerra con l’Iran aveva bloccato il transito attraverso quel punto nevralgico.

A differenza dell’Arabia Saudita o degli Emirati Arabi Uniti (EAU), il Kuwait non dispone di un oleodotto alternativo per aggirare lo Stretto di Ormuz, il che ha fortemente ostacolato le sue esportazioni di greggio negli ultimi mesi.

Probabilmente il Kuwait avrà bisogno di fino a 12 settimane dopo la riapertura dello Stretto di Ormuz per ripristinare la produzione petrolifera che è stata ridotta dall’inizio della guerra, il 28 febbraio, ha dichiarato all’inizio di questo mese un funzionario della Kuwait Petroleum Corporation (KPC).

Ovviamente tutto questo potra aver luogo se l’accordo fra USA e Iran verrà implementato e lo stretto di Hormuz verrà realmente aperto. Altrimenti l’aumento di produzione rimarrà solo una speranza.